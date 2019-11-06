Экономика
Piter.tvСтоимость гречки в РФ в октябре выросла на 7,3%
Увеличение стоимости гречки зафиксировали в 80 субъектах РФ. В 48 регионах цена увеличилась на 7,3%. Ранее в России цены на гречневую крупу с 14 по 21 октября увеличились на 2,6%.
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Авто
В Санкт-Петербурге началось производство нового Toyota RAV4
Автоновости дня вчера в 10:04
Происшествия
В Москве иностранец заплатил за поездку на такси 41 тысячу рублей
В Москве иностранцу пришлось заплатить за поездку в такси 41 тысячу рублей, сообщил РИА Новости в источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 05:10
Политика
Комитет солдатских матерей уволил руководителя
Флера Салиховская работала в организации с 1989 года, сама она себя уволенной не считает.
Коммерсантъ вчера в 18:04
Политика
В ФСБ рассказали о готовых вернуться в Россию родственниках боевиков
Федеральная служба безопасности располагает информацией о порядка 2 тыс. россиян — родственников боевиков, которые готовы вернуться с Ближнего Востока и вести в России террористическую деятельность.
RT на русском 03:12
Общество
Главврача больницы в Миассе уволили после умывания пациентки тряпкой
Главный врач миасской городской больницы № 2 Денис Маханьков был уволен с 7 ноября, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.
РБК 02:26
Общество
На Красной площади начался марш в честь парада 1941 года
Только что на Красной площади начался торжественный марш в честь 78-й годовщины военного парада 1941 года.
Российская газета 02:00
Армия и оружие
В России нашли способ уничтожить сразу все американские авианосцы
В случае военного конфликта удар может быть нанесен крылатыми ракетами в обычном снаряжении, пишет Сивков для «Военно-промышленного курьера».
REGNUM 01:09
Происшествия
Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой
Известия вчера в 08:43
Общество
Счетная палата предупредила о сокращении населения России
По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.
Российская газета 00:55
Кино
Вышел трейлер экранизации «Цвета из иных миров» Лавкрафта
7 сентября на МКФ в Торонто состоялась премьера очередной экранизации "Цвета из иных миров" ("Сияние извне", The Colour Out of Space) Лавкрафта - с Николасом Кейджем в главной роли.
Российская газета 04:36
Армия и оружие
Минобороны модернизирует три малых ракетных корабля для ТОФа
Минобороны России закажет модернизацию трех малых ракетных кораблей (МРК) проекта 1234 для Тихоокеанского флота (ТОФ).
Известия 02:22
Политика
Россия и Казахстан определили границу между странами
RT на русском 04:22
Общество
Главным редактором телеканала «Дождь» станет Тихон Дзядко
Накануне "Дождь" сообщил, что Александра Перепелова до конца 2019 года покинет должность главного редактора канала.
ТАСС 04:22
Происшествия
Адвокат Кадырова взялся защищать рядового Шамсутдинова
Lenta.ru вчера в 08:35
Авто
В России отзывают кроссоверы BMW X3 и X4
В России объявили отзыв кроссоверов BMW X3 и X4 - всего 36 транспортных средств, реализованных с октября 2019 года по настоящее время.
За рулем Кубань 05 ноября в 07:43
Здоровье
Минздрав назвал виды рака с одногодичной смертностью
Показатели смертности у больных раком желудка, прямой кишки, кроветворных и лимфатических тканей находятся на высоком уровне.
ToDay News Ufa 05 ноября в 10:33
Политика
Более половины россиян не знают, кто и когда построил Берлинскую стену
Абсолютное большинство (93%) россиян осведомлены или слышали о падении в 1989 году Берлинской стены, однако 60% затруднились сказать, кто же и когда эту стену построил.
Росбалт 03:53
Общество
Синоптики предупредили о резком похолодании
Непривычно теплая для ноября погода в центральной части России продлится до конца недели, заявила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости 01:33
Кино
У Пингвина в новом «Бэтмене» может оказаться лицо Колина Фаррелла
Пингвина в новой версии «Бэтмена» может сыграть Колин Фаррелл, пишет Variety. На роль дворецкого претендует Энди Серкис.
REGNUM вчера в 15:56
Происшествия
СК возбудил дело после массового отравления детей в поезде
Следователи возбудили уголовное дело по факту массового отравления детей, которые ехали на поезде из санатория в Минеральных Водах в Москву.
RT на русском 03:57
Авто
Изображения обновленного салона Lada 4x4 показали в Сети
Дизайнеры портала «Колеса.ру» воспользовались информацией и наглядно показали свое видение нового салона.
ГЛАС.RU 05 ноября в 05:41
Происшествия
В Якутии завели дело после того, как девушке дали «порулить» самолетом
Российская газета 04:15
Политика
Замглавы МИД рассказал о реакции США на приглашение Трампа в Москву
В США с интересом восприняли приглашение президента Дональда Трампа на празднование 75-летия Победы в Москву, заявил журналистам заместитель главы российского МИД Сергей Рябков.
РИА Новости 03:50
Экономика
Названа причина бедности большинства людей
Расплачиваются за такую политику, по его словам, бедные люди, например, пенсионеры или получатели социальных пособий.
Lenta.ru вчера в 06:27
Происшествия
Против укравших Дзюбу девушек возбуждено уголовное дело
Против девушек из Подольска, которые украли металлическую фигурку нападающего петербургского "Зенита" и сборной России Артема Дзюбы, возбуждено уголовное дело по 158 статье УК РФ "кража".
Газета.Ru 05 ноября в 11:01
Гаджеты
Смартфон Sony Xperia 5 поступил в продажу в РФ
Смартфон Sony Xperia 5 стал доступен для продажи в РФ.
OAnews 01:23
Экономика
Центробанк видит потенциал для дальнейшего снижения ставки
Глава Центрального банка (ЦБ) Эльвира Набиуллина видит потенциал для смягчения денежно-кредитной политики (ДКП), однако снижать ставку «автоматически» не планирует.
Коммерсантъ 04:51
Авто
Продажи Haval в России продолжают расти
В будущем бренд Haval ожидает дополнительного роста продаж благодаря активной стратегии развития, в том числе за счет расширения модельного ряда — появления нового спортивного интеллектуального кроссовера Haval F7x российской сборки, официальный старт продаж которого состоится совсем скоро.
SpeedMe вчера в 03:53
Политика
Порошенко обвинил в обмане ополченцев ЛНР
Бывший президент Украины Пётр Порошенко в соцсетях обвинил ополченцев ЛНР в том, что они остались на позициях после развода войск в районе станицы Луганская.
Свободная Пресса 01:31
Шоу-бизнес
Киану Ривз появился на публике с новой возлюбленной
Киану Ривз появился на благотворительном фестивале LACMA Art + Film, и не один, а в компании со своей новой возлюбленной, чего с ним не случалось уже очень давно.
Neva.Today вчера в 10:06