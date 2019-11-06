Экономика

ТАССТАСССтоимость гречки в России в октябре выросла на 7,3%

Потребительские цены на гречневую крупу в России в октябре выросли на 7,3%. Об этом говорится в материалах Росстата. При этом в период с 14 по 21 октября стоимость продукта увеличилась на 2,6%, с 7 по 14 октября - на 1,7%, а за неделю до этого - на 1,4%.
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Стоимость гречки в России выросла на 7,3% в октябре

Реальное время06 ноября в 19:26

В России стоимость гречки в октябре выросла на 7,3%

Известия06 ноября в 09:39

Стоимость гречки в России в октябре выросла на 7,3%

ТАСС06 ноября в 08:11

Цены на гречку в России выросли на 7,3% в октябре

RT на русском06 ноября в 08:38

Стоимость гречки в России выросла на 7,3%

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Алтайские фермеры винят переработчиков в резком подорожании гречки

ПолитСиб.Ру04 ноября в 20:45
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Прогнозируется, что их лечение будет стоить больше, чем лечение представителей предыдущего поколения в сопоставимом возрасте, и обойдется США примерно в $4,5 тыс. Кроме того, специалисты предупреждают, что миллениалы из-за проблем со здоровьем не смогут работать с должной эффективностью.
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В Иране произошло мощное землетрясение

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Вооруженные люди в шутку захватили студию украинского телеканала

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Российский бомбардировщик оказался в поле радаров американских истребителей, но они не смогли приблизиться к нему, так как Ту-160 установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.
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«Краснодар» одержал победу над турецким «Трабзонспором» в матче четвёртого группового раунда Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 3:1.
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Сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин работает в Саратове.
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Португалия сохранила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

Разница в 0,966 балла в рейтинге УЕФА между Россией и Португалией по итогам двух матчей «Зенита» с «Лейпцигом» и «Лиона» с «Бенфикой» не изменилась.
РБК 05 ноября в 20:07
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