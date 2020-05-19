Энергетика
РосбалтСтоимость нефти Brent держится вблизи $35 за баррель
В мае—июне текущего года сокращение добычи составит 9,7 млн баррелей в сутки (от уровня октября 2018 года), далее — до конца 2020 года — на 8 млн баррелей, и на 6 млн — до конца апреля 2022 года.
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Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов, госпитализированный 5 мая с коронавирусом, уже вылечился от него, сообщил "Интерфаксу" во вторник источник в окружении священника.
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Ранее сам Гордон заявил, что проводил интервью со Стрелковым и бывшим прокурором Крыма Натальей Поклонской по заданию украинских спецслужб, а «флешки с материалами» находятся в Гааге.
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Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family.
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