Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина - в воскресенье впервые со 2 июля поднялась выше психологической отметки в 10 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость биткоина впервые с июня превысила 10 тысяч долларов

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