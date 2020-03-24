Энергетика

Газета.RuГазета.RuСтоимость нефти Brent на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 4,5%

Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 4,5%. Об этом свидетельствуют данные торгов. Так, стоимость майских фьючерсов на Brent, по данным торгов на 9:25 мск, достигла $28,3 за баррель. Кроме того, растет цена фьючерса нефти WTI.
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URA.Ruвчера в 11:25
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В России зафиксировали еще 163 новых случая коронавируса

В России за минувшие сутки зафиксировали 163 новых случая заражения коронавирусом, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
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Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.
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Дело об убийстве ребенка возбудили в Саратовской области, по подозрению в совершении преступления задержан мужчина.
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