Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 4,5%. Об этом свидетельствуют данные торгов. Так, стоимость майских фьючерсов на Brent, по данным торгов на 9:25 мск, достигла $28,3 за баррель. Кроме того, растет цена фьючерса нефти WTI.

Стоимость нефти Brent на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 4,5%

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