Стоимость биткоина впервые с февраля превысила $10 тысяч

Кино 39-летний Калкин снимется в постельной сцене с 71-летней актрисой Интрига заключается в том, что Калкин снимется в пикантной сцене - у его персонажа будет сумасшедший секс с героиней, которую сыграет 71-летняя актриса Кэти Бейтс. 4

Общество Мурашко призвал не ориентироваться на «плато» в эпидемии коронавируса Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 мая заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.

Происшествия Суд в Красноярске арестовал бизнесмена Анатолия Быкова Свердловский районный суд Красноярска арестовал на срок до 4 июля предпринимателя Анатолия Быкова по делу о заказном убийстве двух жителей города в 1994 году. 48

Общество Подмосковье заплатит Агаларову за госпиталь в «Крокус Экспо» Араз Агаларов (отец Эмина Агаларова – певца и бизнесмена), который владеет «Крокус Экспо», заявил, что стоимость аренды помещений за два месяца составит 110 миллионов рублей. 20

Общество Выплаты к 75-летию Победы в апреле получили 1,2 млн россиян Около 1,2 млн россиян получили в апреле выплаты в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Общество Глава Минздрава допустил перенос экзаменов на сентябрь Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая, об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме. 396

Общество Протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу с подозрением на заражение коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в окружении священника. 156

Политика Зеленский назвал ошибкой отзыв грузинского дипломата Президент Украины Владимир Зеленский назвал ошибкой отзыв грузинского дипломата из Киева, пишет РИА "Новости". 456

Футбол «Барселона» возобновила тренировки Игроки приехали на нее в экипировке, чтобы не пользоваться раздевалками.📍 Ciutat Esportiva Joan Gamper💪 Back to work! pic.twitter.com/P9kVSzhEFr— FC Barcelona (from 🏠) (@FCBarcelona) May 8, 2020Напомним, что все футболисты "Барселоны" сдали отрицательные тесты на коронавирус.

Политика Путин рассказал о своей первой работе Президент России Владимир Путин рассказал о своей первой работе в государственных органах в интервью телерадиокомпании "Мир". 46

Общество Аксенов считает проведение курортного сезона в Крыму маловероятным "Вероятность сегодня проведения курортного сезона очень низка, возможен только внутренний туризм при благоприятной эпидемиологической обстановке", — сказал Аксенов в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавиурусной инфекции в пятницу. 75

Политика СМИ назвало топ-50 российских орденоносцев Только три женщины вошли в рейтинг российских орденоносцев — это спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, главный тренер сборной по художественной гимнастике Ирина Усманова-Винер и президент МХАТ Татьяна Доронина. 2

Политика Путин поблагодарил Австрию за бережное отношение к воинским мемориалам Президент России Владимир Путин заявил, что Россия благодарна Австрии за бережное отношение к советским воинским захоронениям.

Футбол Соболев купил у Кокорина Porsche за 8 млн Футболист сделал это, чтобы "очиститься". По словам Соболева, стоимость автомобиля Porsche 911 составила 8 млн рублей.

Происшествия Российского священника арестовали за сексуальное насилие над детьми На два месяца арестован мужчина, которому предъявлено обвинение в совершении ряда преступлений сексуального характера в отношении троих несовершеннолетних, сообщила «Ленте.ру» представитель управления Следственного комитета России по Оренбургской области Анжелика Линькова. 58

Политика Германия назвала единственного виновника в развязывании Второй мировой Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и директор Института современной истории Андреас Виршинг в статье для журнала Spiegel назвали нацистский режим Третьего рейха единственным виновником в развязывании Второй мировой войны. 175