Финансы
ИА Красная ВеснаСтоимость фьючерсов нефти WTI незначительно выросла
Цена фьючерсов нефти марки WTI с поставкой в августе 2020 года достигла в ходе торгов азиатской сессии $40,4 за баррель, что выше на 0,3% усредненных данных предыдущих торгов. Стоимость августовских контрактов West Texas Intermediate crude колеблется около $40 четвертый день торгов подряд.
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Происшествия
Актеру Михаилу Ефремову предъявлено обвинение в окончательной редакции
MOS.news 15:00
Экономика
В России сократилось количество инвестпроектов США
США оказались на четвертом месте: количество проектов уменьшилось на 61% и составило 20 проектов, в 2018 году их было 33, приводит данные исследования РБК.
Коммерсантъ 00:43
Происшествия
В Ново-Александровске пропала 8-летняя девочка
Сахалин.Инфо 19:50
Политика
Трампа предупредили о знании Путиным английского языка
Председатель Демократической партии в штате Огайо Дэвид Пеппер предупредил президента США Дональда Трампа о том, что российский лидер Владимир Путин знает английский язык, хотя почти не использует его в общении.
Известия 09:48
Культура
Скончался после перелома бедра итальянский композитор Эннио Морриконе
Знаменитый во всем мире итальянский композитор и дирижер Эннио Морриконе скончался на 92-м году жизни, передает ANSA.
Live24 03:15
Общество
В Нижнем Новгороде 3 489 человек сдают ЕГЭ по русскому языку
Почти 3,5 тысячи человек 6 июля сдают ЕГЭ по русскому языку в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба городской администрации.
АиФ Нижний Новгород 10:59
Происшествия
Пациент с коронавирусом умер в Долинской больнице
Мужчина 68-ми лет умер в Долинской ЦРБ, поступивший туда накануне в крайне тяжёлом состоянии из реанимации городской больницы имени Анкудинова.
АСТВ 17:49
Экономика
Глава Минсельхоза предложил россиянам забыть о дефиците продуктов
Российский агропромышленный комплекс в состоянии обеспечить население продуктами в нужном количестве и ассортименте, заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.
РБК 05:02
Общество
Число вылечившихся от коронавируса в России превысило 454 тыс. человек
В России после коронавируса выздоровели 454 329 пациентов, в том числе за последние сутки 3579 человек.
Известия 03:31
Кино
Канал НСТ опубликовал десятку лучших хорроров последнего десятилетия
Речь идет о лентах, выпущенных за последнее десятилетие.
Evo-rus.com вчера в 02:52
Общество
В Архангельской области эвакуируют жителей из-за ядерного испытания
В Архангельской области жителей села Нёнокса местные власти попросили жителей оставить свои жилища и покинуть поселок минимум на два дня.
МордовМедиа 13:49
Здоровье
Минздрав утвердил рекомендации по возобновлению диспансеризации
Минздрав утвердил временные рекомендации по организации диспансеризации и профилактических осмотров в условиях сохранения рисков распространения нового коронавируса, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
РИА Новости 17:12
Происшествия
Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Михаилом Ефремовым.
Деловое.ТВ вчера в 05:54
Общество
Онищенко оценил угрозу распространения бубонной чумы в России
Активность чумных очагов в Азии возрастает в силу объективных причин, однако для России они не представляют опасности, заявил академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
Известия 19:32
Происшествия
Турция перекрыла пролив Дарданеллы из-за лесного пожара
Турция перекрыла движение судов через пролив Дарданеллы из-за лесного пожара на Галлипольском полуострове.
Российская газета 15:12
Здоровье
В Иркутской области стало больше больных с тяжелой формой коронавируса
В Иркутской области будут развернуты дополнительные провизорные госпитали, сказала 6 июля 2020 года исполняющая обязанности заместителя председателя регионального правительства Валентина Вобликова, сообщает пресс-служба областного правительства.
Областная газета (г. Иркутск) 05:12
Авто
Рендеры «Русского Прадо» от УАЗ опубликованы впервые
Новый УАЗ обзаведется обогревом руля, круиз-контролером. На рынок авто поступит в 2022 году.
Evo-rus.com 11:40
Футбол
Вратарь клуба «Знамя Труда» попал в реанимацию после удара молнии
РИА Новости вчера в 04:30
Шоу-бизнес
Хилькевич обратилась к подписчикам с неожиданной просьбой
Актриса поделилась радостью, что ее страница набрала уже 9,7 млн подписчиков.
SM News 14:30
Происшествия
В Петербурге сгорели восемь машин в результате ЧП с автоцистерной
Автомобильная цистерна и находящиеся рядом восемь машин загорелись на 400 квадратных метрах в Санкт-Петербурге на территории бизнес-центра "Торгбыттранс", сообщили РИА Новости в МЧС России.
РИА Новости 19:56
Общество
В Джорджии ввели режим ЧП и разрешили ввод Нацгвардии из-за протестов
RT на русском 18:57
Гаджеты
Бюджетный OnePlus Nord оборудовали уникальной камерой
Китайский производитель смартфонов OnePlus, которые часто занимают лидерские позиции в рейтингах лучших гаджетов, готовится в скором времени представить недорогой аппарат с интересным модулем камеры.
Экономика сегодня 07:13
Общество
«Известия»: в России могут смягчить правила продажи алкоголя
Пятого мая в России вступил в силу закон, запрещающий продажи алкоголя в заведениях общественного питания в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, если площадь их залов обслуживания составляет меньше 20 квадратных метров (так называемый закон о "наливайках").
РИА Новости 19:22
Общество
Президент Бразилии заявил о наличии симптомов коронавируса у себя
Болсонару уже сдавал тест на коронавирус в марте после того, как инфекцию выявили у главы секретариата по общественным коммуникациям при администрации президента Бразилии Фабио Вайнгартена.
РБК 19:03
Общество
В России за год снизился уровень крайней бедности
Москва, 6 июля 2020, 08:20 — REGNUM В России в 2019 году доля населения за чертой бедности снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%, сообщают РИА Новости со ссылкой на соответствующее исследование.
REGNUM 01:20
Общество
Зять премьер-министра Михаила Мишустина подал иск к Алексею Навальному
В Люблинский районный суд Москвы поступил иск зятя премьер-министра Михаила Мишустина бизнесмена Александра Удодова к основателю ФБК Алексею Навальному.
Znak.com 08:49
Спорт
12 июля Ubisoft бесплатно раздаст Watch Dogs 2
Во время презентации Ubisoft, которая начнётся 12 июля в 22:00 мск, можно будет бесплатно забрать вторую часть Watch Dogs на ПК.
Чемпионат 16:33