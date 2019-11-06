Экономика
Piter.tvСтоимость гречки в РФ в октябре выросла на 7,3%
Увеличение стоимости гречки зафиксировали в 80 субъектах РФ. В 48 регионах цена увеличилась на 7,3%. Ранее в России цены на гречневую крупу с 14 по 21 октября увеличились на 2,6%.
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Космос
«Вояджер-2» передал на Землю сигнал из межзвездного пространства
Оказалось, в ноябре 2018-го космический аппарат вышел в межзвездное пространство и передал оттуда первый сигнал.
ТВ Центр вчера в 03:31
Здоровье
Свыше 30 детских медучреждений на Кубани получат новое оборудование
Не менее 36 медицинских учреждений Краснодарского края, оказывающих детям поликлиническую помощь, получат до конца года новое оборудование в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
ФАН 13:05
Экономика
Названа причина бедности большинства людей
В качестве примера финансист привел ситуацию, когда инвесторы вкладывают в стартапы больше денег, чем тем необходимо.
Lenta.ru 06:27
Политика
В ООН одобрили проект резолюции РФ по контролю над вооружениями
Первый комитет Генеральной Ассамблеи ООН на заседании в пятницу поддержал предложенный Россией проект резолюции об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению.
Российская газета 18:06
Энергетика
Акции нефтяников Chesapeake рухнули на 18%. Компания близка к дефолту
Как изменились убытки Chesapeake Чистый убыток Chesapeake Energy в сравнении с третьим кварталом прошлого года сократился со $169 млн до $101 млн, или с 19 центов до 6 центов на акцию.
РБК 05:56
Гаджеты
В России можно взять iPhone в аренду
Сообщается, что сервис предлагает пять моделей смартфонов: iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Max, iPhone XS и iPhone XS Max.
Игромания.ру 16:11
Технологии
В России решили создать квантовый компьютер за 24 млрд рублей
Проект рассчитан на срок до 2024 года, его финансирование составит 24 млрд рублей.
Forbes 16:03
Происшествия
Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО
Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.
Радио Комсомольская правда 03:27
Кино
В России вышел сериал «Тёмные начала»
News.ru 03:10
Политика
Экс-депутат Рады Ляшко напал на представителя Зеленского в аэропорту
Бывший депутат Верховной рады, лидер Радикальной партии Олег Ляшко напал в аэропорту Борисполь на представителя президента страны Владимира Зеленского в правительстве страны, действующего народного избранника Андрея Геруса.
Российская газета 17:08
Шоу-бизнес
Асмус рассказала о съёмках скандальной сцены фильма «Текст»
Ранее News.ru сообщал, что Кристина Асмус пожаловалась на травлю в социальных сетях.
News.ru 17:25
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли рассказала, что хочет уехать из США
Американская актриса Анджелина Джоли рассказала в интервью журналу Harper's Bazaar, что хочет уехать из США, но не может этого сделать пока их с Брэдом Питтом дети не достигли 18 лет.
РИА Новости 06:33
Общество
Власти Кипра отобрали «золотые паспорта» у девяти граждан России
Напомним, что Кипр выдает свои паспорта в обмен на инвестиции в экономику острова.
REGNUM 13:49
Путешествия
В Турции предложили ввести налог на проживание для туристов
Туристов в Турции ждет новый налог. Власти предложили вести пошлину за проживание в отелях.
РЕН ТВ 08:39
Общество
Более 75% россиян не делают сбережений на пенсию
Подавляющее большинство жителей крупных городов России (75,5%) не откладывают деньги на пенсию.
BFM.ru 01:52
Общество
На Сицилии мэр города раздает дома бесплатно
РИА Новости 15:25
Футбол
«Краснодар» зимой планирует расстаться с четырьмя легионерами
«Краснодар» зимой планирует расстаться с четырьмя легионерами: Кайо, Рамиресом, Фьолусоном и Намли.
Metaratings 17:33
Спорт
WADA получило ответы от России на все вопросы
В свою очередь, министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что WADA получило от российской стороны ответы на все вопросы по поводу данных Московской антидопинговой лаборатории.
Известия 11:13
Общество
Катрин Денев перенесла ишемический инсульт
Французская актриса Катрин Денев перенесла ишемический инсульт. Об этом сообщили Agence France Presse ее родственники.
ТАСС 10:40
Гаджеты
Xiaomi выпустила самый дешевый смартфон Redmi с NFC
Фанаты дешевых смартфонов Xiaomi получили возможность пользоваться NFC для бесконтактной оплаты и не получать в нагрузку к желанному модулю дополнительные навороты - игровой процессор и 64-мегапиксельную камеру.
Российская газета 09:58
Общество
Ученые предупредили о чрезвычайной климатической ситуации во всем мире
Более 11 тыс. климатологов из 153 стран подписали открытое письмо, в котором призвали ООН и власти всех государств объявить климатическое чрезвычайное положение.
ТАСС Наука вчера в 10:56
Игры
Состоялся релиз Red Dead Redemption 2 на ПК
5 ноября состоялся релиз Red Dead Redemption 2 от студии Rockstar для ПК.
Inc-news.ru вчера в 10:07
Шоу-бизнес
Ольга Бузова впервые рассказала о пережитом домашнем насилии
Как рассказала звезда, в своё время, когда она переживала домашнее насилие, она боялась кому-то об этом рассказывать, поскольку ей было стыдно.
Bimru.ru 02:41
Экономика
МВФ потребовал от ЕС подготовить чрезвычайный план на случай кризиса
По мнению чиновников, Евросоюз должен подготовить план на случай возникновения новых проблем, учитывая имеющиеся риски и возможное исчерпание возможностей нынешней монетарной политики, сообщает Bloomberg.
РБК 12:58
Авто
В Петербурге запустили производство нового Toyota RAV4
Объём инвестиций в модернизацию составил 4,8 млрд рублей по состоянию на сентябрь 2019 года, при этом с начала открытия завода показатель составил более 30 млрд рублей.
Tvoe-avto.com 16:02
Общество
В Японии Microsoft перешел на 4-дневную рабочую неделю
В Японии офис Microsoft подвел итоги эксперимента по сокращению количества рабочих дней в неделю.
В городе R вчера в 01:30