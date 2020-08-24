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Росбалт
Росбалт

Стоимость нефти Brent чуть снижается, но держится выше $44 за баррель

Как отмечает аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, в минувшую пятницу «нефть сорта Brent подешевела на 1,31% до $44,28 за баррель».В источнике
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RT на русском

Почему сезон ураганов в США может ускорить рост мировых цен на нефть

RT на русскомвчера в 09:03
Взгляд.ру

Нефть подешевела на неоднозначном внешнем фоне

Взгляд.рувчера в 01:37
ПРАЙМ

Цены на нефть ускорили рост до более чем 1% на сокращении её добычи в Мексиканском заливе

ПРАЙМвчера в 10:33
Финмаркет

Промсвязьбанк рассчитывает на движение нефти марки Brent к $46 за баррель

Финмаркетвчера в 04:22
РБК

Нефть, Мосбиржа, «М.Видео», ByteDance: за какими акциями следить сегодня

РБКвчера в 02:00
News.ru

Цены на нефть остались стабильны, несмотря на ураганы в США

News.ruвчера в 01:59
Росбалт

Рост цен на нефть ускорился из-за штормов

Росбалтвчера в 11:34

Новейшую российскую БМП «Манул» впервые показали на «Армии-2020»

Фото: Алексей Моисеев На БМП применен перспективный необитаемый боевой модуль ТКБ-945, который используется на средних гусеничных и колесных платформах "Курганец-25", "Бумеранг", а также на тяжелой БМП Т-15 "Армата".
Российская газета23 августа в 11:00
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Омские врачи выяснят причину расхождения с Charite по анализам Навального

Заместитель главного врача больницы скорой медицинской помощи N1 в Омске Анатолий Калиниченко пока воздерживается от комментариев по поводу заявления немецкой клиники Charite о том, что оппозиционер Алексей Навальный был отравлен.
Интерфаксвчера в 14:13
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В Ленобласти на КАД столкнулись восемь автомобилей

«Один человек погиб, шесть человек получили ранения разной степени тяжести при столкновении восьми автомобилей на 93-м километре внешнего кольца КАД», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
RT на русскомвчера в 09:19
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СК Белоруссии рассказал о попытке провокации с участием «журналистов»

Следственный комитет Белоруссии утверждает, что неустановленные журналисты предлагали 17-летнему белорусу, задержанному за участие в протестных акциях в Минске, рассказать о якобы изнасиловании сотрудниками ОМОН.
РИА Новостивчера в 13:56

Азиза оправдала родственников Легкоступовой за скандал на похоронах

Поклонники исполнительницы хита «Ягода-малина» остались недовольны церемонией похорон певицы, так как ее родные не дали им возможности достойно проводить артистку в последний путь, и устроили скандал.
ФАН23 августа в 03:06
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Депутат Рады Медведчук рассказал о главных врагах Украины

Киев, 24 августа 2020, 09:06 — REGNUM Деградация, деиндустриализация и деинтеллектуализация являются главными врагами Украины, заявил глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
REGNUMвчера в 02:06
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Кравчук обвинил бывшее руководство Украины в начале войны в Донбассе

Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что высшее руководство страны в 2014 году должно нести ответственность за потерю Крыма и развязывание войны в Донбассе, поскольку военным приказывали не стрелять.
РИА Новостивчера в 15:32
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Названы ожидаемые цены на iPhone 12

Напомним, что в линейке 2020 года будет четыре смартфона, а именно iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max, где последние будут иметь тройную камеру, тогда как младшие версии получат в основной камере только два датчика.
Asteraвчера в 15:04
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ЛДПР предложила ввести выплаты на сборы детей в школу

Инициативой предлагается учредить ежегодную выплату родителям в размере 10 тыс. руб. Депутаты от фракции ЛДПР в Госдуме, а также сенаторы Сергей Леонов и Иван Абрамов направили законопроект на отзыв в правительство.
Газета.Ruвчера в 12:02
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