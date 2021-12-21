Цена на газ в Европе на бирже ICE превысила отметку $2200 за 1 тыс. куб. м. В 18:11 мск стоимость январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигала $2194, но опустилась и по состоянию на 19:16 составила примерно $2116 за 1 тыс. куб. м.