Экономика
ТАСССтоимость гречки в России в октябре выросла на 7,3%
Потребительские цены на гречневую крупу в России в октябре выросли на 7,3%. Об этом говорится в материалах Росстата. При этом в период с 14 по 21 октября стоимость продукта увеличилась на 2,6%, с 7 по 14 октября - на 1,7%, а за неделю до этого - на 1,4%.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
В Омской области на 37 процентов увеличилась цена на самые востребованные крупы
БК5504 ноября в 21:10
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 01:54, Вашингтон
Транспорт
Началась продажа билетов на поезда в Крым
RT на русском 00:48
Технологии
МТС представила устройство для слежения за сотрудниками
МТС представила комплексное IoT-устройство, которое включает в себя телеметрический модуль, вшитый в специальную одежду работника, bluetooth-датчики, установленные по периметру помещения, а также специальное программное обеспечение.
3DNews 00:57
Происшествия
В аэропорту Хабаровска у самолета загорелся двигатель
Двигатель самолета Embraer 190 загорелся при подготовке к вылету в аэропорту Хабаровска.
РБК вчера в 19:47
Общество
Звезда Comedy Club возмутился разгуливающими по Киеву фашистами
Российская газета вчера в 16:04
Футбол
ЦСКА сохраняет шансы на выход в плей-офф Лиги Европы
Турнирная таблица группы H после четырёх туров 1. «Эспаньол» — 10 очков 2. «Лудогорец» — 6 3. «Ференцварош» — 5 4. ЦСКА — 1. В двух оставшихся матчах группового этапа ЦСКА 28 ноября на домашнем поле примет «Лудогорец», а 12 декабря на выезде сыграет с «Эспаньолом».
Чемпионат вчера в 17:13
Фигурное катание
Елизавета Туктамышева выступит на этапе Гран-при в Китае
Фигуристка Елизавета Туктамышева выступит на этапе Гран-при в Китае с 8 по 10 ноября.
КП - Ижевск вчера в 04:37
Происшествия
Sukhoi Superjet 100 экстренно приземлился в Шереметьево
Коммерсантъ 01:48
Политика
В бундестаге призвали защищать «Северный поток -2» от санкций США
Депутаты бундестага призвали Федеральное правительство встать на защиту «Северного потока -2» и оградить от американских санкций компании, которые заняты реализацией проекта.
Комсомольская правда 01:06
Технологии
24 млрд рублей «Росатом» потратит на квантовый компьютер
Из 24 млрд рублей 13,3 млрд будут выделены из бюджета, а 10,4 млрд инвестирует сам «Росатом» и другие компании, которые присоединятся к проекту.
IT-World вчера в 04:45
Общество
Поколению миллениалов предсказали бедность и быструю смерть
Прогнозируется, что их лечение будет стоить больше, чем лечение представителей предыдущего поколения в сопоставимом возрасте, и обойдется США примерно в $4,5 тыс. Кроме того, специалисты предупреждают, что миллениалы из-за проблем со здоровьем не смогут работать с должной эффективностью.
Известия вчера в 20:40
Происшествия
В Волгограде в офисе Сбербанка прогремел взрыв
В волгоградском областном центре в отделении Сбербанка, расположенном на улице 8-ой воздушной армии, дом 9 в Дзержинском районе, в ночь на 8 ноября прогремел взрыв.
Южный Федеральный 00:08
Политика
Макрон назвал три сценария развития России
Президент Франции Эмманюэль Макрон видит три сценария развития России.
Коммерсантъ вчера в 20:54
Армия и оружие
В ЛНР назвали невозможным отвод сил при вводе в Нацгвардии в Золотое
Ввод украинской полиции и Нацгвардии на участок разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое сделает невозможным повторение этого процесса на других участках.
Известия 01:45
Происшествия
В Иране произошло мощное землетрясение
Мощное землетрясение в Иране магнитудой 5,9. Погибли по меньшей мере 5 человек. Еще свыше 120 пострадали, передает "Россия 24".
Вести.Ru вчера в 23:26
Общество
Друг Кокорина и Мамаева вышел на свободу
REGNUM 01:39
Общество
Росстат впервые назвал число ведущих здоровый образ жизни россиян
Росстат подсчитал долю граждан, которые вели в течение 2019 года здоровый образ жизни (ЗОЖ), — их совокупная доля по всей России составила 12%.
РБК вчера в 22:00
Происшествия
В Челябинске шестеро с битой напали на депутата
Очередное замечание группе молодых людей, стоящих у магазина, закончилось избиением депутата.
31 канал Челябинска 00:10
Политика
Зеленский признался в усталости от работы президентом
Владимир Зеленский признался, что настолько устаёт от работы президентом Украины, что зачастую в конце дня чувствует себя как «организм, который не хочет ни думать, ни что-то делать».
News.ru вчера в 13:55
Политика
Суд в Нью-Йорке оштрафовал Трампа на $2 млн
Верховный суд штата Нью-Йорк обязал президента США Дональда Трампа выплатить некоммерческим организациям $2 млн в качестве компенсации за использование своего благотворительного фонда в предвыборной кампании 2016 года.
РБК 00:38
Общество
Синоптики прогнозируют аномально теплую зиму для москвичей
Вести Подмосковья 01:07
Общество
Вооруженные люди в шутку захватили студию украинского телеканала
Украинский телеканал «Прямой» показал в прямом эфире постановочный захват студии вооруженными людьми.
Известия вчера в 17:47
Армия и оружие
Российский бомбардировщик Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35
Российский бомбардировщик оказался в поле радаров американских истребителей, но они не смогли приблизиться к нему, так как Ту-160 установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.
Известия вчера в 15:58
Происшествия
Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки
Газета.Ru 05 ноября в 03:48
Футбол
«Краснодар» одержал вторую победу над «Трабзонспором» в Лиге Европы
«Краснодар» одержал победу над турецким «Трабзонспором» в матче четвёртого группового раунда Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 3:1.
REGNUM 00:09
Политика
Депутат Рады предложил вывезти из Донбасса проукраински настроенных граждан
Глава фракции партии «Голос» в Верховной Раде Украины Сергей Рахманин считает, что конфликт в Донбассе можно решить с помощью его заморозки.
Lenta.ru 01:31
Политика
Цемах решился дать показания по делу MH17 следователям из Нидерландов
Свидетель по делу крушения малазийского Boeing MH17 Владимир Цемах согласился дать следователям из Нидерландов показания по делу о крушении Boeing MH17.
Газета.Ru вчера в 09:20
Общество
Вячеслав Володин прогуливается по проспекту Кирова
Сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин работает в Саратове.
Взгляд-инфо 00:28
Происшествия
Шамсутдинов расстрелял сослуживцев из-за угрозы изнасилования
Труд 06 ноября в 10:20
Общество
Росгидромет назвал повышающие риск смерти факторы
Эксперты подготовили ежегодник под названием «Состояние загрязнения атмосферы в городах на территории России за 2018 год», в котором сказано, что риск смерти человека повышают пять факторов.
iReactor вчера в 21:00
Футбол
Португалия сохранила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА
Разница в 0,966 балла в рейтинге УЕФА между Россией и Португалией по итогам двух матчей «Зенита» с «Лейпцигом» и «Лиона» с «Бенфикой» не изменилась.
РБК 05 ноября в 20:07