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Стоимость газа в Европе впервые достигла отметки $2194 за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе впервые в истории достигли 2190 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные
 лондонской биржи ICE.
МИР 24
Стоимость газа в Европе начала расти на фоне низкого уровня запасов в хранилищах.
ФАН
"Газпром" не заказал во вторник транзит газа по газопроводу "Ямал-Европа".
Smotrim.ru
Эксперты объясняли резкие скачки влиянием нескольких факторов: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, сокращением предложения от основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.
РИА Новости

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Цена газа в Европе закрепилась на исторически высоком уровне
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