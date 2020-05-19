Энергетика
РосбалтСтоимость нефти Brent держится вблизи $35 за баррель
В мае—июне текущего года сокращение добычи составит 9,7 млн баррелей в сутки (от уровня октября 2018 года), далее — до конца 2020 года — на 8 млн баррелей, и на 6 млн — до конца апреля 2022 года.
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Комментарии
Экономика
В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии
Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском 17 мая в 23:21
Политика
На Украине обнародовали запись разговора Порошенко и Байдена
Депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал аудиозапись, на которой, предположительно, бывший вице-президент США Джо Байден предлагает бывшему украинскому лидеру Петру Порошенко миллиард долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина.
РИА Новости 08:15
Армия и оружие
Раскрыты зарплаты российских военных в Сирии
Стали известны зарплаты российских военных, находящихся на службе в Сирии.
Деловое.ТВ вчера в 10:06
Политика
Немецкий телеканал назвал советских солдат в ГДР «оккупантами»
Немецкий телеканал MDR выпустил сюжет об отношениях СССР и ГДР, в котором говорилось, что советский контингент был оккупационным.
Газета.Ru 07:45
Здоровье
Госстрахование медиков при эпидемиях предложили ввести в Совфеде
Ввести обязательное государственное страхование медработников, занятых борьбой с коронавирусной инфекцией и другими эпидемиями, предложили в Совете Федерации РФ, 19 мая передает РИА Новости.
ИА Красная Весна 15:27
Политика
Палестина разрывает все договоренности с Израилем и США
Организация освобождения Палестины и государство Палестина с сегодняшнего дня отказываются от всех обязательств и договоренностей с правительством США и Израиля, включая соглашения по безопасности.
Коммерсантъ 16:31
Происшествия
СК попросил разрешения у ВККС РФ возбудить дела на семерых судей
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин просит у Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) РФ разрешения на возбуждение уголовных дел в отношении пяти судей в отставке и двух, находящихся в должности.
Известия вчера в 05:03
Армия и оружие
Российские дальние бомбардировщики пролетели над Черным морем
На некоторых участках пути бомбардировщики летели в сопровождении истребителей ВКС России.
Вести.Ru 11:44
Кино
Джордж Лукас изменил финал «Звездных войн 5» уже после выхода
Kinonews.ru 06:38
Общество
Зрители высмеяли сюжет Первого канала о «достойном» для семей военных жилье
Зрители высмеяли сюжет Первого канала и посоветовали новоселам не терять документы на жилье.
Lenta.ru 07:03
Политика
Трамп назвал спикера Палаты представителей США «больной женщиной»
Globallookpress Президент США Дональд Трамп назвал спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси "больной женщиной".
РЕН ТВ 16:40
Кино
Актриса «Офиса» напишет продолжение комедии «Блондинка в законе»
Американская актриса и сценаристка Минди Кейлинг, известная по участию в сериале «Офис», напишет продолжение комедии «Блондинка в законе».
News.ru 11:28
Общество
На севере Урала нашли «увеличенную копию пирамиды Хеопса»
На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.
BFM.ru 10:39
Путешествия
Названа дата открытия Турции для российских туристов
БИЗНЕС Online вчера в 08:19
Общество
Президент «Анжи» рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане
Президент махачкалинского "Анжи" Осман Кадиев рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане, передает Sport24.
Газета.Ru 15:30
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко передала статуэтку «Женщина года» Маргарите Грачевой
Как сообщает РБК, телеведущая Региона Тодоренко передала статуэтку "Женщина года" Маргарите Грачевой, оставшейся без кистей рук по вине мужа.
Инфорос 14:38
Общество
Медсестра в Туле из-за жары вынуждена была прийти на работу в бикини
Медсестра работает в инфекционном госпитале Тульской областной клинической больницы и из-за сильной жары решила надеть под выданный ей защитный костюм только купальник-бикини.
REGNUM 16:09
Авто
Какие автомобили покупают во время кризиса россияне
В мае тоже ожидаются низкие продажи новых авто, но специалисты уверены, что больше всего в текущем месяце будет приобретать модели «АвтоВАЗа».
Tvoe-avto.com 05:31
Гаджеты
Samsung показал новый бюджетный смартфон
Южнокорейская компания Samsung на своем сайте показала параметры своего нового смартфона Galaxy A21s.
ПРАЙМ 04:21
Кино
Во втором сезоне «Ведьмака» появится новый ведьмак
Культуромания вчера в 09:30
Хоккей
Аким Алиу: «Стив Дауни – расист-социопат. Он сделал мою жизнь адом»
В команде был парень – топовый проспект, будущая звезда НХЛ, – и он посмотрел на меня, Акима Алиу, и решил сделать мою жизнь настоящим адом.
Sports.ru 14:53
Общество
Москве предстоит долго жить в ограничениях из-за COVID-19 – Собянин
Сергей Собянин заявил, что москвичам предстоит еще долго жить в ограничениях из-за коронавируса.
Москва 24 12:06
Общество
Власти Петербурга разъяснили запрет на прощание с умершими
Администрация Санкт-Петербурга подтвердила запрет на ритуальные церемонии прощания со всеми умершими вне зависимости от диагноза, передает «Фонтанка».
Ведомости 14:02
Общество
СКР возбудил дело из-за фейка о продаже масок из гуманитарной помощи
Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело из-за фейка о продаже в магазинах масок из гуманитарной помощи.
Коммерсантъ 13:45
Политика
Путин объяснил отсутствие единого тарифа на газ в ЕАЭС
"Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭс пока еще не достигнут, мы об этом с вами хорошо знаем, а пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал", - подчеркнул Путин, добавив, что это вообще-то "обычная мировая практика".
Газета.Ru 12:35
Наука
Назвали ускоряющий выздоровление от коронавируса препарат
Сайт интересных новостей 14:39
Политика
Все штаты США начали восстанавливать экономику
Восстановление экономики от последствий пандемии коронавируса нового типа началось во всех штатах США, заявил вице-президент страны Майк Пенс в ходе заседания под руководством президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
Газета.Ru 16:15
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые показала фото из роддома
Телеведущая сделала подборку архивных снимков в честь дня рождения.
Городовой 07:32
Авто
Обновленный Geely Atlas Pro оказался популярнее Toyota RAV4
По данным портала "Новые автомобили", в апреле 2020-го самый популярный паркетник Geely разошелся тиражом в 17 тысяч экземпляров, опередив Toyota RAV4, результат которого составил только 16 тысяч экземпляров.
Новые автомобили вчера в 00:28