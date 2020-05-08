Курс биткойна впервые с 19 февраля превысил $10 тыс. В ходе торгов стоимость криптовалюты достигала $10,067 тыс.

Стоимость биткойна впервые с февраля превысила $10 тысяч

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