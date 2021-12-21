Будьте в Плюсе

Стоимость газа в Европе впервые достигла отметки $2194 за тысячу кубометров

Цена на газ в Европе на бирже ICE превысила отметку $2200 за 1 тыс. куб. м. В 18:11 мск стоимость январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигала $2194, но опустилась и по состоянию на 19:16 составила примерно $2116 за 1 тыс. куб. м.
РБК
Стоимость газа в Европе начала расти на фоне низкого уровня запасов в хранилищах.
Коммерсантъ
"Газпром" не заказал во вторник транзит газа по газопроводу "Ямал-Европа".
Smotrim.ru
В результате начались реверсные поставки газа из Германии в Польшу.
Finam.Ru

Подробнее о событии

В Европе цена на газ установила очередной исторический рекорд
Царьград11:44
Цены на газ в Европе достигли $2200 за 1000 кубометров
Ведомости10:34
Стоимость газа в Европе впервые достигла отметки $2194 за тысячу кубометров
РБК11:30
Цена газа в Европе по итогам дня закрепилась на исторически высоком уровне
ТАСС12:35
Цена на газ в Европе впервые в истории превысила $2150
Коммерсантъ09:44
Эксперт объяснил, чем вызван рост цен фьючерсов на газ в Европе
Daily Moscow03:21
ICE: цены фьючерсов на газ в европе впервые в истории превысили $2150 за тысячу кубометров
ПРАЙМ10:18

Интересное

Скончалась бывший журналист «МК» Наталья Быкова

Журналист Наталья Быкова, бывший сотрудник Службы информации газеты «Московский комсомолец», скончалась в понедельник вечером в Москве.
Московский Комсомолец03:46

В Вологде скончался артист областной филармонии Владимир Болдырев

В Вологде ушел из жизни артист областной филармонии Владимир Болдырев. Информация об этом появилась в группе филармонии.
NewsVO10:44

Липецкая вечЁрка: кто будет платить за охрану школ, кровавая драма на дороге и зарплата директора зоопарка

У директора зоопарка оказалось много защитников.
Gorod4812:21

РФ может применить системы РЭБ «Мурманск-БН» и «Красуха-4» против войск НАТО в ЕС

Как считают эксперты, Россия может применить системы РЭБ против войск НАТО в ЕС, если альянс откажется от диалога, передает solenka.info.
Solenka.info11:28

Билялетдинов: В «Локомотиве» меняется директор клуба, может быть, Смолов им не нужен из-за возраста

Если Смолов решил уехать, думаю, вряд ли кто-то его остановит.
ВсеПроСпорт.ру09:13

Коц: Россия поднимет в воздух самый мощный в мире бомбардировщик

Эксперт констатировал, что оснащение Ту-160 максимально мощными силовыми установками позволяет этим машинам прочно удерживать статус самых быстрых в мире бомбардировщиков.
Южный Федеральныйвчера в 03:18

Отец девятилетней студентки МГУ Тепляковой заявил, что дочь незаконно удерживали в здании

Отец девятилетней студентки психфака МГУ Алисы Тепляковой Евгений заявил "Известиям", что написал заявление в полицию за незаконное удержание ребенка в здании университета.
РИА Новости12:30

Госдума запросит в ЦБ информацию о причинах роста экспорта золота

Госдума приняла протокольное поручение комитету по финансовому рынку запросить в Банке России и в правительстве РФ информацию о причинах роста экспорта золота в 2020-2021 годах.
ТАСС11:24

Ушёл из жизни бывший тренер «Крыльев Советов» Виктор Антихович

На 77-м году ушёл из жизни бывший главный тренер самарских «Крыльев Советов» Виктор Петрович Антихович, сообщает пресс-служба команды.
Чемпионатвчера в 14:35