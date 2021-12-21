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Стоимость газа в Европе впервые достигла отметки $2194 за тысячу кубометров

Цена на газ в Европе выросла до $2150 за тыс. куб. м, установив за день очередной исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE
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Коммерсантъ
Стоимость газа в Европе начала расти на фоне низкого уровня запасов в хранилищах.
Коммерсантъ
"Газпром" не заказал во вторник транзит газа по газопроводу "Ямал-Европа".
Smotrim.ru
В результате начались реверсные поставки газа из Германии в Польшу.
Finam.Ru

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Впервые в истории! Цена на газ в Европе превысила $ 2 тысячи долларов за тысячу кубометров
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Стоимость газа в Европе впервые достигла отметки $2194 за тысячу кубометров
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Цены на газ в Европе достигли $2200 за 1000 кубометров
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Цена газа в Европе по итогам дня закрепилась на исторически высоком уровне
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