Экономика
РБКСтоимость бумаг TCS Group резко упала на фоне претензий США к Тинькову
Открытие торгов 6 марта на Московской бирже ознаменовалось резким падением стоимости расписок TCS Group, материнской компании Тинькофф Банка, основателя которого Олега Тинькова Минюст США обвинил в уходе от уплаты налогов.
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На торгах в Лондоне подешевели бумаги всех компаний России, кроме TCS Group
Евразия Dailyвчера в 13:15
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Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева уходит с «МУЗ-ТВ»
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Синоптик назвал лето 2020 года идеальным для здоровья людей
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Музыка
На Украине призвали бойкотировать Евровидение из-за группы Little Big
Владимир Остапчук, украинский телевизионный ведущий, считает, что группа Go_A не должна ехать на Евровидении, хотя группа планирует представлять страну на международном музыкальном конкурсе.
Хоккей
Ковальчук забросил первую шайбу за «Вашингтон»
Общество
ФБР запустило рекламу в Facebook на русском языке с фото Высоцкого
Федеральное бюро расследований США (ФБР) запустило в соцсетях Facebook и Instagram рекламную кампанию на русском языке с фотографией Владимира Высоцкого.
Гаджеты
Исследование: около 40% юзеров Android подвержены риску кибератак
В документе говорится о том, что около 40% пользователей Android используют устаревшие версии операционной системы, которые лишены технической поддержки производителя.
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В NASA обнаружили 60 проблем у корабля Starliner
Специалисты выявили более 60 требующих решения проблем у новейшего корабля Starliner компании Boeing.
Политика
Эрдоган запросил у США Patriot после переговоров с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган запросил военную помощь у США.
Общество
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Единоборства
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Бой завершился в первом раунде победой казахстанского спортсмена нокаутом. Для 33-летнего Мирзаева поражение стало вторым подряд.
Происшествия
Суд продлил арест разыгравшему приступ коронавируса пранкеру
Черемушкинский суд Москвы продлил арест пранкера Кароматулло Джаборова, разыгравшего приступ коронавируса в метро.
Шоу-бизнес
Константин Ивлев увез любовницу на Мальдивы после новости о разводе
Жена Константина Мария решила расторгнуть брак после того как застукала 46-летнего мужа с молодой любовницей.
Авто
На заводе «ЗАЗ» начали собирать автомобили Lada
На предприятии начали собирать Lada Largus, Vesta и XRay, на которые даже назвали стоимость.
Общество
Минобороны показало уникальные фото жен советских полководцев
Министерство обороны в честь Международного женского дня опубликовало уникальные фотографии жен советских полководцев времен Великой Отечественной войны.
Общество
Победительницу конкурса «Краса полиции» затравили из-за внешности
Пользователи соцсетей раскритиковали победительницу прошедшего в Курской области конкурса "Краса полиции" из-за нестандартных внешних данных.
Армия и оружие
Гостелевидение Сирии сообщает об израильской ракетной атаке
Средства противовоздушной обороны Сирии отражают атаку с воздуха в провинции Кунейтра.
Политика
Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе
Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.
Наука
Кофеин не стимулирует креативность
Первое требуется для поиска решения проблемы, а второе – для генерации идей. Кофеин влияет только на конвергентное мышление.
Здоровье
В России зарегистрировали новый случай заражения коронавирусом
Ранее сообщалось, что в России было выявлено шесть случаев заражения новым китайским коронавирусом.
Игры
Выпуск мини-консоли от Konami отложен из-за эпидемии коронавируса
Если в течении ближайших пары месяцев эпидемия не утихнет, Sony и Microsoft могут быть вынуждены отложить ожидаемые консоли.
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева села на шпагат и восхитила поклонников
Утяшева села на шпагат, который ее поклонникам показался даже лучше, чем балерины Волочковой.
Шоу-бизнес
Бывший муж Пелагеи познакомил новую возлюбленную с мамой
Известно, что новая пассия Телегина познакомилась с матерью хоккеиста. Обе женщины были замечены со спортсменом.
Общество
Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к экс-мэру Владивостока Пушкарёву
Советский районный суд Владивостока удовлетворил в полном объёме иск Генеральной прокуратуры России к бывшему мэру Игорю Пушкарёву, его брату и экс-руководителю МУП «Дороги Владивостока», а также к шести компаниям, подконтрольным семье Пушкарёва.
Политика
Памфилова прокомментировала пакетное голосование по Конституции
В середине февраля глава государства Владимир Путин распорядился начать подготовку к голосованию по изменениям в Конституцию.