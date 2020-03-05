Экономика

РБКРБКСтоимость бумаг TCS Group резко упала на фоне претензий США к Тинькову

Открытие торгов 6 марта на Московской бирже ознаменовалось резким падением стоимости расписок TCS Group, материнской компании Тинькофф Банка, основателя которого Олега Тинькова Минюст США обвинил в уходе от уплаты налогов.
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Расписки TCS Group упали почти на 29% на фоне заявления Тинькова о болезни

ТАСС10:47

На торгах в Лондоне подешевели бумаги всех компаний России, кроме TCS Group

Евразия Dailyвчера в 13:15

Бумаги компаний РФ, кроме «Норникеля», закрыли торги в Лондоне снижением, TCS потеряла 23%

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Расписки TCS Group Тинькова подешевели более чем на 20%

Ведомости10:11

Бумаги TCS Group Олега Тинькова упали на 26% на фоне заявления о лейкемии

РБК09:52

Стоимость бумаг компании Тинькова упали на фоне претензий США к миллиардеру

URA.Ru08:13

Расписки TCS Group рухнули на Мосбирже на фоне новостей о лейкемии Тинькова

Коммерсантъ10:36
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Лера Кудрявцева уходит с «МУЗ-ТВ»

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Синоптик назвал лето 2020 года идеальным для здоровья людей

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Владимир Остапчук, украинский телевизионный ведущий, считает, что группа Go_A не должна ехать на Евровидении, хотя группа планирует представлять страну на международном музыкальном конкурсе.
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Ксения Собчак: масштабы коронавируса в России намеренно замалчивают

Uznayvse.ru 07:59
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Ковальчук забросил первую шайбу за «Вашингтон»

RT на русском вчера в 23:38
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Федеральное бюро расследований США (ФБР) запустило в соцсетях Facebook и Instagram рекламную кампанию на русском языке с фотографией Владимира Высоцкого.
Газета.Ru вчера в 23:19
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Исследование: около 40% юзеров Android подвержены риску кибератак

В документе говорится о том, что около 40% пользователей Android используют устаревшие версии операционной системы, которые лишены технической поддержки производителя.
Газета.Ru 05:21
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В NASA обнаружили 60 проблем у корабля Starliner

Специалисты выявили более 60 требующих решения проблем у новейшего корабля Starliner компании Boeing.
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Эрдоган запросил у США Patriot после переговоров с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган запросил военную помощь у США.
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Путин вспомнил о прыжках с парашютом во время службы в КГБ

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РБК 15:49
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Китай: своими учениями в Черном море Россия унизила США

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Бой завершился в первом раунде победой казахстанского спортсмена нокаутом. Для 33-летнего Мирзаева поражение стало вторым подряд.
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Министерство обороны в честь Международного женского дня опубликовало уникальные фотографии жен советских полководцев времен Великой Отечественной войны.
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Пользователи соцсетей раскритиковали победительницу прошедшего в Курской области конкурса "Краса полиции" из-за нестандартных внешних данных.
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Гостелевидение Сирии сообщает об израильской ракетной атаке

Средства противовоздушной обороны Сирии отражают атаку с воздуха в провинции Кунейтра.
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Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе

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Наука

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Первое требуется для поиска решения проблемы, а второе – для генерации идей. Кофеин влияет только на конвергентное мышление.
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В России зарегистрировали новый случай заражения коронавирусом

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