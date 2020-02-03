Энергетика

REGNUMREGNUMСтоимость фьючерса на нефть марки Brent упала ниже $54

На лондонской бирже ICE зафиксировано падение стоимости фьючерса на нефть марки Brent (с поставкой в апреле 2020 года) ниже $54 за баррель — до $53,98. Это следует из результатов торгов на утро 4 февраля, 04:10 по московскому времени.
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На фоне распространения коронавируса спрос на нефть в Китае упал на три миллиона барреля в сутки, что составляет 20% от общего объема потребления, пишет
 Bloomberg.
Дождьвчера в 13:31

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Цена на нефть марки Brent упала ниже $54

News.ruвчера в 20:47

Цена на нефть марки Brent упала ниже $54 за баррель

Газета.Ruвчера в 20:47

Цена нефти Brent упала до минимума за последний год

Эхо Москвывчера в 21:04

Цена нефти Brent опустилась ниже $54

ТАССвчера в 20:23

Цены на нефть упали в ходе торгов

Известиявчера в 12:21

Brent упала до минимума за 13 месяцев из-за коронавируса

Вестник Кавказавчера в 12:50

Обвал спроса в Китае привел к снижению цены на нефть Brent до минимума за 13 месяцев

Фонтанка.Рувчера в 12:44
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Здоровье

В сахалинском селе Мгачи заработала новая амбулатория

Общественное телевидение России вчера в 11:25
Общество

Инвестфорум в Сочи перенесут из-за коронавируса

Российский премьер-министр поручил перенести запланированный на 12-14 февраля 2020 года в Сочи российский инвестиционный форум из-за ситуации с коронавирусом, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Газета.Ru вчера в 15:39
Происшествия

Подтверждена гибель одного из спецназовцев ФСБ в Сирии

Боец центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России лейтенант Всеволод Трофимов действительно был среди погибших в Сирии спецназовцев.
Lenta.ru вчера в 07:30
Общество

В Крыму арестовали владельца сафари-парка «Тайган»

Владельца крупнейшего сафари-парка Европы "Тайган" Олега Зубкова заключили под стражу на два месяца, заменив ему меру пресечения в рамках уголовного дела о покусанной львом туристке.
ТАСС вчера в 10:40
Спорт

Трехкратный чемпион мира по борьбе Махов попался на допинге

РБК вчера в 08:01
Политика

В Кремле оценили идею патриарха Кирилла упомянуть Бога в Конституции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал инициативу включить упоминание о Боге в Конституцию страны.
Известия вчера в 05:27
Происшествия

Защита обжалует арест боксёра Кушиташвили

RT на русском вчера в 09:47
Политика

Экс-президента Боливии Моралеса зарегистрировали кандидатом в сенат

Бывший президент Боливии Эво Моралес зарегистрирован кандидатом в сенат от департамента Кочабамба на грядущих весенних выборах, сообщил лидер партии экс-главы государства «Движение к социализму» Леонардо Лоса, пишет газета El Deber.
РБК 00:00
Политика

Пушков ответил на слова главы МИД Польши о победе в споре с Россией

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в "историческом споре с Россией".
РИА Новости вчера в 12:59
Политика

На Украине анонсировали новые иски против России

Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил в интервью изданию "Главком", что ведомство изучает возможность подачи новых исков против России в международные судебные инстанции.
РИА Новости вчера в 19:32
Общество

Виктор Томенко поручил готовиться к потеплению в Алтайском крае

Московский Комсомолец вчера в 21:51
Общество

Украинцам дадут субсидии на оплату газа — министр энергетики Оржель

Несмотря на обещания Зеленского о снижении тарифов на газ для населения, украинцы обнаружили в платежках дополнительную строчку — доставки газа.
Красная весна вчера в 23:51
Общество

Минюст изменит правила общения коллекторов с должниками

Профессиональные взыскатели — коллекторы и сотрудники банков — смогут представляться при разговорах с должниками с помощью цифровых идентификаторов.
Ведомости вчера в 22:34
Происшествия

