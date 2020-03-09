Нефть марки Brent подешевела до рекордных цифр. На торгах в Лондоне стоимость барреля снизилась до 31,43 доллара. То есть цена рухнула сразу на треть.

Политика Зеленский назвал переговоры с Путиным сложными Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его личные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным проходят сложно, но дают результат.

Экономика Курс рубля обвалился вслед за нефтью Курсы доллара и евро к рублю взлетели на международном валютном рынке после обрушения мировых цен на нефть, свидетельствуют данные торгов.

Происшествия Зараженный коронавирусом японец специально заражал людей в барах Заболевший сказал родным, что поедет в бар, чтобы заразить других. Он посетил два заведения и в одном из них сообщил персоналу, что заражен.

Политика Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.

Происшествия В Париже произошла стрельба в мечети По меньшей мере один человек пострадал в результате открытой неизвестным в воскресенье вечером стрельбы в одной из мечетей на северо-востоке Парижа.

Политика Поэтесса Дмитрук предупредила о возможном развале Украины 2 февраля бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина рискует развалиться на несколько государств.

Кино HBO снимет сериал по игре The Last of Us HBO совместно с Sony собирается снять сериал по популярной видеоигре The Last of Us. В России игру выпускают под названием «Одни из нас».

Политика Депутат Рады решил приехать на Парад Победы в Москву Депутат Верховной рады Украины от "Оппозиционной платформы" Илья Кива, известный своим эпатажным поведением, приедет в Москву на Парад Победы, об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne.

Армия и оружие Эксперты: США и Россия остаются крупнейшими экспортерами оружия в мире Авторы доклада отмечают 17-процентный рост военного экспорта Германии, доля которой в мировом объеме составила 5,8% Занявший пятое место среди ведущих экспортеров Китай (5,5%) увеличил число стран-получателей своего оружия с 40 в 2010-2015 годов до 53 в 2015-2019 годах.

Политика Путин объяснил идею ограничить число президентских сроков Вопрос о необходимости ограничения президентских сроков начал широко обсуждаться после того, как Путин в январе анонсировал поправки к Конституции.

Политика Зеленский надеется на справедливый исход суда в Гааге по делу МН17 Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал начало судебного процесса в Нидерландах по делу о крушении Boeing MH17 в Донбассе в июле 2014 года и выразил надежду, что виновные понесут наказание, хотя ранее голландское следствие проигнорировало данные российской стороны о том, что самолет поразила принадлежавшая Украине ракета ЗРК "Бук".

Политика Эрдоган пригрозил начать односторонние действия в Идлибе Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Турция оставляет за собой право на односторонние действия в Сирии ради достижения целей операции «Весенний щит», если Москва не выполнит свои обязательства.