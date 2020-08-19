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Стоимость кредитов превысила ставки по вкладам в 2,5 раза

Информация от 11 крупнейших российских банков свидетельствует о том, что стоимость потребительских кредитов на фоне коронавирусного кризиса превысила ставки по депозитам в среднем в 2,5 раза.В источнике
С чего всё началось
Известия

Кредиты населению стали в 2,5 раза дороже депозитов

Стоимость потребительских кредитов на фоне кризиса превысила ставки по депозитам в среднем в 2,5 раза, подсчитали специально для «Известий» в аналитической компании FrankRG на основе данных из 11 крупнейших банков.
Известия21:01
Подробнее о событии
REGNUM

Ничего удивительного: кредиты в 2,5 раза дороже депозитов

REGNUM07:31
Московский Комсомолец

В России подорожали кредиты и подешевели вклады

Московский Комсомолец23:53
Известия

Кредиты населению стали в 2,5 раза дороже депозитов

Известия21:01
Газета.Ru

Для россиян подорожали кредиты и умешьшилась доходность по вкладам

Газета.Ru21:52
Телеканал 360°

Ставки по кредитам превысили процент по вкладам в 2,5 раза

Телеканал 360°21:05
Lenta.ru

В России подорожали кредиты для населения

Lenta.ru23:13
РЕН ТВ

В России выявлен рекордный разрыв между ставкой кредита и вкладом

РЕН ТВ18:58

Брестское «Динамо» забило 6 голов «Астане» в Лиге чемпионов

Брестское «Динамо» разгромило «Астану» в матче 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов — 6:3. Команду вывел на поле с капитанской повязкой экс-хавбек «Рубина» Сергей Кисляк, а за казахстанский клуб сыграл белорус Иван Маевский, ранее выступавший за «Анжи».
Брестское «Динамо» забило 6 голов «Астане» в Лиге чемпионов
Спорт-Экспрессвчера в 16:01

Челябинские власти разрешили работу кинотеатров с 1 сентября

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение, по которому с 1 сентября разрешается работа кинотеатров и кинозалов, а также вводится ряд других послаблений режима повышенной готовности, введенного в регионе с началом пандемии коронавируса.
Челябинские власти разрешили работу кинотеатров с 1 сентября
ТАСС09:16
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Адвокат Ефремова допустил, что ДТП могли устроить хакеры

Защита актера Михаила Ефремова считает, что в автотехнической экспертизе ДТП незаслуженно были обойдены стороной версии перехвата хакерами управления машиной, ослепления лазером и попадания отравляющих веществ через систему кондиционирования.
РИА Новости09:55
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В Курске скончалась пациентка, которую по ошибке отправили в морг

Курск, 19 августа 2020, 12:56 — REGNUM В больнице Курска скончалась пожилая женщина, которая неделей ранее «ожила» в морге районной больницы, куда её отправили по ошибке, сообщил 19 августа портал «КП-Курск» со ссылкой на родственницу погибшей.
REGNUM05:56
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Актера Николая Губенко похоронили на Кунцевском кладбище в Москве

Народного артиста РСФСР, художественного руководителя театра "Содружество актеров Таганки" Николая Губенко, который умер 16 августа на 79-м году жизни, похоронили в среду на Кунцевском кладбище в Москве.
ТАСС08:52

Шесть человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

За прошедшие сутки в Алтайском крае у 85 человек подтверждено заражение коронавирусом, выздоровели — 105 пациентов, зарегистрировано 6 летальных исходов среди носителей COVID-19, в двух случаях пациенты скончались непосредственно от коронавируса и вызванных им осложнений.
Kursk.com02:14
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СБУ опровергла причастность к задержанию 33 россиян в Минске

Ранее в украинских СМИ распространились сведения о якобы причастности СБУ к ситуации с задержанными гражданами РФ, которых в Минске назвали сотрудниками российской частной военной компании Вагнера (ЧВК «Вагнер»).
Общественная служба новостей07:34
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Рядом с Солнечной системой нашли около ста коричневых карликов

Астрономы-любители, участники научного проекта Backyard Worlds: Planet 9 обнаружили на окраинах Солнечной системы около ста коричневых карликов — объектов более массивных, чем планеты, но меньших, чем звезды.
РИА Новости07:26
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