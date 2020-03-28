Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиСтоимость мексиканской нефти опустилась до $13 за баррель

Средняя стоимость мексиканской нефтяной смеси для поставок в различные регионы опустилась на торгах в пятницу до $13.01 за баррель, сообщила на своем сайте нефтяная корпорация Pemex.
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Мехико спасается от нефтяной войны секретными операциями

News.ru24 марта в 17:00

Стоимость мексиканской нефти опустилась до $13 за баррель

РИА Новостивчера в 22:27

Стоимость мексиканской нефти опустилась до $13 за баррель

Аргументы и Фактывчера в 23:24

Цена мексиканской нефти упала до $13 за баррель

Газета.Ruвчера в 23:29

Стоимость нефти из Мексики опустилась до $13 за баррель

Московский Комсомолец00:09
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Общество

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости вчера в 14:10
Происшествия

Бованенковское месторождение «Газпрома» изолировано на карантин

Ранее в четверг стало известно, что на Бованенковском месторождении "Газпрома" в Ямало-Ненецком автономном округе изолированы 20 вахтовиков, поскольку они в ходе авиаперелета контактировали с больным коронавирусом COVID-19.
Интерфакс 26 марта в 12:11
Политика

Российские специалисты показали проведение дезинфекции в Италии

26 марта колонна спецтехники с военными специалистами Министерства обороны России прибыла на аэродром Орио-аль-Серио в Бергамо для оказания помощи Италии в борьбе с коронавирусом.
Известия вчера в 23:01
Армия и оружие

Китайские СМИ назвали единственную страну, у которой «на самом деле» есть гиперзвуковое оружие

Китайские СМИ назвали единственную страну, у которой «на самом деле» есть гиперзвуковое оружие.
Ferra вчера в 13:35
Здоровье

Минздрав обновил рекомендации против коронавируса

Минздрав России выпустил обновленное постановление с рекомендациями по лечению COVID-19.
Известия вчера в 15:43
Общество

Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 13:10
Здоровье

Сможет помешать поражению легких при коронавирусе чай с куркумой

Иностранные диетологи отмечают, что чай с куркумой предотвращает поражение легких.
ToDay News Ufa вчера в 02:56
Общество

Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Коммерсантъ вчера в 21:51
Общество

WSJ сообщила об острой нехватке золота в США

В США инвесторы и банкиры по мере распространения коронавируса сталкиваются с серьезной нехваткой золотых слитков и монет, сообщает Wall Street Journal в пятницу.
РИА Новости вчера в 20:39
Здоровье

В Саратове подтвердился второй случай заражения коронавирусом

В Саратове подтвердился второй случай заражения коронавирусом.
СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 15:41
Политика

Путин предложил ввести мораторий на санкции в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин, выступая на экстренном саммите G20, призвал ввести мораторий на санкции в отношении товаров первой необходимости и на финансовые транзакции для их закупок — прежде всего для тех стран, которые больше других страдают от пандемии нового коронавируса, передает телеканал «Россия 24».
Rambler News Service 26 марта в 11:16
Футбол

Форлан зовет Кавани в «Бока Хуниорс»

Экс-игрок сборной Уругвая Диего Форлан считает, что «Бока Хуниорс» отлично подойдет нападающему Эдинсону Кавани.
Спорт-Экспресс вчера в 22:28
Шоу-бизнес

Жена Льва Лещенко рассказала о его состоянии

Композитор Игорь Крутой рассказал газете "Московский комсомолец" о сообщении, которое он получил от жены певца Льва Лещенко после его госпитализации в больницу в Коммунарке.
РИА Новости вчера в 18:29
Наука

Модель транспортника «Слон» прошла первые продувочные испытания

В ходе тестов специалисты института определили зависимость аэродинамических характеристик будущего самолета от угла атаки и числа М. Как сообщило издание «Полит Россия», специалисты российского Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Жуковского провели первые продувочные испытания перспективного транспортного самолета серии «Слон».
Военное дело вчера в 08:33
Общество

Число заболевших коронавирусом в США превысило 100 тысяч человек

Более ста тысяч человек, по состоянию на вечер пятницы, заболели коронавирусом в США.
Российская газета вчера в 19:40
Футбол

В Серии А определят чемпиона, даже если сезон не будет завершен

Президент Федерации футбола Италии (FIGC) Габриеле Гравина подтвердил, что в сезоне-2019/20 будет определен победитель Серии А, несмотря на паузу из-за коронавируса.
Sport24.ru вчера в 11:50
Общество

Министерство труда разъяснило условия оплаты в нерабочую неделю

Президент России Владимир Путин 25 марта подписал указ о том, что в стране с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочая неделя с сохранением зарплаты.
RT на русском вчера в 00:10
Театры

Домогаров объяснил свой скандальный уход из МХАТ

Издевательским отношением со стороны руководства МХАТ объяснил свой скандальный уход из театра актер Александр Домогаров, 26 марта сообщает Starhit.
Красная весна 26 марта в 13:51
Армия и оружие

Коронавирус «отменил» учения НАТО в Прибалтике

Политическая Экспертиза 26 марта в 08:06
Общество

«Победа» приостановила все полеты

Авиакомпания «Победа» приостановила все полеты, сообщает РБК со ссылкой на источники в «Аэрофлоте».
Коммерсантъ вчера в 08:02
Экономика

Жители России бросились закрывать вклады и снимать наличные

Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
REGNUM вчера в 03:05
Политика

Конституционная поправка об обнулении сроков Путина расколола россиян

Мнения россиян о поправке в Конституцию об обнулении президентских сроков разделились почти поровну, следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости 26 марта в 17:19
Хоккей

Гендиректор «Сибири»: тренер Заварухин продолжает работу в команде

Главный тренер новосибирской "Сибири" Николай Заварухин продолжит работу в команде, заявил РИА Новости генеральный директор хоккейного клуба Кирилл Фастовский.
РИА Новости вчера в 11:06
Происшествия

В Москве умерла пациентка с коронавирусом

Женщина 56 лет с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией умерла в Москве.
ТАСС вчера в 13:19
Финансы

Установлен курс рубля к доллару и евро на нерабочую неделю

Курс доллара составит 77 рублей 73 копейки. Это на 99 копеек меньше, чем официальный курс, установленный днем ранее.
Пенза-взгляд вчера в 07:27
Общество

Малышева заявила о невозможности скрыть правду о коронавирусе в России

В России зафиксировали 1036 случаев заражения коронавирусом, при этом 703 — в Москве. Выздоровели 45 человек, четверо умерли.
РИА Новости вчера в 14:09
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

Сотрудники службы безопасности Шереметьево обнаружили на внутренней дороге два золотых слитка, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.
РИА Новости 26 марта в 08:42
Спорт

Глава WADA призвал всех к единству в условиях пандемии коронавируса

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька призвал всех к единству на фоне пандемии коронавируса.
РИА Новости 25 марта в 14:56
Футбол

Зеффан сравнил чемпионаты Франции и России

Защитник «Крыльев Советов» Мехди Зеффан в интервью Foot Mercato признался, что ему нравится чемпионат России.
Спорт-Экспресс 00:50
Общество

Вучич заявил о «грабеже» на мировом рынке аппаратов ИВЛ

«Что касается этих аппаратов, я такого в жизни не видел, сейчас происходит повсеместный грабеж на мировом рынке аппаратов ИВЛ», — отметил Вучич.
Известия 00:16
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