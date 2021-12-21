Ученые из британской компании ZOE, создавшей приложения ZOE COVID Study для отслеживания COVID-19, провели сравнительный анализ симптомов тысяч людей, у которых выявили коронавирус в октябре, когда в Лондоне доминировал дельта-вариант, и в декабре, когда его вытеснил омикрон-штамм.