Три газовые станции в Сирии подверглись артобстрелу

Артиллерийскому обстрелу со стороны боевиков подверглись три газовые станции в сирийской провинции Хомс, на двух из них начался пожар, передает гостелевидение Сирии.
РИА Новости вчера в 23:37
Экономика

В Благовещенске заговорили о расширении комбината «Тепличный»

Более 3 тысяч тонн потребителям поставляет амурский тепличный комбинат, остальные продукты завозят из других субъектов России, в основном из Новосибирской области и КНР, пояснил министр сельского хозяйства области Олег Турков.
Амур.инфо вчера в 23:53
Армия и оружие

«Страшно видеть» — в Киев прибыл спецборт с тяжелоранеными карателями

В Киев в центральный госпиталь спецбортом были доставлены тяжелораненые каратели из Донбасса.
Rusvesna.su вчера в 12:33
Шоу-бизнес

Марина Кравец впервые станет мамой

Звезда Comedy Club Марина Кравец перестала скрывать свое интересное положение.
Аргументы недели вчера в 08:13
Финансы

Рублю предсказали непрерывное падение

Аналитики Nordea Bank, крупнейшего в Северной Европе, предсказали, что к концу 2020 года за евро станут давать 71 рубль, а в 2021-м — 80 рублей, пишет РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 04:30
Кино

Фильм «1917» получил премию BAFTA как лучший британский фильм

Исторической драме "1917" американского режиссера Сэма Мендеса присвоена премия Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) как лучший британский фильм, передает ТАСС.
Газета.Ru 02 февраля в 15:18
Здоровье

Больной коронавирусом китаец пожаловался на качество лечения в Чите

На плохие условия содержания и лечения в российской больнице пожаловался госпитализированный с подозрением на коронавирус гражданин Китая Вань Юньбинь 2 февраля, сообщает ИА Чита.ру.
Красная весна 02 февраля в 05:19
Общество

В Минюсте сообщили о 50%-ной скидке на оплату штрафов по новому КоАП

Проект нового Кодекса России об административных правонарушениях (КоАП) предусматривает возможность предоставления скидки в размере 50% на оплату штрафов по 60% статей, сообщили в российском Минюсте.
RT на русском вчера в 18:21
Здоровье

Роспотребнадзор назвал способы предотвращения рака

Наиболее важными мерами профилактики возникновения опухоли специалисты назвали соблюдение здорового образа жизни и регулярное обследование.
РИА Новости вчера в 20:53
Политика

Макрон назвал Францию не пророссийской, а проевропейской страной

Президент Франции Эммануэль Макрон впервые приехал в Польшу с официальным визитом.
Газета.Ru вчера в 10:39
Единоборства

Федор Емельяненко хочет провести реванш с американцем Бейдером

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко хочет провести реванш с чемпионом Bellator Райаном Бейдером.
ТАСС Спорт вчера в 05:31
Культура

Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула

Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
News.ru вчера в 03:04
Энергетика

«Газпром» втрое снизил транзит газа через Украину

В январе "Газпром" уменьшил транзит газа в Европу через украинскую территорию на 70%, до 2,65 миллиарда кубометров.
РИА Новости вчера в 14:20
Фигурное катание

Алина Загитова подставила организаторов ледового шоу

Специальным приглашенным гостем была олимпийская чемпионка Алина Загитова, которая подставила организаторов и вызвала гнев поклонников.
Амур.инфо вчера в 21:01
Экономика

Швейцарский суд заморозил счета зернового терминала в Тамани

Гражданский суд первой инстанции швейцарского кантона Женева в конце 2019 года заморозил счета люксембургской Kernel Holding SA, холдинговой компании украинской аграрной группы Kernel, и связанных с ней компаний, следует из имеющейся у РБК копии постановления суда.
РБК 02 февраля в 23:01
Происшествия

Врач помог россиянину уклониться от армии и лишился миллионов рублей

Врач из Красноярска помог россиянину уклониться от армии и лишился миллионов.
Lenta.ru 00:02
Космос

Гравитационная линза открыла невидимую звездную систему

Авторы считают, что применение такого подхода к другим данным Gaia позволит найти и описать множество других объектов, видимых лишь как гравитационные линзы и недоступных другим методам.
Naked Science вчера в 01:35
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