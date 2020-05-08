Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСтоимость биткойна впервые с февраля превысила $10 тысяч

Курс биткойна впервые с 19 февраля превысил $10 тыс. В ходе торгов стоимость криптовалюты достигала $10,067 тыс.
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Биткойн впервые с февраля превысил отметку $10 тысяч

Московский Комсомолец22:26

Стоимость биткоина впервые с февраля превысила $10 тысяч

RT на русском20:32

Курс биткоина превысил $10 тысяч впервые с февраля 2020 года

Газета.Ru20:49

Биткоин подорожал

Lenta.ru20:42

Биткойн впервые с февраля 2020 года превысил отметку $10 тыс

ТАСС20:34

Стоимость биткоина впервые с февраля превысила $10 тыс

Известия21:04

Стоимость биткоина взлетела до $10 тысяч в преддверии халвинга

РЕН ТВ20:22
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 23:17, Ашберн
Общество

СМИ узнали о переходе судов на обычный график работы после 11 мая

Все российские суды с 12 мая перейдут на обычный график работы после длительного простоя, причиной которого стала пандемия коронавируса.
РБК 20:44
2
Армия и оружие

США показали корабли НАТО около российской границы

Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
РИА Новости 11:06
1,8K
Общество

Миллиардер Дмитрий Босов совершил самоубийство

Paparazzi.ru вчера в 15:44
3,2K
Политика

Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой войны

Газета.Ru вчера в 23:33
295
Происшествия

Бизнесмена Анатолия Быкова задержали по делу об убийстве

Бывшего депутата Законодательного Собрания Краснояского края, бизнесмена Анатолия Быкова задержали по подозрению в убийстве.
АБН 02:30
2,4K
Общество

Россиянам рассказали об ошибках при ношении маски

Россияне, использующие медицинские маски, допускают ошибки при их ношении.
Lenta.ru 11:24
33
Политика

Песков ответил на вопрос о подписании указа о выходе из самоизоляции

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе из самоизоляции, отметил, что до окончания введённого ранее срока ещё есть время.
RT на русском 15:44
380
Общество

Штраф за отсутствие маски в транспорте Москвы составит 5 тыс. рублей

Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей, что предусмотрено КоАП Москвы, сообщил ТАСС в четверг начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
ТАСС 07:15
2,3K
Хоккей

Жамнов: КХЛ приняла оптимальный вариант со спортивной точки зрения

Континентальная хоккейная лига (КХЛ), приняв решение не определять чемпиона КХЛ и обладателя Кубка Гагарина, выбрала самый оптимальный вариант со спортивной точки зрения, заявил РИА Новости генеральный менеджер московского "Спартака" Алексей Жамнов.
РИА Новости 12:47
4
Общество

Губернатор Самарской области обсудил снятие режима ограничений

В Самарской области подготовлены предложения по первому этапу снятия ограничений.
ГТРК Самара 03:04
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Общество

Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться

Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM 04:15
1,1K
Происшествия

Один военный погиб при жесткой посадке Ми-35 в Крыму

Военнослужащий, который пострадал при посадке военного вертолета Ми-35 на севере Крыма, умер в больнице, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru 10:58
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Экономика

S&P спрогнозировало рекордно высокий дефицит бюджетов регионов России

Рецессия российской экономики, вызванная пандемией коронавируса и обвалом цен на нефть, приведет к значительному снижению налоговых доходов, из-за чего российские регионы могут продемонстрировать самые высокие с 2000 года показатели дефицита бюджетов, следует из отчета S&P Global Ratings (есть у РБК).
РБК 15:46
39
Общество

В Новой Москве снесены павильоны реалити-шоу «Дом-2»

Для строительства автодороги полностью снесены павильоны реалити-шоу "Дом-2".
Российская газета вчера в 09:09
550
Здоровье

В Пермском крае выявили еще 26 новых случаев коронавируса

В Пермском крае за минувшие сутки было выявлено еще 26 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает 7 мая оперативный штаб.
ВЕТТА 03:50
47
Здоровье

Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи

Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru вчера в 11:14
436
Общество

Дуров назвал США не лучшим местом для эмиграции

Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров перечислил семь причин не переезжать в США.
Газета.Ru 14:38
853
Политика

Пять стран вслед за ЕС продлили санкции из-за событий на Украине

Черногория, Албания, Норвегия, Украина и Республика Молдова присоединились к объявленному в марте продлению санкций Европейского союза в отношении физических лиц и организаций из-за событий на Украине.
Известия 15:38
Футбол

«Зенит» станет чемпионом, если РПЛ досрочно завершат

Сезон в российской Премьер-лиге может быть завершен досрочно.
Vprognoze.ru 03:24
2
Происшествия

В Москве задержан банкир Олег Власов

В Москве задержан бывший председатель совета директоров банков «Балтика» и «Инкредбанк» Олег Власов.
Известия 13:18
196
Фигурное катание

Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко

Татьяна Тарасова прокомментировала уход Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе и переход к Евгению Плющенко.
Sport.ru вчера в 07:56
9
Политика

Помпео пообещал Украине «создавать издержки» для России

Крым вошел в состав России в марте 2014 года в результате референдума, на котором больше 96% жителей полуострова проголосовали за присоединение.
РБК 22:31
6
Гаджеты

Несколько миллионов смартфонов Samsung оказались под угрозой взлома

Все смартфоны южнокорейской компании Samsung, которые были выпущены после 2014 года, имели уязвимость, позволяющую хакерам взламывать их, пишет Gadgets 360 со ссылкой на эксперта безопасности Матеуша Юрчика (Mateusz Jurczyk).
Live24 13:02
2
Здоровье

В Приморье выявили 36 новых случаев коронавируса за сутки

Число случаев коронавируса в Приморье достигло 763, за сутки заболевание выявили еще у 36 человек, сообщило правительство региона.
РИА Новости 22:33
2
Футбол

Меркель объявила о возобновлении чемпионата Германии в мае

Власти Германии, как и ожидалось, официально одобрили возобновление сезона Бундеслиги в рамках текущего месяца.
Soccer.ru вчера в 10:22
Армия и оружие

В ООН назвали количество наемников ЧВК Вагнера в Ливии

Представитель ООН рассказал агентству «AFP» о том, что в настоящий момент на территории Ливии находится до 1200 наемников из российской частной военной компании ЧВК Вагнера.
ГЛАС.RU 04:45
3
Общество

Судно-трубоукладчик «Академик Черский» взяло курс на Германию

В четверг судно "Академик Черский" снялось с рейда в Гданьском заливе неподалеку от Калининграда и взяло курс в сторону Германии.
Газета.Ru 14:14
1K
Экономика

ФАС не исключает картельного сговора на рынке лимонов и сахара

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заподозрила наличие картельных соглашений на рынке лимонов и сахара, сообщает «Интерфакс».
Общественное телевидение России 14:42
235
Общество

Онищенко уверен, что коронавирус «выдыхается»

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что сейчас коронавирус начал «выдыхаться».
Аргументы недели 00:43
1,8K
Шоу-бизнес

Клип Бузовой о самоизоляции набрал более десяти миллионов просмотров

Видео создано в домашних условиях. В него вошли фрагменты роликов, которые сняли другие знаменитости.
РИА Новости 22:05
3
Как работают Яндекс.Новости?
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