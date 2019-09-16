Рубль сегодня резко подорожал к доллару и евро. По отношению к американской валюте — более чем на 50 копеек, к евро — аж на 70 копеек.

Рубль резко подорожал к доллару и евро

Гаджеты AMD рассказала о своём превосходстве над Intel по соотношению мощности и энергопотребления Milan будут основаны уже на втором поколении 7-нм технологии AMD и по сравнению с текущим поколением процессоров предоставят не слишком впечатляющую разницу.

Армия и оружие Китайцы предложили России эффективный способ уничтожить авиацию США Журналисты обильно снабдили материал графикой, демонстрирующей, как будет происходить уничтожение противника российской стороной.

Политика Партия Зеленского состоит из сумасшедших и психически больных людей По словам главы офиса Андрея Богдана, в партии есть и сумасшедшие, и психически больные люди.

Энергетика Рост цен на нефть превысил 15% на фоне атаки дронов в Саудовской Аравии Ситуация на рынке нефти изменилась после того, как в ночь на 14 сентября два объекта Saudi Aramco подверглись атаке с использованием дронов.

Авто Модернизированная Lada 4x4 может начать продаваться в начале 2020 года Обновленная вариация легендарного отечественного паркетника LADA 4x4 увидит свет уже в первом месяце следующего года.

Политика Украина попыталась сорвать выступление крымского делегата в ОБСЕ Украинская делегация на проходившем в Варшаве совещании по свободе слова в СМИ под эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе дважды совершала попытку сорвать выступление главного редактора "Крымской газеты" Марии Волконской.

Здоровье Этот признак на шее указывает на смертельную болезнь Очень часто рак крови путают с простудой из-за кашля и болей в груди, повышения температуры, кожного зуда и сильной общей слабости.

Наука Истоки широкой лекарственной устойчивости нашли у несвязанных с человеком бактерий Японские молекулярные биологи исследовали белок-транспортер на поверхности гемофильной палочки — известного возбудителя пневмонии — и выяснили, что этот белок способен выкачивать из клетки бактерии самые разные антибиотики, то есть является предвестником широкой лекарственной устойчивости.

Общество В России изменятся правила ухода в отпуск Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.

Политика Обвинённая в оскорблении жителей Тулуна чиновница уволилась Ранее Ирина Алашкевич, которую обвинили в оскорблении пострадавших от наводнения в Тулуне, попросила прощения.

Гаджеты Российские iPhone 11 оказались самыми дорогими в мире Российские цены на iPhone 11 оказались одними из самых высоких в мире, выяснил портал PhoneArena, который сравнивал стоимость представленных новинок от Apple в разных странах.

Политика СМИ сообщили о шпионаже с дач постпредства России в США Дачи постпредства России в США, доступ к которым закрыл президент Барак Обама в 2016 году, и некоторые из 35 высланных дипломатов играли ключевую роль в контрразведывательной операции России, сообщает Yahoo News со ссылкой на бывших сотрудников американских спецслужб.

Энергетика Saudi Aramco может отложить IPO из-за атаки дронов Власти Саудовской Аравии обсуждают возможный перенос сроков первичного публичного размещения (IPO) компании Saudi Aramco из-за произошедшей 14 сентября атаки беспилотников на объекты нефтяной отрасли страны, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Кино Джеки Чан по-русски извинился перед фанатами в России Актёр Джеки Чан принёс извинения своим фанатам в России, что не смог прилететь на премьеру фильма «Тайна печати дракона».

Гаджеты Обновление Windows 10 «ломает» компьютеры Windows 10 умеет удивлять и не только при работе, но и при обновлении операционки.

Космос У черной дыры в центре нашей галактики проснулся неуемный аппетит Огромная черная дыра в центре нашей галактики заполняется необычайно большим количеством межзвездного газа и пыли, и исследователи пока не понимают, почему.

Происшествия Устинов получил 3,5 года колонии за нападение на омоновца 3 августа Тверской суд Москвы приговорил к 3,5 года колонии общего режима Павла Устинова за применение насилия по отношению к омоновцу во время несанкционированной акции в центре столицы 3 августа.

Политика Путин напомнил Трампу о его обещании вывести войска из Сирии Путин добавил, что Россия исходит из того, что после урегулирования ситуации в Сирии, ее целостность будет восстановлена и все иностранные войска будут выведены.

Политика «Северному потоку-2» предсказали патовую ситуацию Операторы проекта сообщили агентству, что строительство ведется в рамках графика, и выразили надежду на то, что Копенгаген даст свое разрешение до того, как Solitaire доплывет до датских границ.

Общество В России проведут эксперимент по четырехдневной рабочей неделе Минтруда проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели и выберет отрасли для такого эксперимента, сообщают в понедельник 16 сентября "Известия".

Политика В Праге мужчина приковал себя цепью к памятнику маршалу Коневу Неизвестный мужчина во второй половине дня в понедельник приковал себя цепью к памятнику советскому маршалу Ивану Коневу, выражая таким образом свой протест против решения властей района Прага-6, на территории которого находится монумент, о перемещении его в музей, сообщила журналистам представитель полиции Виолета Сиржиштёва.

Футбол Радимов дал прогноз на матч «Лиона» и «Зенита» в Лиге чемпионов Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов поделился ожиданиями от предстоящего матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с французским «Лионом».

Общество У берегов Норвегии поймали похожую на динозавра рыбу-химеру У северного побережья Норвегии рядом с островом Аннейаи 19-летнему Оскару Ландалу удалось поймать необычную рыбу в аномально большими глазами и длинным, тонким хвостом.