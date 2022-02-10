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Стоимость минимального продуктового набора выросла на Алтае

Сильнее за всего продукты подорожали в Республике Алтай — на 2,9% до 5 688 рублей.
Алтапресс
Набор включает 33 наименования наиболее часто потребляемых продуктов питания.
Бийский рабочий
Самую высокую стоимость отметили в Красноярске — 6 129 рублей, самую низкую в Омской области — 4 955 рублей.
Катунь 24
Стоимость минимального набора продуктов питания отражает межрегиональную дифференциацию уровней потребительских цен на основные продукты питания.
Бийский рабочий

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Минимальный продуктовый набор в Алтайском крае подорожал на 2,5%
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На 2,5% подорожала продуктовая корзина в Алтайском крае
Алтапрессвчера в 02:15
Продуктовая корзина в Алтайском крае подорожала на 2,5% за январь
АМИТЕЛвчера в 05:11
В Алтайском крае выросла стоимость минимального продуктового набора
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Стоимость минимального продуктового набора выросла на Алтае
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