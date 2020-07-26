Экономика

РЕН ТВРЕН ТВСтоимость биткоина впервые с июня превысила 10 тысяч долларов

Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина - в воскресенье впервые со 2 июля поднялась выше психологической отметки в 10 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Биткоин впервые с июня превысил отметку в $10 тыс

Известиявчера в 17:37

Стоимость биткоина преодолела психологическую отметку в $10 000

Московский Комсомолецвчера в 16:38

Стоимость биткоина превысила психологическую отметку в $10 тысяч

РИА Новостивчера в 15:57

Биткоин перешагнул психологическую отметку в $10 тысяч

News.ruвчера в 16:25

Стоимость биткоина впервые с июня превысила 10 тысяч долларов

РЕН ТВвчера в 16:09

Биткоин поднялся выше $10 тысяч впервые с начала июня

Газета.Ruвчера в 16:06

Биткоин вырос выше $10 тысяч впервые с начала июня

Говорит Москвавчера в 16:36
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Политика

Флаг США над генконсульством в Чэнду снят с флагштока

Американский флаг был снят с флагштока генерального консульства США в китайском городе Чэнду, сообщает CGTN.
RT на русском вчера в 23:20
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Происшествия

Почти 60 полицейских пострадали во время беспорядков в Сиэтле

Почти 60 полицейских получили различные травмы во время беспорядков в американском Сиэтле.
Российская газета вчера в 23:20
143
Происшествия

Экс-заммэра Якутска приговорили к четырем годам колонии

РИА Новости 00:02
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Здоровье

Названо повышающее в 12 раз риск смерти при коронавирусе заболевание

Диабет может увеличивать риск смерти при COVID-19 в 12 раз, сообщается на портале MedicalXpress со ссылкой на Центры по контрою и профилактике заболеваний США.
РИА Новости вчера в 17:50
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Политика

Ситуацию с затонувшим в Одессе танкером «Делфи» признали чрезвычайной

Власти Одесской области Украины признали чрезвычайной ситуацию с затонувшим танкером "Делфи", соответствующее решение было принято региональной комиссией в воскресенье, сообщил глава области Максим Куцый.
РИА Новости вчера в 12:29
15
Общество

«Вектор» начнёт клинические испытания вакцины от коронавируса 27 июля

«Центр «Вектор» Роспотребнадзора получил 24.07 разрешение на проведение клинических испытаний вакцины», — приводит РИА Новости сообщение.
RT на русском 24 июля в 11:37
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Экономика

Россия резко увеличила поставки сахара за рубеж

За период, который длится с октября 2019-го по конец сентября 2020 года, Россия поставит за рубеж почти 1,8 млн т сахара, следует из имеющейся у РБК презентации Международной организации по сахару с майским прогнозом мирового баланса сахара.
РБК 00:00
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Общество

На карты россиян придет новое пособие до 6 000 руб. до 31 августа

До 6 000 рублей новое пособие придет на карты россиян до 31 августа этого года.
Evo-rus.com вчера в 15:14
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Технологии

Microsoft переработает меню «Пуск» в Windows 10 до конца года

Вашингтон, 26 июля 2020, 11:07 — REGNUM Стартовое меню «Пуск» операционной системы Windows 10 будет изменено в новой версии, которая выйдет до конца 2020 года.
REGNUM вчера в 04:07
6
Общество

Назначение Валерия Келина министром строительства Хакасии может лишить республику большой части федеральных средств

Как стало известно, из собственных источников, на должность министра строительства и ЖКХ в Хакасии глава республики Валентин Коновалов со дня на день назначит Валерия Келина.
Пульс Хакасии 00:35
Происшествия

Около 30 человек выстроились в цепь для спасения утопающей в Перми

В Перми около 30 человек выстроились в живую цепь, взявшись за руки, чтобы вытащить из воды женщину, которая начала тонуть на середине реки, а также мужчину, который бросился ей на выручку и доставил к берегу.
Известия вчера в 16:27
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Единоборства

