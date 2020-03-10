Финансы
Peterburg2.ruКурс рубля продолжил падение после открытия Московской биржи
Открытие торгов на Московской бирже утром во вторник, 10 марта, ознаменовалось очередным падением курса рубля. Так, уже на старте торгов курс доллара вырос на 4,2 рубля – до 72,77 рублей, а курс евро подскочил на 5,1 рубля и составил 82,6 рублей.
Читать в источнике
Оценить37
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 12:16, Ашберн
Комментарии
Здоровье
В Севастополе снизилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний
В целом показатель смертности трудоспособных граждан в сравнении с январём 2019 года снизился на 3,6%.
Гаджеты
Показан новый «Проводник» из Windows 10X
Новый «Проводник» в Windows 10X Из функций остались только настройки сортировок файлов и создание новое папки.
Шоу-бизнес
Рэпер Тимати показал руки без татуировок
Известный рэпер и основатель лейбла Black Star Тимати (Тимур Юнусов) удивил поклонников кадрами в Instagram-аккаунте, на которых он предстал без своих знаменитых татуировок.
Политика
Госдума одобрила наказание за нарушения на голосовании по Конституции
Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому нарушителям общероссийского голосования по поправкам к Конституции может грозить до четырех лет лишения свободы.
Политика
Глава МИД Польши признал решающую роль СССР в победе над фашизмом
Советский Союз сыграл ведущую роль в победе над фашизмом, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович в интервью РБК.
Общество
Харви Вайнштейн приговорен к 23 годам тюрьмы
Общество
Бойцы ФСБ задержали террористов в Крыму
В Крыму сотрудники ФСБ задержали четверых участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».
Спорт
Кубок мира впервые выиграл российский лыжник
Российский лыжник Александр Большунов, с огромным отрывом в 495 очков от ближайшего преследователя Йоханнеса Хесфлота Клебо лидировавший в общем зачете Кубка мира, выиграл этот почетный трофей досрочно.
Экономика
В АКРА оценили риски возможного финансового кризиса
Агентство оценивает близость финансовой системы России к кризису.
Экономика
Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля
То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.
Политика
Путин допустил свой пятый президентский срок
1. Путин допустил участие в еще одних выборах президента Президент России Владимир Путин в ходе выступления в Государственной Думе во вторник, 10 марта, допустил, что может принять участие в президентских выборах в случае принятия поправок к Конституции.
Политика
Против поправок в Конституцию выступил только один сенатор
Против принятия закона о пакете поправок в Конституцию проголосовал один член Совета Федерации, сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова прервала молчание после попадания Джигана в рехаб
Как оказалось, фанаты были совершенно правы и в настоящее время музыкант находится в реабилитационном центре в Майами, о чём лично признался подписчикам.
Общество
Украина ввела трехнедельный тотальный карантин из-за коронавируса
Украина ввела трехнедельный карантин из-за эпидемии коронавируса COVID-2019, сообщила на своей странице в Facebook заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Виктория Сюмар.
Происшествия
В Тамбовской области нашли тело пропавшей школьницы
Происшествия
Девятилетняя девочка скончалась в машине «скорой» под Владимиром
В Следственном управлении СКР по Владимирской области сообщили о проведении проверки по факту кончины девятилетней девочки в машине "скорой помощи" во время транспортировки в больницу.
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»
Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
Кино
Стражи Галактики появятся в фильме «Тор: Любовь и гром»
В интервью изданию Comic Book актёр Вин Дизель рассказал, что из разговора с режиссёром Тайкой Вайтити, снявшим «Тор: Рагнарёк», он узнал о появлении некоторых членов команды Стражей галактики в фильме «Тор: Любовь и гром».
Политика
В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию
В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.
Киберспорт
Боевой пропуск появится в World of Tanks
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Здоровье
Минздрав назвал реальные зарплаты врачей в Челябинской области
По словам министра, средняя зарплата врачей в регионе составляет 70 тысяч 368 рублей.
Футбол
Домашние матчи «Урала» до конца апреля пройдут без зрителей
В среду на территории Свердловской области был введен запрет до конца апреля на проведение массовых мероприятий с участием более 5 тысяч человек из-за угрозы распространения коронавируса.
Общество
Тысяча контактов больных COVID-19 в Москве находятся под наблюдением
Около тысячи человек, которые контактировали с заразившимися коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве, находятся под медицинским наблюдением.
Армия и оружие
Трубоукладчика «Академик Черский» берет под защиту «Ярослав Мудрый»
Политика
Сандерс выиграл праймериз у Байдена в Северной Дакоте
Сенатор Берни Сандерс выиграл президентские праймериз у бывшего вице-президента Джо Байдена в штате Северная Дакота, сообщает в среду The Hill.
Технологии
В процессорах Intel найден новый класс уязвимостей — LVI, защита от которых радикально снижает производительность
Новый класс уязвимостей безопасности найден в процессорах Intel. Эти уязвимости могут привести к утечке конфиденциальной информации.