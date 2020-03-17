Энергетика
ВедомостиСтоимость фрахта нефтяных танкеров подскочила на 700%
Стоимость фрахта супертанкеров с Ближнего Востока в Китай на прошлой неделе выросла на 700% до $243 347 в день, сообщило Bloomberg со ссылкой на Балтийскую биржу. На это повлияли планы Саудовской Аравии нарастить добычу и бронирование судов для хранения дешевой нефти.
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Комментарии
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Скончался писатель Эдуард Лимонов
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Компания Hyundai объявила официальный старт продаж удешевленной версии кроссовера Hyundai Creta нового поколения.
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Общество
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В понедельник, 16 марта, стало известно, что в России поменяют расписание Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Армия и оружие
National Interest назвал российский Су-35 угрозой для истребителей США
National Interest назвал российский Су-35 реальной угрозой для самолетов F-15, F-18 и F-35, которые находятся на вооружении ВВС США.