Экономика
РБКСтоимость газификации России оценили более чем в ₽1 трлн
К 2025 году темпы газификации страны реально нарастить с текущих 69 до 82% с приростом в три-четыре процентных пункта в год, заявил Молодцов на форуме «Газ России», организованном Российским газовым обществом. Сейчас темпы роста газификации составляют лишь один процентный пункт в год, уточнил он.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Во сколько обойдется газификация России По оценкам Молодцова, на расширение газификации понадобится более 1 трлн руб. Это сопоставимо со стоимостью строительства первого газопровода в Китай "Сила Сибири" (1,1 трлн руб.), который "Газпром" запустил 2 декабря.РБК00:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 02:06, Ашберн
Политика
Пушков сравнил идею Зеленского о «муниципальной страже» с Comedy Club
Идея президента Украины Владимира Зеленского о создании «муниципальной стражи» — нежизнеспособна, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая вернулась в Испанию
Недавно звезда 90-х объявила о триумфальном возвращении на сцену: более десяти лет Наталья Ветлицкая прожила за границей, забросив профессионально заниматься музыкой.
Энергетика
На юге Мексики обнаружили месторождение нефти объемом 500 млн баррелей
Мексиканская государственная нефтегазовая компания Pemex обнаружила крупное месторождение нефти, получившее название "Кески", на суше в штате Табаско на юго-востоке страны.
Происшествия
В Москве автомобиль врезался в станцию МЦК, погибли два человека
Легковой автомобиль врезался в вестибюль станции "Окружная" МЦК на севере Москвы, два человека погибли и трое пострадали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Происшествия
Число погибших при пожаре в одесском колледже увеличилось до четырех
В результате пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Одессы число погибших достигло уже четырех человек.
Футбол
Зенит — Динамо 3:0
В матче 19-го тура российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Динамо», болельщики хозяев покинули стадион после 40-й минуты встречи.
Космос
В США первый запуск корабля Starliner перенесен на 20 декабря
Кино
Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»
В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
Общество
В России появится новый документ на автомобиль
В России изменится состав сопроводительной документации на автомобили.
Космос
В Крыму определили размеры потенциально опасного для Земли астероида
Астрономы Крымской астрофизической обсерватории (КрАО) определили с точностью до десятков метров размер потенциально опасного для Земли астероида типа Аполлона (162082) 1998 HL1, сообщил РИА Новости руководитель лаборатории малых тел Солнечной системы Николай Киселев.
Единоборства
Результаты взвешивания к UFC on ESPN 7: Розенструйк перевесил Оверима
В Вашингтоне состоялась церемония официального взвешивания участников турнира UFC on ESPN 7, главным событием которого станет поединок в тяжелом весе между Алистаром Оверимом и Жаирзиньо Розенструйком.
Религия
День Катерины Санницы: что запрещено делать 7 декабря
7 декабря в народе прозвали днем Катерины Санницы, так как именно в этот день открывали санную дорогу.
Происшествия
Житель Киева позвал девушку на свидание и показал ей труп
Политика
Путин и Лукашенко обсудят в Сочи перспективы интеграции
Футбол
Фанаты ЦСКА покинут стадион в Краснодаре после первого тайма
Болельщики ЦСКА присоединятся к акции, которую запустила «Фратрия» и покинут стадион матча с «Краснодаром» после первого тайма в знак несогласия с действиями правоохранительных органов по отношению к фанатам.
Политика
Зеленский поделился ожиданиями от встречи с Путиным в Париже
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об ожиданиях от встречи с Владимиром Путиным в "нормандском формате".
Политика
Комиссия Совета Европы призвала Киев изменить закон о госязыке
Венецианская комиссия Совета Европы предупредила о возможности межэтнической напряженности на Украине и заявила, что закон о государственном языке мешает Киеву найти баланс между укреплением украинского языка и защитой языковых прав других национальностей.
Происшествия
В США задержали саудовцев возле базы ВМС после стрельбы
Шесть подданных Саудовской Аравии задержаны в пятницу после стрельбы на территории авиабазы ВМС США Пенсакола, в результате которой погибли трое военных, сообщает телеканал Fox News.
Шоу-бизнес
Лобода показала ногу с шестью пальцами
Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фотографию с шестью пальцами на правой ноге.
Экономика
Греф предложил выдавать электронные подписи через крупные банки
Сегодня, 4 декабря 2019 года, стало известно, что председатель правления ПАО «Сбербанк России» Герман Греф предложил выдавать усиленные квалифицированные электронные подписи через крупнейшие банки.
Хоккей
Тренер «Лос-Анджелеса» назвал сложной ситуацию с Ковальчуком
«Ситуация с Ковальчуком сложная для всех», — цитирует специалиста LA Kings Insider. По его словам, россиянин является выдающимся хоккеистом.
Происшествия
Подрядчики похитили 1,6 млрд рублей при строительстве морского порта
Политика
Путин перешел на немецкий на встрече с бизнесменами из Германии
Как передает РИА Новости, во время встречи в Сочи с представителями бизнеса из Германии глава российского государства Владимир Путин, заметив, что у одного из участников встречи возникли проблемы с переводом, прервал свою речь на русском и заговорил на немецком языке.
Армия и оружие
С-300 и Bavar-373 атакуют израильские истребители без предупреждения
С-300 и Bavar-373 атакуют истребители ВВС Израиля.
Здоровье
Не довести до рака: Названы разрушающие кишечник продукты
Гаджеты
Apple может выпустить iPhone 9 вместо iPhone SE 2
Смартфон будет называться iPhone 9. Он получит 4,7-дюймовый дисплей, процессор A13, Toch ID и 3 Гб оперативной памяти.
Биатлон
Назван состав мужской сборной РФ по биатлону на эстафету в Швеции
Тренерский штаб мужской сборной России по биатлону определился с составом на первый этап Кубка мира, который стартует завтра в Швеции.