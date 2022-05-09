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Стоимость биткойна опустилась ниже $33 тыс. впервые с июля 2021 года

Цена криптовалюты опустилась ниже $33 тыс. впервые с июля 2021 года.
ТАСС
В целом за май биткоин подешевел уже примерно на 11%.
Finam.Ru
По данным на 14:08 мск, биткойн замедлил снижение до 5,39% и находился на уровне $32,9 тыс.
ТАСС
Курс биткоина снижается не на протяжении нескольких дней, следуя за высокотехнологичным сектором фондового рынка США, уверен сооснователь ENCRY Foundation Роман Некрасов.
РБК

Подробнее о событии

Биткойн опустился ниже $30 тыс. впервые с июля 2021 года
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Стоимость биткойна опустилась ниже $33 тыс. впервые с июля 2021 года
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