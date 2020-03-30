Энергетика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыЦена нефти Brent упала ниже 23 долларов за баррель

Ранее в понедельник WTI впервые с 2002 года опустилась ниже 20 долларов. Напомним, что мировые цены на нефть резко упали после того, как в начале марта страны ОПЕК+ не смогли достичь соглашения по дальнейшему сокращению ее добычи. Также спрос на нефть снижается на фоне эпидемии коронавируса.
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с чего всё началось
Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже упала
 ниже $22 за баррель впервые с марта 2002 г. На 17:34 мск цена снизилась на 12,72% до $21,76 за баррель.
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Цена на нефть Brent поднялась до $23 за баррель

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Цена нефти Brent упала ниже $23 впервые с ноября 2002 года

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Цена Brent опустилась ниже $23 впервые с ноября 2002 года

Коммерсантъвчера в 03:50

Brent подорожала до $23 за баррель

Интерфакс01:53
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Комментарии

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В Прикамье вводится режим обязательной самоизоляции

Пермь, 31 марта 2020, 16:11 — REGNUM В Пермском крае со 2 апреля вводится режим обязательной самоизоляции.
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Россию ожидает массовый уход автомобильных брендов и дилеров

В связи с чем, большинству брендов ничего не останется, как покинуть рынок РФ.
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В России изменили порядок техосмотра для автомобилей

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Режим самоизоляции ввели в Алтайском крае

Власти Алтайского края приняли решение о введении режима самоизоляции для всех жителей региона с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства края.
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Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России

В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
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Мишустин поручил ввести смс-информирование о нарушении карантина

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минкомсвязи, МВД, Минздраву и Роспотребнадзору обеспечить с 3 апреля 2020 года информирование граждан через смс-сервисы и Единый портал госуслуг о случаях нарушения ими условий карантина.
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Число зараженных в Италии коронавирусом превысило 100 тысяч

Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли сообщил журналистам о том, что в стране общее количество зараженных превысило отметку в 100 тысяч человек.
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У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

У главного врача больницы № 40 в Коммунарке Дениса Проценко диагностировали коронавирус, сообщает «Россия 24».
Ведомости 09:06
Общество

В Краснодарском крае вводят карантин

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о введении карантина на всей территории региона.
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На выдворение мигрантов из Петербурга потратят 10 млн рублей

Как следует из данных на сайте госзакупок, инициатива потребует затрат в 10 млн рублей.
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Парфенчиков ввел в Карелии режим полной самоизоляции

Глава республики Артур Парфенчиков сегодня подписал распоряжение о полной самоизоляции Карелии. Об этом сообщает «МК в Карелии».
Петрозаводск говорит 11:21
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У фельдшера из Челябинской области выявили коронавирус

Новая бригада справляется с оказанием медицинской помощи жителям района, — уточнили в пресс-службе областного минздрава.
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Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам

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Медики обвинили «Альянс врачей» в создании угрозы пациентам и коллегам

Ассоциация управленцев здравоохранения обвинила «Альянс врачей» в создании угрозы пациентам и врачам.
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Большинство россиян осталось без сбережений в кризис

Согласно исследованию, проведенному научно-техническим центром «Перспектива» по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие», почти две трети россиян (63,6%) вообще не имеют накоплений.
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ГАЗ вывел на тесты новый «Соболь Next»

Первые фотографии проходящего дорожные и доводочные испытания прототипа появились в группе ВКонтакте «RCI News | Russian Cars Industry».
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Minecraft Dungeons перенесли на 26 мая

Microsoft вслед за Wasteland 3 отложила и Minecraft Dungeons — теперь «диаблоид» выйдет только 26 мая, хотя изначально релиз был запланирован на апрель.
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В Кировской области ввели режим самоизоляции

В постановление правительства Кировской области о введении карантина внесли изменения, согласно которым кировчанам рекомендуют соблюдать режим самоизоляции.
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Общество

В России зафиксировано 500 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 500 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Трамп сообщил об отправке Россией самолёта с медицинским оборудованием

Американский лидер Дональд Трамп рассказал, что Россия отправила в США самолёт с медицинским оборудованием в качестве помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Российские туристы получат компенсацию за несостоявшиеся туры

Туристы имеют право на полный возврат стоимости уплаченной суммы за туры, что, как отмечает комитет Госдумы по физкультуре, спорту и туризм, создает дополнительную финансовую нагрузку на туроператоров и может привести к затруднению исполнения своих обязательств отдельными участниками рынка выездного туризма.
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Первые призывники в России отправятся к местам службы не ранее 20 мая.
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Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико считает, что Россия подходит к пику по коронавирусу, но число заболевших может еще расти, пишет РИА "Новости".
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Футбольный «Спартак» продлил карантин до 4 мая

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Подписание закона о продаже земли на Украине уже заблокировано

Киев, 31 марта 2020, 13:42 — REGNUM Подписание законопроекта о продаже земли, принятого Верховной радой в ночь на 31 марта, в настоящий момент уже заблокировано, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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