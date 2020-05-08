Экономика
КоммерсантъСтоимость биткойна впервые с февраля превысила $10 тысяч
Курс биткойна впервые с 19 февраля превысил $10 тыс. В ходе торгов стоимость криптовалюты достигала $10,067 тыс.
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Технологии
Блокчейн-платформу TON запустили без Павла Дурова и Telegram
Что разрабатывал Павел Дуров и его команда Команда мессенджера Telegram во главе с его основателем Павлом Дуровым уже более двух лет работает над созданием блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON).
РБК вчера в 08:25
Общество
Режим самоизоляции в Подмосковье продлен до 31 мая
В Московской области режим самоизоляции, введенный из-за эпидемии коронавируса, продлен до 31 мая включительно, говорится в постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьева, опубликованном на сайте регионального правительства.
Интерфакс вчера в 17:42
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Известия вчера в 02:07
Армия и оружие
Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным
4 мая Национальный центр управления обороной России сообщил, что корабли Северного флота взяли на сопровождение ударную группу НАТО в Баренцевом море.
Известия вчера в 23:04
Армия и оружие
Первые С-500 могут поступить в ВС России в 2021 году
Первые комплексы зенитной ракетной системы дальнего перехвата С-500 могут поступить в вооруженные силы в 2021 году, сообщил замглавы Минобороны Алексей Криворучко.
Коммерсантъ вчера в 23:13
Энергетика
Египетский миллиардер предсказал рост цен на нефть до $100
Египетский миллиардер, основатель Orascom Telecom Holding Нагиб Савирис допустил рост цен на нефть до $100 через 18 месяцев.
Известия вчера в 10:02
Общество
Дуров назвал США не лучшим местом для эмиграции
Газета.Ru вчера в 14:38
Футбол
Сиссе хочет вернуться в футбол, чтобы забить 100-й гол
Хочу вернуться в Лигу 1, чтобы забить 100 голов. Если клуб примет меня, я могу забить их через 2 или 3 месяца.
Спорт-Экспресс вчера в 20:37
Общество
Назван часто забываемый путь заражения коронавирусом
Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн рассказал, что коронавирусом можно заразиться через волосы.
Lenta.ru вчера в 23:35
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 8 мая
Испания находится на втором месте (221,4 тыс.), Италия — на третьем (215,8 тыс.), Великобритания — на четвертом (207,9 тыс.), Россия 7 мая вошла в пятерку стран по числу подтвержденных случаев COVID-19, обогнав сразу Германию и Францию.
РБК 01:06
Общество
Ограничения в Москве продлили до 31 мая
Временные ограничения в Москве, введённые в связи с распространением коронавируса, продлеваются до 31 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском вчера в 09:14
Общество
Россиян научили правильно обрабатывать продукты от коронавируса
Продукты, приобретенные в супермаркетах или на рынках, для профилактики коронавируса лучше всего обрабатывать дезинфицирующими средствами, в составе которых есть спирт.
Lenta.ru вчера в 22:07
Происшествия
В Москве задержан банкир Олег Власов
В Москве задержан бывший председатель совета директоров банков «Балтика» и «Инкредбанк» Олег Власов.
Известия вчера в 13:18
Шоу-бизнес
Джигурда вызвал Александра Емельяненко на бой
Российский шоумен и актер Никита Джигурда вызвал на боксерский поединок бойца смешанного стиля, многократного чемпиона России и мира по боевому самбо Александра Емельяненко.
NewInform вчера в 10:56
Происшествия
Пожилой водитель погиб в массовом ДТП под Гатчиной
ДТП произошло вечером 7 мая на 13,5 километре автодороги Красное Село — Гатчина — Павловск.
МР7.ру вчера в 23:50
Политика
Помпео пообещал главе МИД Украины «создавать издержки» для России
Госсекретарь США Майкл Помпео в ходе телефонного разговора с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил о поддержке Вашингтоном Киева, а также готовности американской администрации «создавать издержки» для России.
Известия вчера в 21:33
Политика
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что для него нет такого праздника, как День Победы
В ходе беседы Рабинович задал премьеру слегка провокационный вопрос. Он поинтересовался, как Шмыгаль собирается отметить 9 мая, День Победы.
Millionaire.ru вчера в 13:55
Общество
Власти Москвы объявили о первом этапе снятия ограничительных мер
С 12 мая в Москве начинается первый этап ослабления введённых из-за коронавируса ограничений.
RT на русском вчера в 09:28
Армия и оружие
Историк объяснил, почему немецкие генералы не поверили в окончание войны
Некоторые немецкие генералы в мае 1945 года отказывались верить в капитуляцию Германии и продолжали оказывать ожесточенное сопротивление, пока не были сломлены Красной армией, заявил в пятницу РИА Новости эксперт Российского военно-исторического общества (РВИО) Никита Буранов.
РИА Новости вчера в 22:57
Экономика
Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги
Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой.
Газета.Ru 05 мая в 18:45
Общество
ЕГЭ и начало учебного года могут перенести из-за коронавируса
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) из-за пандемии COVID-19 может быть перенесен на середину июля или начало августа.
Уралинформбюро 06 мая в 04:07
Происшествия
В Крыму вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку
Военный вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку на территории аэродрома в Крыму, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
РИА Новости вчера в 10:36
Политика
Российские военные медики передали Италии полевой госпиталь в Бергамо
Российские военные передали итальянцам полевой госпиталь, развернутый в Бергамо для оказания помощи.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 10:55
Армия и оружие
Сын Микояна рассказал о советском прототипе американского космолета
О советском космическом корабле «Буран», который стартовал с помощью сверхтяжелой ракеты-носителя «Молния» и приземлялся на бетонную полосу по-самолетному, знают многие.
Московский Комсомолец вчера в 07:17
Фигурное катание
Психолог считает, что Александра Трусова не выдержала конкуренции
ProstoProSport 00:00
Общество
Режим самоизоляции в Вологодской области продлили до 1 июля
Олег Кувшинников отметил обязательность соблюдения всех санитарно-эпидемиологических требований в условиях, когда практически вся промышленность региона возобновит работу: с 12 мая в Вологодской области будут открыты все промышленные предприятия, а также 82% всех организаций, в которых занято не менее 87% всех работников сферы малого и среднего предпринимательства.
DP.RU вчера в 12:30
Политика
Трамп призвал отнять у СМИ премии за материалы о «вмешательстве РФ»
Президент США Дональд Трамп выразил желание отнять Пулитцеровские премии у американских СМИ, врученные за серию материалов о "сговоре с Россией".
Российская газета вчера в 16:21
Происшествия
Полиция нашла женщину, потушившую Вечный огонь в центре Петербурга
Петербургские полицейские установили личность женщины, которая потушила Вечный огонь на Марсовом поле, ею оказалась 27-летняя мать двоих детей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МВД в четверг.
Интерфакс вчера в 18:08
Общество
В Москве вводится обязательное ношение масок и перчаток с 12 мая
В Подмосковье масочный режим станет обязательным также с 12 мая.
Говорит Москва вчера в 05:29