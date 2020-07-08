Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСтоимость мобильной связи продолжит расти

Рост номинальной заработной платы на 5,6% фактически компенсировал увеличение тарифов на связь, отмечает Сергей Половников, но уже во втором полугодии следует ожидать как минимум стагнации доходов населения и в то же время дальнейшего повышения тарифов на связь в среднем на 14%.
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с чего всё началось

Стоимость мобильной связи продолжит расти

Средняя стоимость минимального пакетного тарифа мобильной связи в России по итогам первого полугодия 2020 года увеличилась на 8% — с 270 руб. до 291 руб. в месяц, следует из отчета Content Review, с которым ознакомился "Ъ".
Коммерсантъвчера в 18:45

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Новости за ночь: Эксперты предупредили о подорожании мобильной связи на 14%

Национальная служба новостей00:29

Эксперты предупредили о росте тарифов на мобильную связь до конца года

РБК02:11

Исследование: мобильная связь в России подорожала за полгода на 8%

ТАСС01:32

Сотовая связь подорожала на 8% за полгода и может ещё вырасти на 14%

News.ru02:19

В России сотовая связь подорожает еще на 14 процентов

ФедералПрессвчера в 23:42

В России вырастут тарифы на мобильную связь

URA.Ruвчера в 20:13

Стоимость мобильной связи продолжит расти

Коммерсантъвчера в 18:45
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Общество

Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии

В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru вчера в 08:00
3,1K
Общество

Глава МВД Чехии отказался от комментариев по делу Сафронова

Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек отказался комментировать сообщения о том, что советник главы Роскосмоса Иван Сафронов передавал сведения чешским спецслужбам.
РИА Новости 02:45
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Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри ждут второго ребенка

О беременности может свидетельствовать и том факт, что Меган Маркл уже несколько недель не появлялась на публике, ограничивая свои контакты видеоконференциями.
RuNews24.ru вчера в 23:52
8
Шоу-бизнес

Рита Дакота обвинила Анастасию Приходько в фашизме

Рита отметила, что Приходько все время «воевала и дралась». Также среди участников были и другие люди, которые также несогласны с Приходько.
RuNews24.ru 02:17
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 700 тысяч

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 6 562, до 700 792, сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.
ТАСС 03:32
Общество

Во время беспорядков в Белграде пострадали более 40 полицейских

В ходе ночных беспорядков в Белграде пострадали 43 полицейских и 17 демонстрантов.
BFM.ru 02:42
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Общество

Сооснователь группы «Чайф» Владимир Бегунов заразился коронавирусом

ТАСС 02:53
6
Происшествия

Под Красноярском женщина погибла при попытке сделать селфи

В Красноярском крае погибла женщина, сорвавшись с обрыва во время попытки сделать селфи.
Известия вчера в 23:56
13
Общество

Собчак задержали на Лубянке за несогласованную акцию

REGNUM вчера в 13:37
1,1K
Общество

Москвичей предупредили о грозе, граде и сильном ветре в среду

В Москве в среду ожидаются дождь, гроза, град, а скорость ветра при порывах может достигать 15-30 метров в секунду.
Интерфакс 01:30
6
Политика

Трамп уведомил конгресс о выходе США из ВОЗ

Глава Белого дома Дональд Трамп уведомил конгресс о выходе США из Всемирной организации здравоохранения.
Газета.Ru вчера в 17:11
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Армия и оружие

В командовании ВС США усомнились в данных о сговоре России с талибами

По данным NYT, информация о нападениях на военных, организованных Россией, была доложена президенту США Дональду Трампу.
РБК вчера в 21:44
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Кино

Джуд Лоу может сыграть значимую роль в игровом фильме про Питера Пэна

Лос-Анджелес, США, 8 июля 2020, 10:34 — REGNUM Джуд Лоу ведёт переговоры с кинокомпанией Disney по поводу роли Капитана Крюка в будущем игровом фильме «Питер Пэн и Вэнди».
REGNUM 03:34
Армия и оружие

