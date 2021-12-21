Эксперты объясняли резкие скачки влиянием нескольких факторов: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, сокращением предложения от основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.
Американские власти рассмотрят возможность ограничить импорт смартфонов и автозапчастей в Россию в случае обострения ситуации на Украине, пишут СМИ со ссылкой на источник в администрации президента Джо Байдена.
Сергей Лапин, первый тренер чемпиона мира по версии WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелой весовой категории Александра Усика, заявил о том, что во время боя с Энтони Джошуа украинец использовал далеко не весь потенциал.