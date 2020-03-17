Энергетика

ВедомостиВедомостиСтоимость фрахта нефтяных танкеров подскочила на 700%

Стоимость фрахта супертанкеров с Ближнего Востока в Китай на прошлой неделе выросла на 700% до $243 347 в день, сообщило Bloomberg со ссылкой на Балтийскую биржу. На это повлияли планы Саудовской Аравии нарастить добычу и бронирование судов для хранения дешевой нефти.
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Ставки фрахта супертанкеров для нефтяных компаний выросли до «непомерно высоких» и «астрономических сумм» на фоне спроса на суда и действий Саудовской Аравии, пишет
 Bloomberg.
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Bloomberg: фрахт нефтяных супертанкеров «астрономически» подорожал

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Фрахт нефтяных танкеров астрономически подорожал

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Агентство Bloomberg узнало об «астрономическом» повышении цен на перевозку нефти

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Ставки фрахта нефтетанкеров достигли максимума из-за ситуации на нефтяном рынке

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Прибыль супертанкеров взлетела за последнюю неделю

Красная весна03:24

Bloomberg сообщил об «астрономическом» подорожании фрахта нефтетанкеров

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