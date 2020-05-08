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Армия и оружие СМИ заявили, что Китай готовится напасть на США Британское агентство ссылается на собственные источники в Пекине и заявляет, что главный мозговой центр китайской системы национальной безопасности составил аналитический доклад, суть которого сводится к необходимости подготовиться к самой настоящей войне с Соединёнными Штатами Америки. 2

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