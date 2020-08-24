Фото: Алексей Моисеев На БМП применен перспективный необитаемый боевой модуль ТКБ-945, который используется на средних гусеничных и колесных платформах "Курганец-25", "Бумеранг", а также на тяжелой БМП Т-15 "Армата".
Заместитель главного врача больницы скорой медицинской помощи N1 в Омске Анатолий Калиниченко пока воздерживается от комментариев по поводу заявления немецкой клиники Charite о том, что оппозиционер Алексей Навальный был отравлен.
«Один человек погиб, шесть человек получили ранения разной степени тяжести при столкновении восьми автомобилей на 93-м километре внешнего кольца КАД», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
Следственный комитет Белоруссии утверждает, что неустановленные журналисты предлагали 17-летнему белорусу, задержанному за участие в протестных акциях в Минске, рассказать о якобы изнасиловании сотрудниками ОМОН.
Киев, 24 августа 2020, 09:06 — REGNUM Деградация, деиндустриализация и деинтеллектуализация являются главными врагами Украины, заявил глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что высшее руководство страны в 2014 году должно нести ответственность за потерю Крыма и развязывание войны в Донбассе, поскольку военным приказывали не стрелять.
Напомним, что в линейке 2020 года будет четыре смартфона, а именно iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max, где последние будут иметь тройную камеру, тогда как младшие версии получат в основной камере только два датчика.
Инициативой предлагается учредить ежегодную выплату родителям в размере 10 тыс. руб. Депутаты от фракции ЛДПР в Госдуме, а также сенаторы Сергей Леонов и Иван Абрамов направили законопроект на отзыв в правительство.