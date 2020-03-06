Экономика

РБКРБКСтоимость бумаг TCS Group резко упала на фоне претензий США к Тинькову

Открытие торгов 6 марта на Московской бирже ознаменовалось резким падением стоимости расписок TCS Group, материнской компании Тинькофф Банка, основателя которого Олега Тинькова Минюст США обвинил в уходе от уплаты налогов.
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Расписки TCS Group упали почти на 29% на фоне заявления Тинькова о болезни

ТАСС10:47

Стоимость бумаг компании Тинькова упали на фоне претензий США к миллиардеру

URA.Ru08:13

Расписки TCS Group падают на фоне заявления Тинькова о тяжёлой болезни

News.ru10:22

Расписки TCS Group Тинькова подешевели более чем на 20%

Ведомости10:11

Бумаги TCS Group Олега Тинькова упали на 26% на фоне заявления о лейкемии

РБК09:52

Расписки TCS Group рухнули на Мосбирже на фоне новостей о лейкемии Тинькова

Коммерсантъ10:36

Бумаги компании Олега Тинькова рухнули более чем на 9%

Forbes05:32
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Армия и оружие

Танки Т-90М «Прорыв» впервые покажут на параде Победы 9 Мая

Известия 09:37
Энергетика

Снижение мировых цен на нефть ускорилось до 6%

Нефть марки Brent опустилась до $47,76, а WTI — до $43,92 за баррель. Такие цены фиксируются впервые с июня 2017 года.
News.ru 05:54
Экономика

Экономист Михаил Коган оценил перспективы укрепления рубля

Отечественный экономист Михаил Коган высказался о перспективах укрепления рубля по отношению к иностранным валютам.
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Публичные тесты Everspace 2 отложили из-за коронавируса

Создатели Everspace 2 объявили о ряде переносов, связанных со вспышкой коронавируса и отменой мартовской GDC 2020.
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Нурмагомедов пнул чемпионский пояс Фергюсона во время дуэли взглядов

Российский боец Хабиб Нурмагомедов отреагировал на провокации американца Тони Фергюсона, пнув чемпионский пояс соперника во время дуэли взглядов.
РИА Новости 19:02
Биатлон

Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира в Чехии

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё одержал победу в спринтерской гонке на 10 километров на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.
РИА Новости 12:47
Происшествия

У 21 человека на лайнере Grand Princess нашли коронавирус

РИА Новости 18:25
Происшествия

Число погибших при атаке в Кабуле достигло 29

Число погибших при атаке, которая произошла в Кабуле на мероприятии, где присутствовал премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла, возросло до 29, пострадал 61 человек, сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на МВД.
РИА Новости 09:55
Финансы

Агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг Украины на уровне «В»

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и национальной валюте на уровне "B", прогноз по рейтингу позитивный, говорится в сообщении агентства.
РИА Новости 18:30
Общество

ФБР запустило рекламу в Facebook на русском языке с фото Высоцкого

Федеральное бюро расследований США (ФБР) запустило в соцсетях Facebook и Instagram рекламную кампанию на русском языке с фотографией Владимира Высоцкого.
Газета.Ru вчера в 23:19
Происшествия

Убегавший от полиции итальянский арбитр погиб под колесами поезда

Итальянский футбольный арбитр Антонио Мартиньелло погиб, попав под поезд. Об этом 6 марта сообщило издание ll Resto del Carlino.
Известия 18:43
Политика

Переговоры Путина и Эрдогана длились пять часов

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Фигурное катание

Фигуристка Валиева выиграла короткую программу на юниорском ЧМ

Российская фигуристка Камила Валиева, выступающая в одиночном катании, выиграла короткую программу на чемпионате мира среди юниоров, который проходит в эстонском Таллине.
МК-Спорт 10:33
Игры

Вышел релизный трейлер Black Mesa — ремейк первой Half-Life

Вышел релизный официальный трейлер — ремейк первой Half-Life с улучшенной графикой, который делали 14 лет.
КМВ Новости 13:24
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Джабаров оценил высказывание Зеленского по Донбассу

Ранее Зеленский заявил, что Киев выйдет из нормандского формата переговоров по Донбассу через год, если за это время ситуация не изменится.
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Культура

Юный певец из Севастополя поразил жюри на шоу «Голос. Дети»

Вести Севастополя 15:43
Политика

Девушка из Иваново предложила Владимиру Путину взять ее замуж

Жительница Иваново предложила Владимиру Путину взять ее замуж.
Ридус 08:40
Экономика

Путин поручил провести инвентаризацию всех налоговых льгот

В 2015–2019 годах правительство предоставило около 100 налоговых льгот, из-за которых бюджет недосчитался более 1 трлн руб. в 2019 году.
РБК вчера в 10:04
Кино

Из-за коронавируса премьеру фильма о Джеймсе Бонде перенесли на ноябрь

Премьеру 25-го фильма киносаги об агенте 007 решили отложить на несколько месяцев из-за угрозы коронавирусной инфекции.
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Культура

В Московском театре мюзикла прошла премьера «ПраймТайма»

Российская газета 06:27
Армия и оружие

NBC: власти США получили данные о том, что талибы не собираются выполнять соглашение

Американские официальные лица получили разведывательные данные, которые свидетельствуют о том, что радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) не намерено выполнять условия мирного соглашения с США.
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Автоспорт

Вольф раскритиковал действия ФИА, которая пошла на сделку с «Феррари»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал сделку ФИА и «Феррари» в отношении мотора сезона-2019.
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Общество

Жена Ефремова прокомментировала недопуск мужа на борт самолета

Жена заслуженного артиста России Михаила Ефремова Софья Кругликова в пятницу, 6 марта, объяснила журналистам, почему актера не допустили на рейс в Ригу.
Известия 14:49
Армия и оружие

Разведку у границ России вели 32 иностранных летательных аппарата

На прошедшей неделе 32 летательных аппарата иностранных государств (25 самолётов-разведчиков и семь БПЛА) проводили воздушную разведку вдоль границ РФ и сопровождались российскими РЛС, нарушений воздушного пространства России допущено не было.
REGNUM 19:37
Здоровье

В России выявили новый случай коронавируса

Ранее в Роспотребнадзоре заявили о шести случаях коронавируса в России.
Говорит Москва вчера в 03:25
Гаджеты

Названы смартфоны с самым большим числом позитивных отзывов

Создатели приложения AnTuTu обнародовали февральский перечень смартфонов на Android с наибольшим числом позитивным отзывов пользователей.
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Экономика

Forbes сообщил об уменьшении состояния Тинькова на $400 млн за день

Состояние российского бизнесмена Олега Тинькова за последние сутки уменьшилось на $400 млн.
РБК 15:35
Политика

Заявление СБ ООН по соглашению России и Турции заблокировали США

Против принятия общего заявления СБ ООН для прессы в поддержку российско-турецких договоренностей по Сирии выступили США, сообщил РИА Новости источник в СБ ООН.
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Общество

Британский суд опозорил шейха Дубая

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Авторы Amnesia анонсировали продолжение хоррора

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Российский предприниматель. По данным Forbes, в 2014 году занимал 1210-е место в списке наиболее состоятельных людей мира, в списке богатейших бизнесменов России в 2017 году занимает 79-е место с состоянием 1,2 миллиарда долларов.
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