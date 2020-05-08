Экономика

Говорит МоскваГоворит МоскваСтоимость биткоина впервые с февраля превысила $10 тысяч

В ходе торгов стоимость виртуальных денег достигала $10,067 тыс.
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Подробнее о событии

Биткоин впервые с февраля поднялся в цене выше $10 тыс

РБК00:37

Стоимость биткоина впервые с февраля превысила $10 тыс

Известиявчера в 21:04

Стоимость биткоина впервые с февраля превысила $10 тысяч

RT на русскомвчера в 20:32

Биткоин подорожал

Lenta.ruвчера в 20:42

Биткойн впервые с февраля 2020 года превысил отметку $10 тыс

ТАССвчера в 20:34

Курс биткоина превысил $10 тысяч впервые с февраля 2020 года

Газета.Ruвчера в 20:49

Стоимость биткоина взлетела до $10 тысяч в преддверии халвинга

РЕН ТВвчера в 20:22
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Общество

Собянин подписал указ о первых ослаблениях ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе ослабления ограничений, введенных в рамках борьбы с эпидемией коронавируса.
РБК вчера в 10:44
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Кино

39-летний Калкин снимется в постельной сцене с 71-летней актрисой

Интрига заключается в том, что Калкин снимется в пикантной сцене - у его персонажа будет сумасшедший секс с героиней, которую сыграет 71-летняя актриса Кэти Бейтс.
Что происходит 02:50
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Общество

Мурашко призвал не ориентироваться на «плато» в эпидемии коронавируса

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 мая заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.
REGNUM 06:28
Экономика

Силуанов заверил, что заморозок и конвертаций депозитов не планируется

Никаких заморозок и конвертаций депозитов в РФ не планируется, заявил в интервью газете "Ведомости" министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новости 05 мая в 18:43
1,2K
Шоу-бизнес

Кристина Асмус с фальшивым беременным животом станцевала под Агутина

Актриса предстала перед пользователями Сети в купальнике, под который подложила живот, имитирующий беременность, и в белой шубе из искусственного меха.
Территория новостей 06:42
2
Шоу-бизнес

Настя Ивлеева показала, какой она была упитанной до начала карьеры

Московский Комсомолец вчера в 06:36
12
Происшествия

Суд в Красноярске арестовал бизнесмена Анатолия Быкова

Свердловский районный суд Красноярска арестовал на срок до 4 июля предпринимателя Анатолия Быкова по делу о заказном убийстве двух жителей города в 1994 году.
ТАСС 05:56
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Происшествия

В Сети появилось видео с места задержания Анатолия Быкова

РИА Новости вчера в 03:03
2,5K
Кино

Появилось новое фото со съемок сиквелов «Аватара»

Продюсер Джон Ландау опубликовал в Facebook новое фото со съемочной площадки сиквелов «Аватара».
Культуромания вчера в 02:19
24
Общество

Подмосковье заплатит Агаларову за госпиталь в «Крокус Экспо»

Араз Агаларов (отец Эмина Агаларова – певца и бизнесмена), который владеет «Крокус Экспо», заявил, что стоимость аренды помещений за два месяца составит 110 миллионов рублей.
Cottage.ru вчера в 13:17
20
Здоровье

В России допустили скрытый пик эпидемии коронавируса

Пик эпидемии коронавируса в России может быть скрытым и невыраженным.
Lenta.ru 03:32
1,3K
Здоровье

В Саратовской области не осталось незараженных коронавирусом районов

В Саратовской области абсолютно все районы охвачены пандемией коронавирусной инфекции.
Четвертая Власть 05:27
4
Общество

Выплаты к 75-летию Победы в апреле получили 1,2 млн россиян

Около 1,2 млн россиян получили в апреле выплаты в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
ТАСС 06:41
Общество

Глава Минздрава допустил перенос экзаменов на сентябрь

Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая, об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.
REGNUM 06:35
396
Общество

Протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу с подозрением на заражение коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в окружении священника.
Интерфакс 04:01
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Финансы

Сбербанк понизил ставки по вкладам в рублях

Сбербанк с 8 мая понизил ставки по вкладам в рублях.
Банки.ру 02:17
16
Общество

В Москве введут обязательное ношение масок и перчаток в транспорте

В Москве вводится режим обязательного ношения масок и перчаток в общественных местах и транспорте (в частности, в метро).
ТВ Центр вчера в 05:26
3K
Политика

Зеленский назвал ошибкой отзыв грузинского дипломата

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ошибкой отзыв грузинского дипломата из Киева, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 06:22
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Футбол

«Барселона» возобновила тренировки

Игроки приехали на нее в экипировке, чтобы не пользоваться раздевалками.📍 Ciutat Esportiva Joan Gamper💪 Back to work! pic.twitter.com/P9kVSzhEFr— FC Barcelona (from 🏠) (@FCBarcelona) May 8, 2020Напомним, что все футболисты "Барселоны" сдали отрицательные тесты на коронавирус.
Soccer.ru 06:41
Политика

Путин рассказал о своей первой работе

Президент России Владимир Путин рассказал о своей первой работе в государственных органах в интервью телерадиокомпании "Мир".
Газета.Ru 04:10
46
Политика

В парламенте Армении произошла потасовка

RT на русском 04:08
1
Общество

Аксенов считает проведение курортного сезона в Крыму маловероятным

"Вероятность сегодня проведения курортного сезона очень низка, возможен только внутренний туризм при благоприятной эпидемиологической обстановке", — сказал Аксенов в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавиурусной инфекции в пятницу.
РИА Новости 03:44
75
Политика

СМИ назвало топ-50 российских орденоносцев

Только три женщины вошли в рейтинг российских орденоносцев — это спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, главный тренер сборной по художественной гимнастике Ирина Усманова-Винер и президент МХАТ Татьяна Доронина.
Компания 04:13
2
Общество

Для акции к 9 Мая челябинский ТЦ представил фото Гитлера

Представителям торгово-развлекательного центра «Космос» пришлось извиняться за действия своего сотрудника, который опубликовал фото Адольфа Гитлера.
Ридус вчера в 03:56
155
Политика

Путин поблагодарил Австрию за бережное отношение к воинским мемориалам

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия благодарна Австрии за бережное отношение к советским воинским захоронениям.
РЕН ТВ 05:43
Футбол

Соболев купил у Кокорина Porsche за 8 млн

Футболист сделал это, чтобы "очиститься". По словам Соболева, стоимость автомобиля Porsche 911 составила 8 млн рублей.
Pravda.Ru 03:43
Происшествия

Российского священника арестовали за сексуальное насилие над детьми

На два месяца арестован мужчина, которому предъявлено обвинение в совершении ряда преступлений сексуального характера в отношении троих несовершеннолетних, сообщила «Ленте.ру» представитель управления Следственного комитета России по Оренбургской области Анжелика Линькова.
Lenta.ru 05:53
58
Политика

Германия назвала единственного виновника в развязывании Второй мировой

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и директор Института современной истории Андреас Виршинг в статье для журнала Spiegel назвали нацистский режим Третьего рейха единственным виновником в развязывании Второй мировой войны.
Lenta.ru 04:09
175
Общество

Дуров прокомментировал фильм Дудя о Кремниевой долине

BFM.ru 01:25
1,8K
Наука

Химики остановили миграцию ионов в перовските

Химикам впервые удалось получить двумерную прямоугольную пленку из двух разных перовскитных материалов.
N+1 вчера в 11:04
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