В России дальность поражения ЭМИ-пушек увеличили до 10 км

Дни24 05 июля в 00:55
1,4K
Экономика

Дворкович предрек России самый тяжелый период кризиса из-за пандемии

Россия еще не достигла дна кризиса, вызванного пандемией коронавируса, проблемы у малого и среднего бизнеса начнутся к концу лета, осенью или к концу года, заявил председатель фонда "Сколково", бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович в ходе выступления на форуме Innoprom.
РИА Новости вчера в 14:00
992
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев отдыхает на Чёрном море в компании Алекса Малиновского

Оказалось, что певец отдыхает на Чёрном море не один, а в компании Алекса Малиновского, что видно в Instagram-аккаунте Сергея.
HotGeo 02:39
11
Экономика

В российских аптеках увеличились продажи настойки боярышника

С начала года в российских аптеках резко вырос спрос на спиртосодержащие настойки.
Российская газета 03:18
14
Здоровье

Онколог назвала единственный способ очистить организм от шлаков

Смирнова говорит, что подобные процедуры могут нанести человеку вред, поскольку способствуют снижению перистальтики кишечника, вымывают такие минералы, как натрий, магний, калий и кальций.
Evo-rus.com вчера в 07:24
14
Армия и оружие

Эксперт объяснил, как Киев провоцирует Россию на войну с Украиной

Киев убеждает украинцев в неизбежности войны с Россией и постоянно провоцирует Москву на начало конфликта.
ФАН 03:26
Политика

Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению

Пекин, 8 июля 2020, 06:56 — REGNUM Россия не предлагала Китаю участвовать в трёхсторонних переговорах по разоружению с США, потому что хорошо понимает позицию китайской стороны, заявил 8 июля журналистам глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
REGNUM вчера в 23:56
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Игры

Авторы ремейка Mafia представили тизер геймплея

7 июля студия Hangar 13 опубликовала геймплейный тизер Mafia: Definitive Edition.
CyberSport.ru вчера в 11:33
8
Здоровье

В Бурятии проверяют грызунов на бубонную чуму у границ с Монголией

Как сообщает «Интерфакс», сотрудники Роспотребнадзора Бурятии уже отлавливают мелких животных в районах, приближённых к границе с Монголией и тестируют их на наличие бубонной чумы.
ГЛАС.RU 02:10
Происшествия

В Японии 57 человек погибли и 17 пропали без вести из-за наводнения

По данным местных СМИ, 57 человек погибли, двое обнаружены без признаков жизни, еще 17 числятся пропавшими без вести.
Интерфакс вчера в 22:53
2
Экономика

Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса

Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета вчера в 09:00
59
Происшествия

Подруга Ефремова рассказала о тяжелом моральном состоянии актёра

REGNUM 03:14
10
Шоу-бизнес

Прилучный прокомментировал слухи о романе с Мирославой Карпович

Evo-rus.com 06 июля в 09:03
5
Шоу-бизнес

Петросян подал в суд на Коклюшкина из-за его высказываний о его жене

Ранее сатирик заявил, что Брухунова российскому юмористу не подходит. Жорин добавил, что тем самым Петросян желает защитить Брухунову.
Evo-rus.com вчера в 05:29
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Здоровье

В Алтайском крае выявили еще 124 случая заражения коронавирусом

За последние сутки на территории Алтайского края выявлено 124 новых случая инфицирования коронавирусом.
Evo-rus.com 06 июля в 04:15
590
Экономика

Как штрафовали бизнес за экологию

История вопроса В апреле 2016 года суд обязал британскую BP заплатить штраф $20,8 млрд за разлив нефти в Мексиканском заливе в 2010 году.
Коммерсантъ 06 июля в 16:01
5
Общество

В России выявили 6562 новых случая коронавируса

Число случаев коронавируса в России превысило 700 тысяч, выросло на 6562 за сутки, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости 03:32
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