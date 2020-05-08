Экономика
Говорит МоскваСтоимость биткоина впервые с февраля превысила $10 тысяч
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Общество
Собянин подписал указ о первых ослаблениях ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе ослабления ограничений, введенных в рамках борьбы с эпидемией коронавируса.
РБК вчера в 10:44
Кино
39-летний Калкин снимется в постельной сцене с 71-летней актрисой
Интрига заключается в том, что Калкин снимется в пикантной сцене - у его персонажа будет сумасшедший секс с героиней, которую сыграет 71-летняя актриса Кэти Бейтс.
Что происходит 02:50
Общество
Мурашко призвал не ориентироваться на «плато» в эпидемии коронавируса
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 мая заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.
REGNUM 06:28
Экономика
Силуанов заверил, что заморозок и конвертаций депозитов не планируется
Никаких заморозок и конвертаций депозитов в РФ не планируется, заявил в интервью газете "Ведомости" министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новости 05 мая в 18:43
Шоу-бизнес
Кристина Асмус с фальшивым беременным животом станцевала под Агутина
Актриса предстала перед пользователями Сети в купальнике, под который подложила живот, имитирующий беременность, и в белой шубе из искусственного меха.
Территория новостей 06:42
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева показала, какой она была упитанной до начала карьеры
Московский Комсомолец вчера в 06:36
Происшествия
Суд в Красноярске арестовал бизнесмена Анатолия Быкова
Свердловский районный суд Красноярска арестовал на срок до 4 июля предпринимателя Анатолия Быкова по делу о заказном убийстве двух жителей города в 1994 году.
ТАСС 05:56
Происшествия
В Сети появилось видео с места задержания Анатолия Быкова
РИА Новости вчера в 03:03
Кино
Появилось новое фото со съемок сиквелов «Аватара»
Продюсер Джон Ландау опубликовал в Facebook новое фото со съемочной площадки сиквелов «Аватара».
Культуромания вчера в 02:19
Общество
Подмосковье заплатит Агаларову за госпиталь в «Крокус Экспо»
Араз Агаларов (отец Эмина Агаларова – певца и бизнесмена), который владеет «Крокус Экспо», заявил, что стоимость аренды помещений за два месяца составит 110 миллионов рублей.
Cottage.ru вчера в 13:17
Здоровье
В России допустили скрытый пик эпидемии коронавируса
Пик эпидемии коронавируса в России может быть скрытым и невыраженным.
Lenta.ru 03:32
Здоровье
В Саратовской области не осталось незараженных коронавирусом районов
В Саратовской области абсолютно все районы охвачены пандемией коронавирусной инфекции.
Четвертая Власть 05:27
Общество
Выплаты к 75-летию Победы в апреле получили 1,2 млн россиян
Около 1,2 млн россиян получили в апреле выплаты в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
ТАСС 06:41
Общество
Глава Минздрава допустил перенос экзаменов на сентябрь
Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая, об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.
REGNUM 06:35
Общество
Протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу
Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу с подозрением на заражение коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в окружении священника.
Интерфакс 04:01
Финансы
Сбербанк понизил ставки по вкладам в рублях
Сбербанк с 8 мая понизил ставки по вкладам в рублях.
Банки.ру 02:17
Общество
В Москве введут обязательное ношение масок и перчаток в транспорте
В Москве вводится режим обязательного ношения масок и перчаток в общественных местах и транспорте (в частности, в метро).
ТВ Центр вчера в 05:26
Политика
Зеленский назвал ошибкой отзыв грузинского дипломата
Президент Украины Владимир Зеленский назвал ошибкой отзыв грузинского дипломата из Киева, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 06:22
Футбол
«Барселона» возобновила тренировки
Игроки приехали на нее в экипировке, чтобы не пользоваться раздевалками.📍 Ciutat Esportiva Joan Gamper💪 Back to work! pic.twitter.com/P9kVSzhEFr— FC Barcelona (from 🏠) (@FCBarcelona) May 8, 2020Напомним, что все футболисты "Барселоны" сдали отрицательные тесты на коронавирус.
Soccer.ru 06:41
Политика
Путин рассказал о своей первой работе
Президент России Владимир Путин рассказал о своей первой работе в государственных органах в интервью телерадиокомпании "Мир".
Газета.Ru 04:10
Политика
В парламенте Армении произошла потасовка
RT на русском 04:08
Общество
Аксенов считает проведение курортного сезона в Крыму маловероятным
"Вероятность сегодня проведения курортного сезона очень низка, возможен только внутренний туризм при благоприятной эпидемиологической обстановке", — сказал Аксенов в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавиурусной инфекции в пятницу.
РИА Новости 03:44
Политика
СМИ назвало топ-50 российских орденоносцев
Только три женщины вошли в рейтинг российских орденоносцев — это спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, главный тренер сборной по художественной гимнастике Ирина Усманова-Винер и президент МХАТ Татьяна Доронина.
Компания 04:13
Общество
Для акции к 9 Мая челябинский ТЦ представил фото Гитлера
Представителям торгово-развлекательного центра «Космос» пришлось извиняться за действия своего сотрудника, который опубликовал фото Адольфа Гитлера.
Ридус вчера в 03:56
Политика
Путин поблагодарил Австрию за бережное отношение к воинским мемориалам
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия благодарна Австрии за бережное отношение к советским воинским захоронениям.
РЕН ТВ 05:43
Футбол
Соболев купил у Кокорина Porsche за 8 млн
Футболист сделал это, чтобы "очиститься". По словам Соболева, стоимость автомобиля Porsche 911 составила 8 млн рублей.
Pravda.Ru 03:43
Происшествия
Российского священника арестовали за сексуальное насилие над детьми
На два месяца арестован мужчина, которому предъявлено обвинение в совершении ряда преступлений сексуального характера в отношении троих несовершеннолетних, сообщила «Ленте.ру» представитель управления Следственного комитета России по Оренбургской области Анжелика Линькова.
Lenta.ru 05:53
Политика
Германия назвала единственного виновника в развязывании Второй мировой
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и директор Института современной истории Андреас Виршинг в статье для журнала Spiegel назвали нацистский режим Третьего рейха единственным виновником в развязывании Второй мировой войны.
Lenta.ru 04:09
Наука
Химики остановили миграцию ионов в перовските
Химикам впервые удалось получить двумерную прямоугольную пленку из двух разных перовскитных материалов.
N+1 вчера в 11:04