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру 25 июля в 04:05
47
Общество

Россия с 1 августа возобновит авиасообщения с тремя странами

Россия с 1 августа возобновит авиасообщения с тремя странами – Турцией, Великобританией и Танзанией.
UfacityNews.ru 24 июля в 17:16
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Политика

«Грязные делишки»: The Times рассказало, почему Москва опасается МИ-6

Макинтайр напомнил о "грязных делишках", когда Лондон пытался предотвратить Октябрьскую революцию любыми способами.
Московский Комсомолец вчера в 23:43
Происшествия

В Крыму установлена причина смерти найденного трехлетнего мальчика

Российская газета вчера в 12:22
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Происшествия

Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля

Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM 25 июля в 13:54
1,2K
Кино

Голливудская актриса Оливия де Хэвилленд умерла на 105-м году жизни

Дама Оливия де Хэвилленд родилась в семье британцев Токио, где ее отец вел адвокатскую практику. Карьеру актрисы она начала в 1930-е годы.
Интерфакс вчера в 12:26
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Футбол

«Зенит» вывел «Динамо» в Лигу Европы

Московское «Динамо» получило право в грядущем сезоне выступать в Лиге Европы.
ProstoProSport 25 июля в 12:44
1
Общество

Жителям юга ЦФО не рекомендовали загорать на предстоящей неделе

Жителям южных регионов Центральной России на предстоящей неделе лучше не загорать из-за активного солнца, а живущим в Архангельской и Мурманской областях, наоборот, стоит больше быть на воздухе, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 21:13
55
Армия и оружие

В Донбассе вступили в силу дополнительные меры прекращения огня

Ожидается, что выполнение мер позволит обеспечить полное прекращение огня в Донбассе.
РИА Новости вчера в 18:23
Здоровье

Стало известно о первом повторном заражении коронавирусом в России

В Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете, предположительно, зарегистрировали первый случай повторного заражения коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 20:24
5
Космос

Робот «Федор» станет «тренером» для следующего космического робота

Побывавший в космосе робот "Федор" будет использован для тестирования технологий, которые затем будут использованы в новом российском космическом роботе, рассказал в интервью РИА Новости исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров.
РИА Новости вчера в 20:21
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Происшествия

В Саратове в Заводском районе нашли человеческие кости

При работах на траншее в Заводском районе были найдены человеческие останки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК.
Саратов.Экспресс 00:35
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Общество

В Хабаровске завершилась несанкционированная акция в поддержку Фургала

Газета.Ru 25 июля в 11:37
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Общество

Третий этап снятия ограничений по коронавирусу стартовал в Забайкалье

Во время планёрного совещания 27 июля главный санитарный врач Забайкалья Светлана Лапа сообщила о переходе региона на третий этап снятия ограничительных мероприятий по коронавирусу.
ZAB.RU вчера в 22:51
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Гаджеты

Слух: в марте следующего года выйдет iPhone 12e ценой $550

Судя по последним данным, Apple представит смартфоны iPhone 12 в начале сентября, а вот следующие iPhone могут выйти уже в марте 2021 года.
iXBT.com вчера в 15:51
2
Происшествия

Пожилая женщина напала на людей без масок и попала на видео

Жительница США в парке американского Сан-Диего напала на незнакомого мужчину из-за того, что на нем не было медицинской маски.
Lenta.ru вчера в 23:01
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Футбол

Криштиану Роналду впервые в сезоне не реализовал пенальти в Серии А

В матче 36-го тура чемпионата Италии с «Сампдорией» (2:0) португалец подошёл к точке в 13-й раз за сезон, и впервые его попытка не увенчалась успехом.
Чемпионат вчера в 19:00
Общество

Фигуристка Бойкова призвала привести Крым в порядок

RT на русском вчера в 04:52
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Армия и оружие

В Британии оценили российский флот

Lenta.ru 00:56
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