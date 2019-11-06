Увеличение стоимости гречки зафиксировали в 80 субъектах РФ. В 48 регионах цена увеличилась на 7,3%. Ранее в России цены на гречневую крупу с 14 по 21 октября увеличились на 2,6%.

Стоимость гречки в РФ в октябре выросла на 7,3%

Общество Смольный может переименовать станцию метро «Новокрестовская» в «Зенит» Смольный рассматривает возможность переименования станции метро «Новокрестовская» у нового стадиона на Крестовском острове в «Зенит».

Политика Комиссия Госдумы даст оценку выступлению депутата Рашкина Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитету по регламенту обратиться в комиссию Госдумы по этике по факту скандального выступления депутата от КПРФ Валерия Рашкина, сообщает Regnum.

Шоу-бизнес Асмус придется отказаться от роли в новом фильме из-за скандала Кристина Асмус должна была приступить к съемкам в новом фильме буквально на следующей неделе, но приняла решение отказаться от участия в проекте.

Общество Счетная палата предупредила о сокращении населения России По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.

Гаджеты В России теперь можно взять iPhone в аренду Аренда гаджетов начинается от 3 900 рублей в месяц. Аренда iPhone 11 Pro Max обойдется в 7 652 рубля в месяц.

Происшествия СК опубликовал видео покушения на адвоката в Кемерове Следственный комитет России опубликовал видео с камер наблюдения, запечатлевших момент нападения на адвоката в Кемерове, а также задержание нападавшего.

Технологии «Одноклассники» перезапустили музыкальный сервис Новый механизм рекомендаций формируется на основе технологии машинного обучения, уточнили в «Одноклассниках».

Общество Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.

Общество Водителям могут отменить штрафы за среднюю скорость Законопроект, который предполагает отмену штрафов за превышение средней скорости движения, разработали депутаты ЛДПР.

Общество На Красной площади начался марш в честь парада 1941 года Только что на Красной площади начался торжественный марш в честь 78-й годовщины военного парада 1941 года.

Происшествия В Москве иностранец заплатил за поездку на такси 41 тысячу рублей В Москве иностранцу пришлось заплатить за поездку в такси 41 тысячу рублей, сообщил РИА Новости в источник в правоохранительных органах.

Общество Минстрой предложил ремонтировать ветхие дома за счет граждан Дома со степенью изношенности более 70%, которые пока не признаны аварийными, предлагается ремонтировать за счет граждан.

Происшествия Трем фигурантам «московского дела» ужесточили обвинение Следствие ужесточило обвинение трем фигурантам "московского дела" - Максиму Мартинцову, Александру Мыльникову и Егору Лесных - которых обвиняют в нападении на сотрудника ОМОН на акции 27 июля.

Экономика Еврокомиссия снизила прогноз роста ВВП России на 2019 год до 1% Еврокомиссия (ЕК) снизила прогноз роста ВВП России на 2019 год до 1% по сравнению с 1,5%, которые ЕК указала в мае этого года.

Происшествия При пожаре на нефтебазе в Новороссийске пострадали пять человек В результате пожара на нефтебазе "Грушовая" в Новороссийске Краснодарского края по предварительным данным пострадали пять человек.

Футбол Стерлинга рассмешила игра Уокера в воротах «Манчестер Сити» Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг поделился впечатлениями от игры защитника Кайла Уокера в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Аталантой» (1:1). В ходе встречи Уокеру пришлось встать в ворота вместо удалённого Клаудио Браво.

Происшествия Бывший замглавы «Росгеологии» Горринг признался в мошенничестве Бывший первый замглавы «Росгеологии» Руслан Горринг признал вину в мошенничестве.

Авто Начались продажи обновленного внедорожника Nissan Terra Обновленный японский внедорожник Nissan Terra поступил в продажу всего несколько дней назад, однако спрос уже оказался достаточно высоким.

Происшествия Начальника пожарной части в Хакасии заподозрили в поджогах В Хакасии полицейские задержали жителя села Балыкса по подозрению в серии поджогов жилья и хозяйственных построек, сообщили в региональном управлении МВД.

Интернет В WhatsApp поменялись настройки приватности В мессенджере WhatsApp изменили настройки конфиденциальности для групп и обновили систему приглашения в беседы.