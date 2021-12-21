РБКСтоимость газа в Европе впервые достигла отметки $2194 за тысячу кубометровЦена на газ в Европе на бирже ICE превысила отметку $2200 за 1 тыс. куб. м. В 18:11 мск стоимость январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигала $2194, но опустилась и по состоянию на 19:16 составила примерно $2116 за 1 тыс. куб. м.РБКСтоимость газа в Европе начала расти на фоне низкого уровня запасов в хранилищах.Коммерсантъ"Газпром" не заказал во вторник транзит газа по газопроводу "Ямал-Европа".Smotrim.ruВ результате начались реверсные поставки газа из Германии в Польшу.Finam.RuЧитать далееСвернутьПервый каналПервый каналНТВDaily MoscowРЕН ТВДума ТВРБКUmteh.comFaktologiaLife.ruНовостной фронтНародные новостиИзвестияТелеканал 360°ЦарьградРЕН ТВФАНREGNUMГазета.RuМИР 24Вечерняя МоскваПрофильЭкономика сегодняInfinicaКП - БеларусьНовый ДеньПодробнее о событииВ Европе цена на газ установила очередной исторический рекордЦарьград11:44Цены на газ в Европе достигли $2200 за 1000 кубометровВедомости10:34Стоимость газа в Европе впервые достигла отметки $2194 за тысячу кубометровРБК11:30Цена газа в Европе по итогам дня закрепилась на исторически высоком уровнеТАСС12:35Цена на газ в Европе впервые в истории превысила $2150Коммерсантъ09:44Эксперт объяснил, чем вызван рост цен фьючерсов на газ в ЕвропеDaily Moscow03:21ICE: цены фьючерсов на газ в европе впервые в истории превысили $2150 за тысячу кубометровПРАЙМ10:18Показать ещёОценить2,1KПоделиться