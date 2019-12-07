Во сколько обойдется газификация России По оценкам Молодцова, на расширение газификации понадобится более 1 трлн руб. Это сопоставимо со стоимостью строительства первого газопровода в Китай "Сила Сибири" (1,1 трлн руб.), который "Газпром" запустил 2 декабря.

с чего всё началось

В материале сообщается, что за 14 лет госкорпорация «Газпром» потратила на газификацию 360 млрд рублей, подняв ее с 53,3% до 68,6%. Молодцов подчеркнул, что за ближайшие пять лет газификацию России реально нарастить до 82%.

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