Экономика
КоммерсантъСтоимость биткойна впервые с февраля превысила $10 тысяч
Курс биткойна впервые с 19 февраля превысил $10 тыс. В ходе торгов стоимость криптовалюты достигала $10,067 тыс.
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Происшествия
«Ассоциация народного сопротивления» сообщила об обысках в штаб-квартире
ТАСС со ссылкой источник в правоохранительных органах сообщал, что серию обысков у членов АНС и в штаб-квартире организации начали следователи совместно с сотрудниками подразделения по противодействию экстремизму МВД.
РБК вчера в 05:11
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко
Татьяна Тарасова прокомментировала уход Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе и переход к Евгению Плющенко.
Sport.ru 06 мая в 07:56
Общество
Протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу
Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу с подозрением на заражение коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в окружении священника.
Интерфакс 04:01
Общество
Познер заявил об отвращении к программе Михалкова «Бесогон ТВ»
Телеведущий Владимир Познер заявил, что испытал чувство отвращения после просмотра авторской программы «Бесогон ТВ» режиссера Никиты Михалкова.
Московский Комсомолец 01:53
Общество
Десяти российским регионам угрожает засуха
Сразу в нескольких российских регионах весна выдалась без осадков, что создало условия для почвенной засухи и может угрожать будущему урожаю.
Вести.Ru 01:50
Армия и оружие
Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным
Военные корабли США и Британии вошли в Баренцево море, поближе к границам России.
Газета.Ru 03:00
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева показала, какой она была упитанной до начала карьеры
Московский Комсомолец вчера в 06:36
Общество
Власти хотят запретить в Крыму кондиционеры на период коронавируса
Глава Крыма Сергей Аксёнов высказался за введение запрета на использование кондиционеров на период коронавируса.
ИА Крыминформ 04:10
Космос
МГУ расскажет о добыче редких металлов на Луне
Пресс-служба МГУ сообщила, что 7 мая в рамках экспертной площадки МГУ «Диалог о настоящем и будущем» пройдет дискуссия «Космические кладовые Земли», в рамках которой эксперты расскажут о перспективах добычи редких металлов на Луне.
Аргументы и Факты вчера в 04:01
Общество
Московская биржа внезапно приостановила торги на фондовом рынке
Московская биржа сообщила, что торги на фондовом рынке приостановлены с 12:08 по московскому времени, и извинилась.
Интерфакс 05:35
Политика
Путин поздравил народы бывшего СССР с 75-й годовщиной Победы в войне
Президент России Владимир Путин направил ряду стран, входивших в прошлом в СССР, поздравительные послания в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
RT на русском 05:17
Общество
Живущим не по прописке рекомендовали носить с собой документы на жилье
Законодательством не предусмотрена обязанность гражданина подтверждать свое проживание, отметили в СЭП, но во избежание возможных инцидентов при проверке такой документ можно будет предъявить правоохранителям.
Вести.Ru 05:29
Гаджеты
Представлен флагманский смартфон Meizu 17
Смартфон Meizu 17 Pro оказался еще лучше, чем Meizu 17 Помимо смартфона Meizu 17 компания также выпустила премиальную модель Meizu 17 Pro, которая отличается от базовой версии быстрой оперативной памятью, улучшенной камерой, материалом корпуса и наличием беспроводной зарядки.
iXBT.com 05:10
Общество
Проведение ЕГЭ в России могут перенести на август
Проведение единого государственного экзамена в России могут перенести на середину июля или начало августа.
Smolnarod.ru 06 мая в 02:18
Кино
Братья Руссо не планируют делать буквальный ремейк «Геркулеса»
Руссо и сам пока не может с уверенностью сказать, будут ли в новой версии музыкальные номера, но отметил, что музыка "точно будет частью фильма".
КиноПоиск 03:06
Культура
Эфир радио «Китап» поделят поровну музыка и литература
Заместитель руководителя департамента по телевидению и радиовещанию АО «Татмедиа», главный редактор радиостанции «Китап» Алмаз Миргаязов отметил, что к концу на национальном радио «Китап» половину эфира будут занимать литературные произведения, вторую половину - песни.
Заинск-информ 02:43
Армия и оружие
Китай больше не видит смысла в покупке украинских авиационных двигателей «Мотор Сич»
ПолитРоссия 05:19
Политика
Путин о войне: у России нет и не может быть чувства вины
У России же нет и не может быть чувства вины из-за неё, заявил президент Владимир Путин в интервью для фильма Андрея Кондрашова «Война за память» на телеканале «Россия-1».
REGNUM 05:08
Армия и оружие
СМИ заявили, что Китай готовится напасть на США
Британское агентство ссылается на собственные источники в Пекине и заявляет, что главный мозговой центр китайской системы национальной безопасности составил аналитический доклад, суть которого сводится к необходимости подготовиться к самой настоящей войне с Соединёнными Штатами Америки.
MOS.news 05:00
Общество
Собянин снял ограничения на работу строителей с 12 мая
Напомним, что накануне Собянин предложил снять ограничения на работу строительных предприятий с 12 мая.
Интерфакс вчера в 09:25
Киберспорт
На презентации Inside Xbox будет тизер Assassin’s Creed Valhalla без геймплея
Чемпионат вчера в 10:31
Армия и оружие
Минобороны России рассекретило документы об освобождении Праги
Ранее Минобороны России рассекретило архивные документы об операции советских войск по освобождению Берлина в 1945 году.
RT на русском вчера в 20:47
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия вчера в 02:07
Общество
Рабочий день для сотрудников на «удаленке» предлагают нормировать в РФ
Tulapressa.ru Во время весенней думской сессии депутаты рассмотрят предлагаемые "Единой Россией" поправки для внесения в Трудовой кодекс, которые бы нормировали рабочий день для сотрудников, работающих в удаленном режиме.
РЕН ТВ вчера в 17:20
Общество
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил ограничения, связанные с коронавирусом, до 31 мая. Указ градоначальника опубликовали на его сайте.
РИА Новости вчера в 09:32
Общество
Эксперты подсчитали месячные траты жителей Москвы и Подмосковья на маски
По данным ИТ-компании «Платформа ОФД» (обрабатывает около 40 млн кассовых чеков, поступающих с более 900 тыс. онлайн-касс розничных магазинов и аптек по всей стране), средняя цена маски в Москве с 1 по 6 мая составила 172 руб. (сюда входят как одноразовые, так и многоразовые).
РБК вчера в 20:00
Шоу-бизнес
Никита Джигурда вызвал Александра Емельяненко на бой
Шоумэн решил вызвать на бой Емельяненко после того, как тот сказал, что шоумену Джигурде и российскому телеведущему Владимиру Соловьеву не нужно выходить на ринг, так как «уже песок сыпется».
ФАН вчера в 10:19
Технологии
Исчезновение Луны в 1110 году связали с вулканом
МИР 24 вчера в 09:46
Общество
Госдума рассмотрит новые проекты о помощи гражданам и бизнесу
Госдума на следующей неделе проведет три пленарных заседания, где будут рассмотрены законопроекты о помощи гражданам и бизнесу в условиях пандемии.
Российская газета 05:21
Политика
Путин назвал умение не жалеть себя характерной чертой россиян
Президент Владимир Путин назвал умение россиян не жалеть себя характерной чертой народа.
Lenta.ru 04:25