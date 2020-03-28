Средняя стоимость мексиканской нефтяной смеси для поставок в различные регионы опустилась на торгах в пятницу до $13.01 за баррель, сообщила на своем сайте нефтяная корпорация Pemex.

Стоимость мексиканской нефти опустилась до $13 за баррель

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