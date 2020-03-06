Открытие торгов 6 марта на Московской бирже ознаменовалось резким падением стоимости расписок TCS Group, материнской компании Тинькофф Банка, основателя которого Олега Тинькова Минюст США обвинил в уходе от уплаты налогов.

Стоимость бумаг TCS Group резко упала на фоне претензий США к Тинькову

Происшествия Число погибших при атаке в Кабуле достигло 29 Число погибших при атаке, которая произошла в Кабуле на мероприятии, где присутствовал премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла, возросло до 29, пострадал 61 человек, сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на МВД.

Финансы Агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг Украины на уровне «В» Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и национальной валюте на уровне "B", прогноз по рейтингу позитивный, говорится в сообщении агентства.

Политика Джабаров оценил высказывание Зеленского по Донбассу Ранее Зеленский заявил, что Киев выйдет из нормандского формата переговоров по Донбассу через год, если за это время ситуация не изменится.

Экономика Путин поручил провести инвентаризацию всех налоговых льгот В 2015–2019 годах правительство предоставило около 100 налоговых льгот, из-за которых бюджет недосчитался более 1 трлн руб. в 2019 году.

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Армия и оружие Разведку у границ России вели 32 иностранных летательных аппарата На прошедшей неделе 32 летательных аппарата иностранных государств (25 самолётов-разведчиков и семь БПЛА) проводили воздушную разведку вдоль границ РФ и сопровождались российскими РЛС, нарушений воздушного пространства России допущено не было.