Энергетика
Аргументы и ФактыЦена нефти Brent упала ниже 23 долларов за баррель
Ранее в понедельник WTI впервые с 2002 года опустилась ниже 20 долларов. Напомним, что мировые цены на нефть резко упали после того, как в начале марта страны ОПЕК+ не смогли достичь соглашения по дальнейшему сокращению ее добычи. Также спрос на нефть снижается на фоне эпидемии коронавируса.
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с чего всё началось
Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже упала ниже $22 за баррель впервые с марта 2002 г. На 17:34 мск цена снизилась на 12,72% до $21,76 за баррель.Ведомостивчера в 12:50
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Комментарии
Общество
В Прикамье вводится режим обязательной самоизоляции
Пермь, 31 марта 2020, 16:11 — REGNUM В Пермском крае со 2 апреля вводится режим обязательной самоизоляции.
Кино
«КиноПоиск» рассказал, какие фильмы интересуют россиян во время пандемии
Фильм "Заражение" Стивена Содерберга и российский сериал "Колл-центр" Наташи Меркуловой и Алексея Чупова пользовались наибольшим интересом у пользователей "КиноПоиска" по итогам последних двух недель, сообщает пресс-служба портала во вторник.
Авто
Россию ожидает массовый уход автомобильных брендов и дилеров
В связи с чем, большинству брендов ничего не останется, как покинуть рынок РФ.
Общество
В России изменили порядок техосмотра для автомобилей
В России освободили от техосмотра автомобили младше четырех лет, такая поправка есть в принятом Госдумой законе о расширении полномочий правительства.
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Режим самоизоляции ввели в Алтайском крае
Власти Алтайского края приняли решение о введении режима самоизоляции для всех жителей региона с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства края.
Здоровье
Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России
В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
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Киану Ривза представили в образе Призрачного гонщика
Художник, скрывающийся под ником ultraraw26, в своем Instagram-аккаунте показал, как может выглядеть Мститель "на двух колесах" в исполнении Ривза.
Шоу-бизнес
Николаев показал вид из больничной палаты в Коммунарке
Российский певец Игорь Николаев показал вид из окна палаты в Коммунарке, куда его положили с подозрением на коронавирус.
Общество
Мишустин поручил ввести смс-информирование о нарушении карантина
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минкомсвязи, МВД, Минздраву и Роспотребнадзору обеспечить с 3 апреля 2020 года информирование граждан через смс-сервисы и Единый портал госуслуг о случаях нарушения ими условий карантина.
Общество
В Мосгордуму внесли законопроект о штрафах за нарушение самоизоляции
За нарушение режима самоизоляции и других требований, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, жителей Москвы предлагают штрафовать на 4 – 5 тыс. руб. Проект соответствующего закона внесен в Мосгордуму.
Футбол
Клиент букмекера проиграл 1,1 млн рублей на киберфутболе
Клиент букмекерской компании ФОНБЕТ поставил 1,1 млн рублей на киберфутбольный матч между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед».
Общество
Число зараженных в Италии коронавирусом превысило 100 тысяч
Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли сообщил журналистам о том, что в стране общее количество зараженных превысило отметку в 100 тысяч человек.
Общество
У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
У главного врача больницы № 40 в Коммунарке Дениса Проценко диагностировали коронавирус, сообщает «Россия 24».
Общество
В Краснодарском крае вводят карантин
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о введении карантина на всей территории региона.
Общество
На выдворение мигрантов из Петербурга потратят 10 млн рублей
Как следует из данных на сайте госзакупок, инициатива потребует затрат в 10 млн рублей.
Общество
Парфенчиков ввел в Карелии режим полной самоизоляции
Глава республики Артур Парфенчиков сегодня подписал распоряжение о полной самоизоляции Карелии. Об этом сообщает «МК в Карелии».
Происшествия
У фельдшера из Челябинской области выявили коронавирус
Новая бригада справляется с оказанием медицинской помощи жителям района, — уточнили в пресс-службе областного минздрава.
Экономика
Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам
Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".
Здоровье
Медики обвинили «Альянс врачей» в создании угрозы пациентам и коллегам
Ассоциация управленцев здравоохранения обвинила «Альянс врачей» в создании угрозы пациентам и врачам.
Общество
Большинство россиян осталось без сбережений в кризис
Согласно исследованию, проведенному научно-техническим центром «Перспектива» по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие», почти две трети россиян (63,6%) вообще не имеют накоплений.
Авто
ГАЗ вывел на тесты новый «Соболь Next»
Первые фотографии проходящего дорожные и доводочные испытания прототипа появились в группе ВКонтакте «RCI News | Russian Cars Industry».
Игры
Minecraft Dungeons перенесли на 26 мая
Microsoft вслед за Wasteland 3 отложила и Minecraft Dungeons — теперь «диаблоид» выйдет только 26 мая, хотя изначально релиз был запланирован на апрель.
Общество
В Кировской области ввели режим самоизоляции
В постановление правительства Кировской области о введении карантина внесли изменения, согласно которым кировчанам рекомендуют соблюдать режим самоизоляции.
Общество
В России зафиксировано 500 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России выявлено 500 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Политика
Трамп сообщил об отправке Россией самолёта с медицинским оборудованием
Американский лидер Дональд Трамп рассказал, что Россия отправила в США самолёт с медицинским оборудованием в качестве помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Экономика
Российские туристы получат компенсацию за несостоявшиеся туры
Туристы имеют право на полный возврат стоимости уплаченной суммы за туры, что, как отмечает комитет Госдумы по физкультуре, спорту и туризм, создает дополнительную финансовую нагрузку на туроператоров и может привести к затруднению исполнения своих обязательств отдельными участниками рынка выездного туризма.
Политика
Минобороны отправит призывников в войска не ранее 20 мая
Первые призывники в России отправятся к местам службы не ранее 20 мая.
Общество
Эпидемиолог Минздрава: Россия подходит к пику по коронавирусу
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико считает, что Россия подходит к пику по коронавирусу, но число заболевших может еще расти, пишет РИА "Новости".
Футбол
Футбольный «Спартак» продлил карантин до 4 мая
Руководство московского "Спартака" и тренерский штаб красно-белых приняли совместное решение продлить карантин, связанный с пандемией коронавируса, до 4 мая.
Политика
Подписание закона о продаже земли на Украине уже заблокировано
Киев, 31 марта 2020, 13:42 — REGNUM Подписание законопроекта о продаже земли, принятого Верховной радой в ночь на 31 марта, в настоящий момент уже заблокировано, сообщает корреспондент ИА REGNUM.