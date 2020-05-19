Энергетика
РосбалтСтоимость нефти Brent держится вблизи $35 за баррель
В мае—июне текущего года сокращение добычи составит 9,7 млн баррелей в сутки (от уровня октября 2018 года), далее — до конца 2020 года — на 8 млн баррелей, и на 6 млн — до конца апреля 2022 года.
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