Экономика
РЕН ТВСтоимость биткоина впервые с июня превысила 10 тысяч долларов
Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина - в воскресенье впервые со 2 июля поднялась выше психологической отметки в 10 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 07:09, Ашберн
Политика
Рейтинг Зеленского упал до 30 процентов, показал опрос
Ранее "Рейтинг" публиковал результаты похожего опроса, проведенного в июне, который показал, что если бы в ближайшее время проводились выборы президента Украины, Зеленского поддержали бы 34,6% жителей страны, 11,4% поддержали бы экс-президента, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко и 11,2% - Юрия Бойко.
РИА Новости 05:57
Политика
На Украине заявили о планах построить завод по производству водорода
Министерство энергетики Украины рассматривает возможность постройки в стране завода по производству водорода, чтобы экспортировать его в ЕС, заявила и.о. главы ведомства Ольга Буславец в понедельник.
РИА Новости 05:34
Происшествия
При падении автомобиля в канал под Волгоградом умерли пять человек
Водитель Renault Logan не справился с управлением и съехал в оросительный канал в Волгоградской области, пять человек в машине погибли, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМВД по региону.
РИА Новости 05:39
Политика
Онлайн-голосование на довыборах в Госдуму пройдет в двух регионах РФ
Москва, 27 июля 2020, 13:06 — REGNUM Онлайн-голосование на довыборах в Государственную думу пройдет в Курской и Ярославской областях.
REGNUM 06:06
Происшествия
Жители Перми спасли утопающую женщину, создав живую цепь
В Перми местные жители спасли женщину, тонувшую в реке Каме. По сообщениям очевидцев, ей на помощь бросился один из прохожих.
RT на русском вчера в 09:00
Экономика
В 2020 году рекламные доходы телевещателей могут снизиться на 9,9%
Доходы телевещателей могут снизиться на 9,9%, РБК.
Telesputnik.ru 04:36
Политика
Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески
Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ 25 июля в 14:09
Политика
Польша объявила о выходе из конвенции по борьбе с домашним насилием
Министр отметил, что законы Польши, обеспечивающие женщинам защиту от домашнего насилия, – это пример для остальных государств.
Evo-rus.com вчера в 22:55
Технологии
Sony выпустит PlayStation 5 с отделкой из чистого золота
Компания Sony выпустит ограниченную серию новой игровой консоли PlayStation 5. Об этом сообщает Truly Exquisite.
Деловое.ТВ 24 июля в 13:49
Происшествия
В Ижевске пьяный водитель автобуса столкнулся с легковым автомобилем
ИжевскИнфо.РУ 06:24
Политика
В Кремле оценили ситуацию в Хабаровском крае
RT на русском 06:49
Общество
Стало известно, как прошло первое свидание принца Гарри и Меган Маркл
Stephen Lock / ZUMAPRESS.com Стало известно, как прошло первое свидание британского принца Гарри и его будущей жены, американской актрисы Меган Маркл.
РЕН ТВ 02:05
Шоу-бизнес
Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова посетила вечеринку в честь его дня рождения
Вчера Андрею Григорьеву-Апполонову исполнилось 50 лет, и он по этому случаю устроил масштабную вечеринку, где собрались самые знаменитые люди российского шоу-бизнеса.
Вокруг ТВ 02:47
Политика
Раскрыто отношение россиян к Лукашенко
Более половины россиян (52 процента) положительно относятся к президенту Белоруссии Александру Лукашенко.
Lenta.ru 05:59
Авто
Volkswagen в июне уменьшил продажи в РФ на 20%
В июне 2020 года официальные дилеры немецкой марки сумели реализовать в России 7 553 новых автомобиля.
Picsnews.net вчера в 01:46
Здоровье
Министру здравоохранения Свердловской области нашли замену
После визита министра здравоохранения Свердловской области Михаила Мурашко в региональном минздраве начали проверку, пишет 66.RU со ссылкой на собственные источники.
РБК Екатеринбург 06:32
Происшествия
В Башкирии пенсионер обвиняется в изнасиловании трех маленьких девочек
В Бижбулякском районе местного жителя обвиняют в страшном преступлении – изнасиловании маленьких девочек.
Горобзор.ру 03:41
Политика
Генконсульство США в китайском Чэнду прекратило работу
Чэнду, Китай, 27 июля 2020, 08:07 — REGNUM Генеральное консульство Соединенных Штатов в китайском Чэнду официально прекратило свою работу, говорится в заявлении МИД Китая.
REGNUM 01:07
Политика
Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе
Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости вчера в 13:46
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев привел на съемки сына и гражданскую жену
Один из очевидцев на съемочной площадке рассказал, что однажды Шепелев привел на съёмки свою гражданскую жену Екатерину, а также подросшего сына Платона от Жанны Фриске.
Bimru.ru 04:46
Общество
Вильфанд заявил о наступлении в России самой жаркой пятидневки года
Синоптик отметил, что самое теплое время наступает как в европейской, так и в азиатской части страны.
РИА Новости вчера в 18:39
Общество
Глава ВОЗ заявил, что пандемия коронавируса в мире усиливается
Пандемия болезни, вызванной новым коронавирусом, усиливается в мире: за последние шесть недель число заболевших практически удвоилось, приблизившись к 16 млн, число умерших превысило 640 тысяч.
ТАСС 06:33
Армия и оружие
Учения мотострелков двух соединений ВВО стартовали на Дальнем Востоке
Интерфакс - Россия вчера в 22:51
Общество
Мишустин поручил бесплатно кормить участников тушения лесных пожаров
Людей, участвующих в тушении лесных пожаров, будут кормить бесплатно, заявил Михаил Мишустин.
НТВ 04:55
Общество
В Петербурге два выпускника сдали ЕГЭ по трем предметам на 300 баллов
iReactor вчера в 07:34
Общество
В Петербурге возобновили работу ТЦ и рестораны
В Санкт-Петербурге с понедельника, 27 июля, возобновляют работу торговые центры, заведения общественного питания, туроператоры и детские сады, сообщается на сайте городского правительства.
Газета.Ru 01:59