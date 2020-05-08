Экономика
КоммерсантъСтоимость биткойна впервые с февраля превысила $10 тысяч
Курс биткойна впервые с 19 февраля превысил $10 тыс. В ходе торгов стоимость криптовалюты достигала $10,067 тыс.
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 05:18, Ашберн
Армия и оружие
Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным
Газета.Ru 03:00
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Известия вчера в 02:07
Политика
Грузия отозвала посла с Украины
Грузия отзывает своего посла из Киева для проведения консультаций, однако не будет разрывать с Украиной дипломатические отношения, заявили в МИД.
BFM.ru 03:19
Политика
Трамп призвал отнять у СМИ премии за материалы о «вмешательстве РФ»
Президент США Дональд Трамп выразил желание отнять Пулитцеровские премии у американских СМИ, врученные за серию материалов о "сговоре с Россией".
Российская газета вчера в 16:21
Общество
Ученые назвали основную причину распространения коронавируса
Ученые Федерального университета Баии в Бразилии назвали путешествия основной причиной распространения коронавируса по планете.
Lenta.ru вчера в 22:26
Общество
Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России
Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
REGNUM 01:00
Политика
Путин о войне: у России нет и не может быть чувства вины
У России же нет и не может быть чувства вины из-за неё, заявил президент Владимир Путин в интервью для фильма Андрея Кондрашова «Война за память» на телеканале «Россия-1».
REGNUM 05:08
Общество
ВОЗ не подтверждает возникновение коронавируса на рынке в Ухане
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не может подтвердить информацию о том, что рынок в китайском городе Ухань был первым источником заражения коронавирусом нового типа.
BFM.ru 04:31
Авто
Mercedes-Benz CLS получил базовый двигатель 1.5
Новый седан Mercedes-Benz CLS 260 будет доступен только с задним приводом и 9-ступенчатым «автоматом».
32CARS.ru вчера в 14:23
Происшествия
В Зауралье коронавирус подтвердился у медика Юргамышской ЦРБ
Сегодня коронавирус подтвердился у медицинского работника, сообщили в областном оперативном штабе.
За облаками 04:49
Общество
В Минздраве дали прогноз активного распространения коронавируса
Главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова считает, что коронавирус может продолжить активное распространение в России до июня.
Спорт-Экспресс вчера в 15:57
Общество
В Самарской области выявили 59 случаев заражения коронавирусом
Самара, 8 мая 2020, 11:45 — REGNUM Лидером по выявлению коронавируса в Самарской области остается Самара.
REGNUM 04:45
Общество
В Свердловской области выявили ещё 155 человек с коронавирусом
Екатеринбург, 8 мая 2020, 10:41 — REGNUM В Свердловской области подтвердили ещё 155 случаев выявления коронавируса.
REGNUM 03:41
Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия вчера в 08:02
Общество
Собянин продлил ограничения в Москве до 31 мая
Мэр столицы Сергей Собянин продлил ограничения в Москве до 31 мая.
Газета.Ru вчера в 09:11
Общество
Во Владимирской области выявлено 45 новых случаев коронавируса
Новые заразившиеся оказались из семи районов региона Во Владимирской области за сутки подтвердили еще 45 случаев заболевания коронавирусом.
Pro Город Владимир 03:30
Авто
Новый Mitsubishi Outlander получит двигатель от Nissan
Mitsubishi Outlander и Nissan X-Trail новых поколений породнятся куда сильнее, чем ожидалось.
Автоновости дня вчера в 02:35
Политика
Помпео пообещал Украине «создавать издержки» для России
США продолжат создавать издержки для России, в том числе посредством санкций, заявил госсекретарь США Майк Помпео во время телефонного разговора с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
Газета.Ru 04:33
Общество
Рабочие пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая
Рабочие пропуска в Москве автоматически продлеваются до 31 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте в четверг, 7 мая.
Lenta.ru вчера в 09:37
Политика
Протоиерей Смирнов заявил о необходимости освящать ядерное оружие
В начале февраля Русская православная церковь представила для публичного обсуждения проект документа, где было предложено отказаться от освящения некоторых видов оружия, в том числе ядерного.
Интерфакс 01:09
Футбол
Рангник подтвердил, что может возглавить «Милан»
Бывший наставник "РБ Лейпциг" Ральф Рангник заявил, что "Милан" действительно контактировал с ним относительно назначения на пост главного тренера команды.
Sport.ru 04:58
Единоборства
Холифилд заявил о готовности провести бой с Тайсоном
Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе американец Эвандер Холифилд заявил о готовности провести третий бой с соотечественником Майком Тайсоном.
Lenta.ru 01:59
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов совершил самоубийство
Paparazzi.ru 06 мая в 15:44
Общество
Вирусолог назвал часто забываемый путь заражения коронавирусом
Специалист отметил, что о подобном способе заражения многие люди забывают и не применяют соответствующие меры защиты.
Известия 02:45
Общество
Сибирь готовится к внедрению системы электронных пропусков
Регионы Сибирского федерального округа готовятся к внедрению системы электронных пропусков на основе программного обеспечения, которое сейчас используется в Москве, сроки ввода зависят от эпидемиологической ситуации, сообщил журналистам в пятницу полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
РИА Новости 04:18
Происшествия
В Крыму вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку
РИА Новости вчера в 10:36
Футбол
Леонид Федун госпитализирован в связи с коронавирусом
Москва, 7 мая 2020, 12:27 — REGNUM Владелец московского футбольного клуба «Спартак» и вице-президент «Лукойла» Леонид Федун госпитализирован с заражением коронавирусом.
REGNUM вчера в 05:27
Общество
В России семьи с детьми могут получить дополнительную поддержку
Москва, 8 мая 2020, 09:52 — REGNUM Дополнительные меры поддержки могут быть предоставлены российским семьям с детьми, которые находились в трудной ситуации или оказались в ней из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM 02:52