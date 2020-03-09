Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаНефть марки Brent подешевела сразу на треть

Нефть марки Brent подешевела до рекордных цифр. На торгах в Лондоне стоимость барреля снизилась до 31,43 доллара. То есть цена рухнула сразу на треть.
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После распада сделки ОПЕК+ мировые цены на нефть рухнули

Вести.Ru19:34

Мировые цены на нефть негативно реагируют на новости об отсутствии сделки ОПЕК+

ТАСС06 марта в 16:37

Мировые цены на нефть рухнули на 31%

Известия18:46

Стоимость нефти Brent на открытии торгов рухнула более чем на 30%

РИА Новости18:39

Цены на нефть обрушились почти на треть

Lenta.ru18:26

Курс доллара на международном валютном рынке поднялся выше 72 рублей, передает агентство РИА Новости

Эхо Москвы20:03

Цены на нефть обрушились на 20%

РБК19:20
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Политика

Зеленский назвал переговоры с Путиным сложными

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его личные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным проходят сложно, но дают результат.
РИА Новости 04:54
Экономика

Курс рубля обвалился вслед за нефтью

Курсы доллара и евро к рублю взлетели на международном валютном рынке после обрушения мировых цен на нефть, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 20:24
Происшествия

В Китае около 70 человек оказались под завалами обрушившегося отеля

По предварительным данным, под завалами могли оказаться около 70 человек. Более 40 из них уже извлекли из-под обломков.
RT на русском вчера в 15:35
Происшествия

Зараженный коронавирусом японец специально заражал людей в барах

Заболевший сказал родным, что поедет в бар, чтобы заразить других. Он посетил два заведения и в одном из них сообщил персоналу, что заражен.
Газета.Ru 14:21
Энергетика

Саудовская Аравия наращивает добычу нефти после отмены сделки ОПЕК

Саудовская Аравия планирует нарастить добычу нефти с 9,7 млн баррелей в день, как было в марте, до 12 млн баррелей.
Национальная служба новостей 03:43
Армия и оружие

Спустя 75 лет авиабомба достигла своей цели, покарав фашистов на Донбассе и уничтожив их технику

Помимо обстрелов территории нашей Республики вооруженные формирования Украины продолжают переброску вооружения и военной техники к линии боевого соприкосновения сторон, подвергая опасности мирных жителей.
Rusvesna.su вчера в 20:00
Политика

Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России

Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
Газета.Ru 08:06
Общество

Daily Mail возмутили конкурсы красоты в российской армии и полиции

Британский таблоид Daily Mail нашел новую причину для критики российской армии и полиции.
Газета.Ru 03:21
Происшествия

В Париже произошла стрельба в мечети

По меньшей мере один человек пострадал в результате открытой неизвестным в воскресенье вечером стрельбы в одной из мечетей на северо-востоке Парижа.
ТАСС 17:27
Политика

Поэтесса Дмитрук предупредила о возможном развале Украины

2 февраля бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина рискует развалиться на несколько государств.
Известия 16:11
Кино

HBO снимет сериал по игре The Last of Us

HBO совместно с Sony собирается снять сериал по популярной видеоигре The Last of Us. В России игру выпускают под названием «Одни из нас».
Комсомольская правда 06 марта в 03:07
Политика

Депутат Рады решил приехать на Парад Победы в Москву

Депутат Верховной рады Украины от "Оппозиционной платформы" Илья Кива, известный своим эпатажным поведением, приедет в Москву на Парад Победы, об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости 19:10
Энергетика

Forbes (США): Россия отломила одну ножку у трехногого стула американской сланцевой индустрии (Forbes)

Последние два с небольшим года у американской сланцевой индустрии была возможность наслаждаться ее нефтяным бумом благодаря существованию фигурального трехногого стула, обеспечивавшего ей опору.
ИноСМИ 19:37
Футбол

Роналду поздоровался с невидимыми фанатами перед матчем с «Интером»

Известия 18:03
Гаджеты

Xiaomi придумала, как ещё можно бороться с заразой в доме

iXBT.com 20:23
Общество

Италия вышла на первое место по смертности от коронавируса

Италия занимает первое место по смертности от коронавируса, следует из данных РИА "Новости".
Газета.Ru 15:42
Армия и оружие

«Талибан» опроверг информацию об отказе выполнять соглашение с США

News.ru вчера в 11:12
Армия и оружие

Пушков назвал покупку Польшей у США военной техники «данью сюзерену»

Купленные Польшей у США ракеты и аппараты заржавеют и будут утилизированы, заявил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя намерение Варшавы закупить военную технику у Вашингтона.
Экономика сегодня 14:07
Кино

Мультфильм «Вперед» возглавил домашний прокат

Анимационный фильм студии Pixar под названием "Вперед" возглавил американский прокат.
Kinonews.ru 16:21
Происшествия

В Колумбии два человека погибли при крушении самолета

По меньшей мере два человека стали жертвами авиакатастрофы, которая произошла в центральной части Колумбии.
ТАСС 20:16
Армия и оружие

Эксперты: США и Россия остаются крупнейшими экспортерами оружия в мире

Авторы доклада отмечают 17-процентный рост военного экспорта Германии, доля которой в мировом объеме составила 5,8% Занявший пятое место среди ведущих экспортеров Китай (5,5%) увеличил число стран-получателей своего оружия с 40 в 2010-2015 годов до 53 в 2015-2019 годах.
ТАСС 19:14
Политика

Путин объяснил идею ограничить число президентских сроков

Вопрос о необходимости ограничения президентских сроков начал широко обсуждаться после того, как Путин в январе анонсировал поправки к Конституции.
РБК 08:03
Общество

В России зафиксированы три новых случая заболевания коронавирусом

Три новых случая заболевания коронавирусом зарегистрированы в России.
Известия 08:48
Происшествия

Подозреваемый в убийстве в Петербурге ровесника подросток признал вину

Коммерсантъ 12:55
Общество

В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей

"Разумеется, пенсию свыше 50 тысяч рублей нельзя назвать обычной, но подобная информация достаточно правдоподобна", — отметила Густова.
РИА Новости 12:04
Политика

Зеленский надеется на справедливый исход суда в Гааге по делу МН17

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал начало судебного процесса в Нидерландах по делу о крушении Boeing MH17 в Донбассе в июле 2014 года и выразил надежду, что виновные понесут наказание, хотя ранее голландское следствие проигнорировало данные российской стороны о том, что самолет поразила принадлежавшая Украине ракета ЗРК "Бук".
РИА Новости 15:57
Политика

Эрдоган пригрозил начать односторонние действия в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Турция оставляет за собой право на односторонние действия в Сирии ради достижения целей операции «Весенний щит», если Москва не выполнит свои обязательства.
РБК 12:12
Общество

На севере Италии ввели ограничения из-за коронавируса

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в ночь на воскресенье подписал декрет, ограничивающий въезд и выезд, а также передвижение по территории Ломбардии и 14 провинций на фоне распространения коронавируса, об этом сообщается на сайте правительства страны.
РИА Новости вчера в 23:57
Технологии

В Германии испытали новое крылатое такси Tensor 600X

Новое шестиместное аэротакси-автожир Tensor 600X от компании Fraundorfer Aeronautics совершило свой первый полёт, сообщает Cockpit.
UfaTime.ru 06 марта в 09:53
Армия и оружие

КНДР запустила три ракеты в сторону Японского моря

Интерфакс 19:37
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