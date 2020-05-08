Стоимость биткоина впервые с февраля превысила $10 тысяч

Происшествия Российского священника арестовали за сексуальное насилие над детьми На два месяца арестован мужчина, которому предъявлено обвинение в совершении ряда преступлений сексуального характера в отношении троих несовершеннолетних, сообщила «Ленте.ру» представитель управления Следственного комитета России по Оренбургской области Анжелика Линькова. 13

Политика Песков ответил на вопрос о подписании указа о выходе из самоизоляции Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе из самоизоляции, отметил, что до окончания введённого ранее срока ещё есть время. 458

Общество Ограничения в Москве продлили до 31 мая Временные ограничения в Москве, введённые в связи с распространением коронавируса, продлеваются до 31 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. 6K

Шоу-бизнес Нагиев и Пухляш из клипа Little Big устроили танцевальный баттл в Сети Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев на своей странице в соцсети опубликовал танцевальное видео, которое записал вместе со звездой клипа «Uno» группы Little Big Дмитрием Красиловым, больше известным как Пухляш. 14

Общество Протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу с подозрением на заражение коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в окружении священника. 132

Общество Ученые назвали основную причину распространения коронавируса Ученые Федерального университета Баии в Бразилии назвали путешествия основной причиной распространения коронавируса по планете. 3

Происшествия Суд в Красноярске арестовал бизнесмена Анатолия Быкова Свердловский районный суд Красноярска арестовал на срок до 4 июля предпринимателя Анатолия Быкова по делу о заказном убийстве двух жителей города в 1994 году. 4

Происшествия Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч По данным следствия, полковник Фролов ежемесячно получал во время обедов в кафе «Кофемания» и других заведениях по €100–150 тыс. от руководства небольшого банка «Кредитимпэкс». 991

Общество Живущим не по прописке рекомендовали носить с собой документы на жилье Законодательством не предусмотрена обязанность гражданина подтверждать свое проживание, отметили в СЭП, но во избежание возможных инцидентов при проверке такой документ можно будет предъявить правоохранителям. 696

Общество Минздрав допускает перенос ЕГЭ на август — сентябрь Москва, 8 мая 2020, 12:48 — REGNUM Глава Минздрава Михаил Мурашко предостерег от проведения ЕГЭ в июне, экзамен скорее всего состоится в июле-августе, передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая. 91

Шоу-бизнес Молодая жена Петросяна отказывается носить обручальное кольцо Татьяна Брухунова рассказала своим подписчикам в соцсетях, что после свадьбы с Петросяном не носит обручальное кольцо. 1

Общество Названа причина остановки торгов на Московской бирже Торги на фондовом рынке Московской биржи были прерваны из-за ошибки в программном обеспечении, сообщил представитель биржи. 121