с чего всё началось

Ранее в понедельник WTI впервые с 2002 года опустилась ниже 20 долларов. Напомним, что мировые цены на нефть резко упали после того, как в начале марта страны ОПЕК+ не смогли достичь соглашения по дальнейшему сокращению ее добычи. Также спрос на нефть снижается на фоне эпидемии коронавируса.

Цена нефти Brent упала ниже 23 долларов за баррель

Общество В Прикамье вводится режим обязательной самоизоляции Пермь, 31 марта 2020, 16:11 — REGNUM В Пермском крае со 2 апреля вводится режим обязательной самоизоляции.

Кино «КиноПоиск» рассказал, какие фильмы интересуют россиян во время пандемии Фильм "Заражение" Стивена Содерберга и российский сериал "Колл-центр" Наташи Меркуловой и Алексея Чупова пользовались наибольшим интересом у пользователей "КиноПоиска" по итогам последних двух недель, сообщает пресс-служба портала во вторник.

Общество В России изменили порядок техосмотра для автомобилей В России освободили от техосмотра автомобили младше четырех лет, такая поправка есть в принятом Госдумой законе о расширении полномочий правительства.

Общество Режим самоизоляции ввели в Алтайском крае Власти Алтайского края приняли решение о введении режима самоизоляции для всех жителей региона с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства края.

Здоровье Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.

Общество Мишустин поручил ввести смс-информирование о нарушении карантина Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минкомсвязи, МВД, Минздраву и Роспотребнадзору обеспечить с 3 апреля 2020 года информирование граждан через смс-сервисы и Единый портал госуслуг о случаях нарушения ими условий карантина.

Общество В Мосгордуму внесли законопроект о штрафах за нарушение самоизоляции За нарушение режима самоизоляции и других требований, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, жителей Москвы предлагают штрафовать на 4 – 5 тыс. руб. Проект соответствующего закона внесен в Мосгордуму.

Общество Число зараженных в Италии коронавирусом превысило 100 тысяч Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли сообщил журналистам о том, что в стране общее количество зараженных превысило отметку в 100 тысяч человек.

Общество В Краснодарском крае вводят карантин Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о введении карантина на всей территории региона.

Общество Парфенчиков ввел в Карелии режим полной самоизоляции Глава республики Артур Парфенчиков сегодня подписал распоряжение о полной самоизоляции Карелии. Об этом сообщает «МК в Карелии».

Экономика Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".

Общество Большинство россиян осталось без сбережений в кризис Согласно исследованию, проведенному научно-техническим центром «Перспектива» по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие», почти две трети россиян (63,6%) вообще не имеют накоплений.

Игры Minecraft Dungeons перенесли на 26 мая Microsoft вслед за Wasteland 3 отложила и Minecraft Dungeons — теперь «диаблоид» выйдет только 26 мая, хотя изначально релиз был запланирован на апрель.

Общество В Кировской области ввели режим самоизоляции В постановление правительства Кировской области о введении карантина внесли изменения, согласно которым кировчанам рекомендуют соблюдать режим самоизоляции.

Политика Трамп сообщил об отправке Россией самолёта с медицинским оборудованием Американский лидер Дональд Трамп рассказал, что Россия отправила в США самолёт с медицинским оборудованием в качестве помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Экономика Российские туристы получат компенсацию за несостоявшиеся туры Туристы имеют право на полный возврат стоимости уплаченной суммы за туры, что, как отмечает комитет Госдумы по физкультуре, спорту и туризм, создает дополнительную финансовую нагрузку на туроператоров и может привести к затруднению исполнения своих обязательств отдельными участниками рынка выездного туризма.

Общество Эпидемиолог Минздрава: Россия подходит к пику по коронавирусу Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико считает, что Россия подходит к пику по коронавирусу, но число заболевших может еще расти, пишет РИА "Новости".