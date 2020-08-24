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Росбалт
Росбалт

Стоимость нефти Brent чуть снижается, но держится выше $44 за баррель

Как отмечает аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, в минувшую пятницу «нефть сорта Brent подешевела на 1,31% до $44,28 за баррель».В источнике
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ПРАЙМ

НЕФТЯНЫЕ ФЬЮЧЕРСЫ: Цены на нефть и бензин выросли в ожидании тропических штормов на побережье США

ПРАЙМ18:33
RT на русском

Почему сезон ураганов в США может ускорить рост мировых цен на нефть

RT на русскомвчера в 09:03
Взгляд.ру

Нефть подешевела на неоднозначном внешнем фоне

Взгляд.рувчера в 01:37
Финмаркет

Промсвязьбанк рассчитывает на движение нефти марки Brent к $46 за баррель

Финмаркетвчера в 04:22
РБК

Нефть, Мосбиржа, «М.Видео», ByteDance: за какими акциями следить сегодня

РБКвчера в 02:00
News.ru

Цены на нефть остались стабильны, несмотря на ураганы в США

News.ruвчера в 01:59
Росбалт

Рост цен на нефть ускорился из-за штормов

Росбалтвчера в 11:34

Немецкие врачи считают возможным отравление Алексея Навального

«Весьма вероятным» отравление Навального назвал официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт – вслед за аналогичным сообщением клиники «Шарите», куда российский политик был доставлен 22 августа из Омска в состоянии комы.
Немецкие врачи считают возможным отравление Алексея Навального
Ведомости17:06
4,7K

Азиза оправдала родственников Легкоступовой за скандал на похоронах

Поклонники исполнительницы хита «Ягода-малина» остались недовольны церемонией похорон певицы, так как ее родные не дали им возможности достойно проводить артистку в последний путь, и устроили скандал.
ФАН23 августа в 03:06
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Крупные устья кротовых нор позволят человеку пережить приливные силы

В результате физики установили, что пережить воздействие приливных сил человек способен при размере устья кротовой норы не менее полутора тысяч километров — это сопоставимо с размерами карликовых планет.
N+1вчера в 03:06
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Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам

Счетная палата выявила ошибки в системе персонифицированного учета в Пенсионном фонде России (ПФР), которые чаще всего приводят к тому, что граждане недополучают пенсии, об этом говорится в отчете аудиторов по итогам проверки работы ПФР в 2017–2019 годах.
РИА Новости17:54
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Минобразования Кубани дало разъяснения по справке об эпидокружении

В министерстве образования и науки Краснодарского края пояснили, кому из школьников необходимо перед началом учебного года получить справку об эпидемиологическом окружении.
Деловая газета. Югвчера в 07:14
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S&P 500 и NASDAQ обновили исторические максимумы

Акции Apple сегодня, 24 августа, выросли на 3%, впервые в истории перейдя отметку в $500 за акцию, акции китайского онлайн-ритейлера Alibaba показали рост на 3,3% -- до рекордного значения, акции некоторых других технологических компаний также выросли.
Коммерсантъвчера в 12:08
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Путин и Лукашенко договорились об испытании вакцины на белорусах

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с белорусским коллегой Александром Лукашенко договорился о проведении испытаний вакцины от коронавируса на гражданах Белоруссии, передает РИА "Новости".
Газета.Ruвчера в 14:02
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В Ленобласти на КАД столкнулись восемь автомобилей

«Один человек погиб, шесть человек получили ранения разной степени тяжести при столкновении восьми автомобилей на 93-м километре внешнего кольца КАД», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
RT на русскомвчера в 09:19
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