Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСтоимость биткойна впервые с февраля превысила $10 тысяч

Курс биткойна впервые с 19 февраля превысил $10 тыс. В ходе торгов стоимость криптовалюты достигала $10,067 тыс.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Стоимость биткойна впервые с февраля превысила $10 тысяч

Коммерсантъвчера в 22:59

Стоимость биткоина впервые с февраля превысила $10 тыс

Известиявчера в 21:04

Стоимость биткоина впервые с февраля превысила $10 тысяч

RT на русскомвчера в 20:32

Биткоин подорожал

Lenta.ruвчера в 20:42

Биткойн впервые с февраля 2020 года превысил отметку $10 тыс

ТАССвчера в 20:34

Курс биткоина превысил $10 тысяч впервые с февраля 2020 года

Газета.Ruвчера в 20:49

Стоимость биткоина взлетела до $10 тысяч в преддверии халвинга

РЕН ТВвчера в 20:22
Показать все источники
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 02:22, Ашберн
Политика

Трамп призвал отнять у СМИ премии за материалы о «вмешательстве РФ»

Президент США Дональд Трамп выразил желание отнять Пулитцеровские премии у американских СМИ, врученные за серию материалов о "сговоре с Россией".
Российская газета вчера в 16:21
147
Наука

Почти у всех переболевших выявили антитела к коронавирусу

Почти у каждого, кто переболел коронавирусом, вырабатываются антитела к патогену.
Lenta.ru 01:27
1
Авто

Audi A4 и A5 получат систему полного привода

Модели Audi A4 и A5 с 2,0-литровым турбированным агрегатом TFSI стали на 13 лошадиных сил мощнее и получили 12-вольтовую умеренную гибридную систему.
Тарантас Ньюс вчера в 12:05
Общество

Фото Гитлера без усов попало на стену памяти ТРК в Челябинске

Говорит Москва вчера в 10:26
130
Автоспорт

Руководство «Формулы-1» не исключает отмены сезона 2020 года

ТАСС Спорт вчера в 23:43
Общество

В Москве за сутки умер еще 51 человек с коронавирусом

За последние сутки в Москве умер 51 человек с ранее подтвержденным коронавирусом, сообщили в оперштабе.
Коммерсантъ вчера в 14:49
456
Общество

Рабочие пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая

Рабочие пропуска в Москве автоматически продлеваются до 31 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте в четверг, 7 мая.
Lenta.ru вчера в 09:37
64
Общество

Дуров прокомментировал фильм Дудя о Кремниевой долине

BFM.ru 01:25
1,4K
Общество

Ограничения в Москве продлили до 31 мая

Временные ограничения в Москве, введённые в связи с распространением коронавируса, продлеваются до 31 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском вчера в 09:14
5,8K
Технологии

Исчезновение Луны в 1110 году связали с вулканом

МИР 24 вчера в 09:46
4
Политика

Президентские выборы в Польше пройдут не раньше июня

Ранее о невозможности проведения выборов 10 мая говорил и глава Государственной избирательной комиссии Польши Сильвестр Марчиняк.
Pravda.Ru вчера в 03:41
1
Общество

Французский историк рассказала об отличиях русских от европейцев

Что касается обостренного восприятия смерти, то здесь д'Анкосс приводит в пример культуру и религию.
Известия 01:22
3
Здоровье

Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае на 7 мая составило 605

17 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае. Общее число заболевших, по данным на 7 мая, достигло 605.
Аргументы и Факты - Алтай вчера в 03:54
168
Армия и оружие

Минобороны России рассекретило документы об освобождении Праги

Ранее Минобороны России рассекретило архивные документы об операции советских войск по освобождению Берлина в 1945 году.
RT на русском вчера в 20:47
Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия вчера в 02:07
2,5K
Армия и оружие

ООН подсчитала бойцов ЧВК Вагнера в Ливии

На стороне фельдмаршала Халифы Хафтара в конфликте в Ливии участвует от 800 до 1200 сотрудников российской частной военной компании (ЧВК), известной как ЧВК Вагнера.
Lenta.ru вчера в 02:58
6
Шоу-бизнес

Нагиев исполнил танец «пухляша» из клипа Little Big

Российский шоумен и актёр Дмитрий Нагиев на самоизоляции записал видео, в котором исполняет коленный танец Дмитрия Красилова из клипа группы Little Big к песне Uno для несостоявшегося Евровидения.
News.ru вчера в 23:36
10
Общество

Госпиталь в «Крокус Экспо» сможет работать до сентября

Госпиталь на территории торгово-выставочного комплекса "Крокус Групп" сможет при необходимости функционировать до сентября, предварительная договоренность об этом имеется с властями Московской области.
ТАСС вчера в 16:24
Армия и оружие

Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным

Известия вчера в 23:04
2,1K
Общество

Собянин предложил ужесточить требования для передвижения по Москве

Мэр Сергей Собянин выступил за ужесточение требований для передвижения по Москве и социального дистанцирования.
РИА Новости вчера в 14:31
810
Политика

Конгресс США опубликовал 57 документов о «российском вмешательстве»

Специальный комитет по разведке палаты представителей конгресса США в четверг, 7 мая, опубликовал 57 стенограмм свидетельских показаний и других документов по делу о так называемом вмешательстве России в выборы президента Соединенных Штатов в 2016 году.
РБК вчера в 21:36
119
Происшествия

При обрушении потолка на заводе под Волгоградом погиб человек

ТАСС 01:03
Шоу-бизнес

Звезда «Гарри Поттера» Руперт Гринт впервые стал отцом

Актер Руперт Гринт впервые стал отцом. Накануне стало известно, что звезда «Гарри Поттера» Руперт Гринт впервые стал отцом.
Экспресс газета 01:18
Экономика

РБК: банки не воспользовались разрешением ЦБ удаленно открывать счета

Ни один из крупнейших банков не предоставил клиентам возможность дистанционно открывать счета для социально значимых платежей, сообщает РБК.
Коммерсантъ 00:57
2
Политика

МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу Первого канала

"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры".
РИА Новости вчера в 06:21
4,8K
Общество

Миллиардер Дмитрий Босов совершил самоубийство

Paparazzi.ru 06 мая в 15:44
3,2K
Общество

В Красноярском крае режим самоизоляции в ближайшее время не снимут

Красноярск, 8 мая 2020, 08:03 — REGNUM Снятие режима самоизоляции после майских праздников в Красноярском крае не предполагается, сообщили ИА REGNUM 8 мая в правительстве региона.
REGNUM 01:03
22
Общество

Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилплощадь на время самоизоляции

Отказ от предъявления документа при законном требовании сотрудника МВД считается административным правонарушением.
ТАСС вчера в 14:40
456
Экономика

Силуанов оценил возможность заморозок и конвертаций депозитов в России

Министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости" заверил, что заморозок и конвертаций депозитов в России не планируется.
Газета.Ru 06 мая в 13:54
1,1K
Общество

На Сахалине продлили режим самоизоляции до 31 мая

Режим самоизоляции в Сахалинской области продолжит действовать до 31 мая.
РИА Сахалин-Курилы 02:06
Как работают Яндекс.Новости?
Главное