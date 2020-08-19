Стоимость кредитов превысила ставки по вкладам в 2,5 раза
Информация от 11 крупнейших российских банков свидетельствует о том, что стоимость потребительских кредитов на фоне коронавирусного кризиса превысила ставки по депозитам в среднем в 2,5 раза.В источнике
С чего всё началось
Кредиты населению стали в 2,5 раза дороже депозитов
Стоимость потребительских кредитов на фоне кризиса превысила ставки по депозитам в среднем в 2,5 раза, подсчитали специально для «Известий» в аналитической компании FrankRG на основе данных из 11 крупнейших банков.
Известия21:01
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