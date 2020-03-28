Коронавирус
РИА НовостиСтоимость мексиканской нефти опустилась до $13 за баррель
Средняя стоимость мексиканской нефтяной смеси для поставок в различные регионы опустилась на торгах в пятницу до $13.01 за баррель, сообщила на своем сайте нефтяная корпорация Pemex.
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Общество
ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
Происшествия
Бованенковское месторождение «Газпрома» изолировано на карантин
Ранее в четверг стало известно, что на Бованенковском месторождении "Газпрома" в Ямало-Ненецком автономном округе изолированы 20 вахтовиков, поскольку они в ходе авиаперелета контактировали с больным коронавирусом COVID-19.
Политика
Российские специалисты показали проведение дезинфекции в Италии
26 марта колонна спецтехники с военными специалистами Министерства обороны России прибыла на аэродром Орио-аль-Серио в Бергамо для оказания помощи Италии в борьбе с коронавирусом.
Армия и оружие
Китайские СМИ назвали единственную страну, у которой «на самом деле» есть гиперзвуковое оружие
Китайские СМИ назвали единственную страну, у которой «на самом деле» есть гиперзвуковое оружие.
Здоровье
Минздрав обновил рекомендации против коронавируса
Минздрав России выпустил обновленное постановление с рекомендациями по лечению COVID-19.
Общество
Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу
Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Здоровье
Сможет помешать поражению легких при коронавирусе чай с куркумой
Иностранные диетологи отмечают, что чай с куркумой предотвращает поражение легких.
Общество
Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса
Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Общество
WSJ сообщила об острой нехватке золота в США
В США инвесторы и банкиры по мере распространения коронавируса сталкиваются с серьезной нехваткой золотых слитков и монет, сообщает Wall Street Journal в пятницу.
Здоровье
В Саратове подтвердился второй случай заражения коронавирусом
В Саратове подтвердился второй случай заражения коронавирусом.
Политика
Путин предложил ввести мораторий на санкции в связи с коронавирусом
Президент России Владимир Путин, выступая на экстренном саммите G20, призвал ввести мораторий на санкции в отношении товаров первой необходимости и на финансовые транзакции для их закупок — прежде всего для тех стран, которые больше других страдают от пандемии нового коронавируса, передает телеканал «Россия 24».
Футбол
Форлан зовет Кавани в «Бока Хуниорс»
Экс-игрок сборной Уругвая Диего Форлан считает, что «Бока Хуниорс» отлично подойдет нападающему Эдинсону Кавани.
Шоу-бизнес
Жена Льва Лещенко рассказала о его состоянии
Композитор Игорь Крутой рассказал газете "Московский комсомолец" о сообщении, которое он получил от жены певца Льва Лещенко после его госпитализации в больницу в Коммунарке.
Наука
Модель транспортника «Слон» прошла первые продувочные испытания
В ходе тестов специалисты института определили зависимость аэродинамических характеристик будущего самолета от угла атаки и числа М. Как сообщило издание «Полит Россия», специалисты российского Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Жуковского провели первые продувочные испытания перспективного транспортного самолета серии «Слон».
Общество
Число заболевших коронавирусом в США превысило 100 тысяч человек
Более ста тысяч человек, по состоянию на вечер пятницы, заболели коронавирусом в США.
Футбол
В Серии А определят чемпиона, даже если сезон не будет завершен
Президент Федерации футбола Италии (FIGC) Габриеле Гравина подтвердил, что в сезоне-2019/20 будет определен победитель Серии А, несмотря на паузу из-за коронавируса.
Общество
Министерство труда разъяснило условия оплаты в нерабочую неделю
Президент России Владимир Путин 25 марта подписал указ о том, что в стране с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочая неделя с сохранением зарплаты.
Театры
Домогаров объяснил свой скандальный уход из МХАТ
Издевательским отношением со стороны руководства МХАТ объяснил свой скандальный уход из театра актер Александр Домогаров, 26 марта сообщает Starhit.
Армия и оружие
Коронавирус «отменил» учения НАТО в Прибалтике
Общество
«Победа» приостановила все полеты
Авиакомпания «Победа» приостановила все полеты, сообщает РБК со ссылкой на источники в «Аэрофлоте».
Экономика
Жители России бросились закрывать вклады и снимать наличные
Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
Политика
Конституционная поправка об обнулении сроков Путина расколола россиян
Мнения россиян о поправке в Конституцию об обнулении президентских сроков разделились почти поровну, следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Хоккей
Гендиректор «Сибири»: тренер Заварухин продолжает работу в команде
Главный тренер новосибирской "Сибири" Николай Заварухин продолжит работу в команде, заявил РИА Новости генеральный директор хоккейного клуба Кирилл Фастовский.
Происшествия
В Москве умерла пациентка с коронавирусом
Женщина 56 лет с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией умерла в Москве.
Финансы
Установлен курс рубля к доллару и евро на нерабочую неделю
Курс доллара составит 77 рублей 73 копейки. Это на 99 копеек меньше, чем официальный курс, установленный днем ранее.
Общество
Малышева заявила о невозможности скрыть правду о коронавирусе в России
В России зафиксировали 1036 случаев заражения коронавирусом, при этом 703 — в Москве. Выздоровели 45 человек, четверо умерли.
Происшествия
В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
Сотрудники службы безопасности Шереметьево обнаружили на внутренней дороге два золотых слитка, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.
Спорт
Глава WADA призвал всех к единству в условиях пандемии коронавируса
Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька призвал всех к единству на фоне пандемии коронавируса.
Футбол
Зеффан сравнил чемпионаты Франции и России
Защитник «Крыльев Советов» Мехди Зеффан в интервью Foot Mercato признался, что ему нравится чемпионат России.
Общество
Вучич заявил о «грабеже» на мировом рынке аппаратов ИВЛ
«Что касается этих аппаратов, я такого в жизни не видел, сейчас происходит повсеместный грабеж на мировом рынке аппаратов ИВЛ», — отметил Вучич.