Финансы
Телеканал Санкт-ПетербургРубль резко подорожал к доллару и евро
Рубль сегодня резко подорожал к доллару и евро. По отношению к американской валюте — более чем на 50 копеек, к евро — аж на 70 копеек.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7000 источников, обновлено в 17:27, Вашингтон
Гаджеты
AMD рассказала о своём превосходстве над Intel по соотношению мощности и энергопотребления
Milan будут основаны уже на втором поколении 7-нм технологии AMD и по сравнению с текущим поколением процессоров предоставят не слишком впечатляющую разницу.
Ferra 08:17
Армия и оружие
Китайцы предложили России эффективный способ уничтожить авиацию США
Журналисты обильно снабдили материал графикой, демонстрирующей, как будет происходить уничтожение противника российской стороной.
Ferra 07:48
Армия и оружие
Минобороны РФ обнародовало видео с международных учений под Астраханью
Блокнот Астрахань вчера в 05:33
Политика
Партия Зеленского состоит из сумасшедших и психически больных людей
По словам главы офиса Андрея Богдана, в партии есть и сумасшедшие, и психически больные люди.
Госновости 13:01
Энергетика
Рост цен на нефть превысил 15% на фоне атаки дронов в Саудовской Аравии
Ситуация на рынке нефти изменилась после того, как в ночь на 14 сентября два объекта Saudi Aramco подверглись атаке с использованием дронов.
РБК 14:11
Авто
Модернизированная Lada 4x4 может начать продаваться в начале 2020 года
Обновленная вариация легендарного отечественного паркетника LADA 4x4 увидит свет уже в первом месяце следующего года.
Pnzdrive 00:47
Политика
Украина попыталась сорвать выступление крымского делегата в ОБСЕ
Украинская делегация на проходившем в Варшаве совещании по свободе слова в СМИ под эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе дважды совершала попытку сорвать выступление главного редактора "Крымской газеты" Марии Волконской.
Газета.Ru 15:37
Происшествия
Насильник четыре дня держал взаперти школьницу в квартире в Москве
Мужчина удерживал 13-летнюю девочку четыре дня в квартире на востоке Москвы.
Газета.Ru 04:53
Здоровье
Этот признак на шее указывает на смертельную болезнь
Очень часто рак крови путают с простудой из-за кашля и болей в груди, повышения температуры, кожного зуда и сильной общей слабости.
Московский Комсомолец 14 сентября в 22:59
Наука
Истоки широкой лекарственной устойчивости нашли у несвязанных с человеком бактерий
Японские молекулярные биологи исследовали белок-транспортер на поверхности гемофильной палочки — известного возбудителя пневмонии — и выяснили, что этот белок способен выкачивать из клетки бактерии самые разные антибиотики, то есть является предвестником широкой лекарственной устойчивости.
N+1 04:30
Общество
В России изменятся правила ухода в отпуск
Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.
BFM.ru 10:48
Политика
Обвинённая в оскорблении жителей Тулуна чиновница уволилась
Ранее Ирина Алашкевич, которую обвинили в оскорблении пострадавших от наводнения в Тулуне, попросила прощения.
RT на русском 06:57
Гаджеты
Российские iPhone 11 оказались самыми дорогими в мире
Российские цены на iPhone 11 оказались одними из самых высоких в мире, выяснил портал PhoneArena, который сравнивал стоимость представленных новинок от Apple в разных странах.
РИА Новости 11:50
Политика
СМИ сообщили о шпионаже с дач постпредства России в США
Дачи постпредства России в США, доступ к которым закрыл президент Барак Обама в 2016 году, и некоторые из 35 высланных дипломатов играли ключевую роль в контрразведывательной операции России, сообщает Yahoo News со ссылкой на бывших сотрудников американских спецслужб.
Коммерсантъ 15:42
Энергетика
Saudi Aramco может отложить IPO из-за атаки дронов
Власти Саудовской Аравии обсуждают возможный перенос сроков первичного публичного размещения (IPO) компании Saudi Aramco из-за произошедшей 14 сентября атаки беспилотников на объекты нефтяной отрасли страны, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.
Rambler News Service 09:48
Кино
Джеки Чан по-русски извинился перед фанатами в России
Актёр Джеки Чан принёс извинения своим фанатам в России, что не смог прилететь на премьеру фильма «Тайна печати дракона».
Национальная служба новостей 05:33
Происшествия
На Украине убили бывшего ополченца ДНР
Российская газета 14:35
Происшествия
При обыске в московском штабе «Другой России» задержали 28 человек
В московский штаб незарегистрированной партии «Другая Россия» пришли с обыском, задержаны 28 человек.
Дождь 15:49
Гаджеты
Обновление Windows 10 «ломает» компьютеры
Windows 10 умеет удивлять и не только при работе, но и при обновлении операционки.
The GEEK 03:43
Космос
У черной дыры в центре нашей галактики проснулся неуемный аппетит
Огромная черная дыра в центре нашей галактики заполняется необычайно большим количеством межзвездного газа и пыли, и исследователи пока не понимают, почему.
Суть событий 14 сентября в 12:54
Происшествия
Устинов получил 3,5 года колонии за нападение на омоновца 3 августа
Тверской суд Москвы приговорил к 3,5 года колонии общего режима Павла Устинова за применение насилия по отношению к омоновцу во время несанкционированной акции в центре столицы 3 августа.
RT на русском 06:11
Политика
Путин напомнил Трампу о его обещании вывести войска из Сирии
Путин добавил, что Россия исходит из того, что после урегулирования ситуации в Сирии, ее целостность будет восстановлена и все иностранные войска будут выведены.
ПолитРоссия 13:52
Политика
«Северному потоку-2» предсказали патовую ситуацию
Операторы проекта сообщили агентству, что строительство ведется в рамках графика, и выразили надежду на то, что Копенгаген даст свое разрешение до того, как Solitaire доплывет до датских границ.
Lenta.ru 13:31
Общество
В России проведут эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруда проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели и выберет отрасли для такого эксперимента, сообщают в понедельник 16 сентября "Известия".
Газета.Ru 13:58
Политика
В Праге мужчина приковал себя цепью к памятнику маршалу Коневу
Неизвестный мужчина во второй половине дня в понедельник приковал себя цепью к памятнику советскому маршалу Ивану Коневу, выражая таким образом свой протест против решения властей района Прага-6, на территории которого находится монумент, о перемещении его в музей, сообщила журналистам представитель полиции Виолета Сиржиштёва.
РИА Новости 15:30
Футбол
Радимов дал прогноз на матч «Лиона» и «Зенита» в Лиге чемпионов
Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов поделился ожиданиями от предстоящего матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с французским «Лионом».
RT на русском 11:46
Общество
У берегов Норвегии поймали похожую на динозавра рыбу-химеру
У северного побережья Норвегии рядом с островом Аннейаи 19-летнему Оскару Ландалу удалось поймать необычную рыбу в аномально большими глазами и длинным, тонким хвостом.
В городе R 14:28
Кино
Появились первые кадры нового «Терминатора» с главными героями
Журнал Total Film выложил первые кадры из нового фильма «Терминатор: Темные судьбы», на которых можно увидеть основных героев грядущего блокбастера и главного злодея.
ФАН 12:29