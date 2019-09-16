Финансы
Новые ИзвестияСтоимость доллара упала ниже 64 рублей
В понедельник, 16 сентября в ходе торгов на Московской бирже доллар подешевел на 49 копеек. Его курс опустился до 63,85 рубля.
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Автоматически обработано 7000 источников, обновлено в 19:01, Вашингтон
Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM 12:27
Политика
Власти Грузии отказались от новых санкций против России
Внесенная «Европейской Грузией» резолюция предлагала властям страны обратиться к США и Евросоюзу к ЕС с просьбой ввести против России новые санкции в связи с «оккупацией исконно грузинских территорий — Абхазии и Южной Осетии».
Lenta.ru 10:14
Футбол
Кокорин и Мамаев выходят на свободу
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в ближайшее время выйдут на свободу.
Вести.Ru 17:11
Авто
Kia Stinger получил в России комплектацию Stinger Style
Фастбек Kia Stinger получил в России комплектацию Stinger Style с ценником от 2 639 900 рублей.
Tvoe-avto.com 14:09
Политика
В Праге мужчина приковал себя цепью к памятнику маршалу Коневу
Неизвестный мужчина во второй половине дня в понедельник приковал себя цепью к памятнику советскому маршалу Ивану Коневу, выражая таким образом свой протест против решения властей района Прага-6, на территории которого находится монумент, о перемещении его в музей, сообщила журналистам представитель полиции Виолета Сиржиштёва.
РИА Новости 15:30
Здоровье
В Петрозаводске врачи «скорой помощи» начали «итальянскую забастовку»
В Петрозаводске работники станции скорой медицинской помощи (ССМП) объявили «итальянскую забастовку».
Росбалт 11:08
Футбол
Сын Киркорова зачислен в академию ЦСКА
Рамблер 15:32
Театры
Машков, Женовач и Гришаева получили «Хрустальную Турандот»
ТАСС вчера в 15:59
Общество
Сердюков и Васильева стали многодетными родителями
Газета.Ru 10:07
Футбол
Клопп может покинуть «Ливерпуль» из-за английской погоды
Агент главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа Марк Косике предположил, что английский климат может повлиять на переговоры о продлении контракта.
Матч ТВ 11:51
Здоровье
«Барическая пила» в Москве увеличит число пациентов на треть
Московские врачи прогнозируют ощутимое увеличение числа пациентов с жалобами на высокое артериальное давление в связи с прохождением в столице «барической пилы» — явления, характеризующегося резкими колебаниями атмосферного давления.
Вечерняя Москва 18:50
Шоу-бизнес
Разин пообещал подать в суд на «Первый канал» из-за эфира про Заворотнюк
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин пообещал подать в суд на "Первый канал" и ведущего программы "Пусть говорят" Дмитрия Борисова из-за эфира про актрису Анастасию Заворотнюк.
РИА Новости 14:46
Гаджеты
Представлен смартфон Vivo Nex 3 5G с экраном-водопадом
Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Nex 3 5G, который первым в мире получил «дисплей-водопад», то есть, экран с сильно загнутыми боковыми рамками.
Megaobzor.com 10:09
Политика
Сотрудника ФГУП Росгвардии из Бурятии накажут за видео о митингах
Сотрудника ФГУП «Охрана» из Бурятии Виктора Хоржирова, снявшего обращение с призывом к росгвардейцам не задерживать участников митингов, накажут за запись видео в рабочее время.
РБК 09:41
Авто
Volkswagen объявил старт продаж самого бюджетного седана Jetta
Jetta является суббрендом компании, специализирующимся на выпуске бюджетных моделей. В продаже уже есть Jetta VS5 на базе Volkswagen Tharu.
Letnews.ru 04:56
Шоу-бизнес
Ягудин рассказал о дежурившей у дома Заворотнюк скорой
Алексей Ягудин в эфире программы «Пусть говорят» на «Первом канале» признался, что летом у дома Анастасии Заворотнюк дежурила машина «скорой помощи».
АБН 17:20
Авто
На чём сэкономили предприниматели этим летом
Платформа «Mail.ru для бизнеса» опросила предпринимателей и выяснила, как плохая погода повлияла на их работу и сколько они смогли сэкономить.
Orsk.ru 01:05
Футбол
Головин объяснил, почему отказался от перехода в «Челси» или «Ювентус»
Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о своих мотивах переезда в чемпионат Франции. Хавбек стал игроком монегасков в 2018 году.
Sportbox.RU вчера в 17:33
Футбол
«Зенит» вылетел во Францию на матч Лиги чемпионов с «Лионом»
В понедельник петербургский «Зенит» отправился во Францию на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
78.ru 06:42
Шоу-бизнес
Состояние Анастасии Заворотнюк ухудшилось
Ранее сообщалось, что в пятницу, 13 сентября, у артистки начался отек головного мозга на фоне рака и ее доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.
ПензаСМИ 05:15
Экономика
Рост промпроизводства в России в августе ускорился до 2,9%
Промышленное производство в России в августе выросло на 2,5%, а в годовом выражении — на 2,9%. Такие данные приводит 16 сентября Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
REGNUM 13:15
Кино
«Кролик Джоджо» Тайки Вайтити стал победителем кинофестиваля в Торонто
Режиссер Тайки Вайтити из Новой Зеландии представил свой фильм «Кролик Джоджо» на проходящем в Торонто (Канада) кинофестивале.
Актуальные Новости 09:38
Общество
Наоми Кэмпбелл вышла на публику без нижнего белья
Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку Fashion For Relief Charity Party в полупрозрачном платье без нижнего белья.
Lenta.ru 04:31
Происшествия
На Украине убили бывшего ополченца ДНР
Российская газета 14:35
Экономика
Прокуратура Австрии отказалась возбуждать дело об офшорах «Тройки Диалог»
Австрийские правоохранители не стали возбуждать дело по мотивам расследования журналистов OCCRP об офшорной сети инвесткомпании «Тройка Диалог» Рубена Варданяна.
РБК 17:00