Энергетика

РосбалтРосбалтСтоимость нефти Brent держится вблизи $35 за баррель

В мае—июне текущего года сокращение добычи составит 9,7 млн баррелей в сутки (от уровня октября 2018 года), далее — до конца 2020 года — на 8 млн баррелей, и на 6 млн — до конца апреля 2022 года.
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