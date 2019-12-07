Экономика

РБКРБКСтоимость газификации России оценили более чем в ₽1 трлн

К 2025 году темпы газификации страны реально нарастить с текущих 69 до 82% с приростом в три-четыре процентных пункта в год, заявил Молодцов на форуме «Газ России», организованном Российским газовым обществом. Сейчас темпы роста газификации составляют лишь один процентный пункт в год, уточнил он.
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с чего всё началось

Стоимость газификации России оценили более чем в ₽1 трлн

Во сколько обойдется газификация России По оценкам Молодцова, на расширение газификации понадобится более 1 трлн руб. Это сопоставимо со стоимостью строительства первого газопровода в Китай "Сила Сибири" (1,1 трлн руб.), который "Газпром" запустил 2 декабря.
РБК00:00

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Бюджет программы газификации «Газпрома» в 2020 году вырастет на треть

Финмаркетвчера в 07:23

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Газификацию России оценили в триллион рублей

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На неполную газификацию России уйдет более триллиона рублей

Радио Комсомольская правда01:40

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ГЛАС.RU01:20
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