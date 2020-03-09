Энергетика
Российская газетаНефть марки Brent подешевела сразу на треть
Нефть марки Brent подешевела до рекордных цифр. На торгах в Лондоне стоимость барреля снизилась до 31,43 доллара. То есть цена рухнула сразу на треть.
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Зеленский назвал переговоры с Путиным сложными
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его личные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным проходят сложно, но дают результат.
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Курс рубля обвалился вслед за нефтью
Курсы доллара и евро к рублю взлетели на международном валютном рынке после обрушения мировых цен на нефть, свидетельствуют данные торгов.
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Зараженный коронавирусом японец специально заражал людей в барах
Заболевший сказал родным, что поедет в бар, чтобы заразить других. Он посетил два заведения и в одном из них сообщил персоналу, что заражен.
Энергетика
Саудовская Аравия наращивает добычу нефти после отмены сделки ОПЕК
Саудовская Аравия планирует нарастить добычу нефти с 9,7 млн баррелей в день, как было в марте, до 12 млн баррелей.
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Спустя 75 лет авиабомба достигла своей цели, покарав фашистов на Донбассе и уничтожив их технику
Помимо обстрелов территории нашей Республики вооруженные формирования Украины продолжают переброску вооружения и военной техники к линии боевого соприкосновения сторон, подвергая опасности мирных жителей.
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Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России
Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
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Daily Mail возмутили конкурсы красоты в российской армии и полиции
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По меньшей мере один человек пострадал в результате открытой неизвестным в воскресенье вечером стрельбы в одной из мечетей на северо-востоке Парижа.
Политика
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2 февраля бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина рискует развалиться на несколько государств.
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HBO снимет сериал по игре The Last of Us
HBO совместно с Sony собирается снять сериал по популярной видеоигре The Last of Us. В России игру выпускают под названием «Одни из нас».
Политика
Депутат Рады решил приехать на Парад Победы в Москву
Депутат Верховной рады Украины от "Оппозиционной платформы" Илья Кива, известный своим эпатажным поведением, приедет в Москву на Парад Победы, об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne.
Энергетика
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Последние два с небольшим года у американской сланцевой индустрии была возможность наслаждаться ее нефтяным бумом благодаря существованию фигурального трехногого стула, обеспечивавшего ей опору.
Общество
Италия вышла на первое место по смертности от коронавируса
Италия занимает первое место по смертности от коронавируса, следует из данных РИА "Новости".
Армия и оружие
«Талибан» опроверг информацию об отказе выполнять соглашение с США
Армия и оружие
Пушков назвал покупку Польшей у США военной техники «данью сюзерену»
Купленные Польшей у США ракеты и аппараты заржавеют и будут утилизированы, заявил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя намерение Варшавы закупить военную технику у Вашингтона.
Кино
Мультфильм «Вперед» возглавил домашний прокат
Анимационный фильм студии Pixar под названием "Вперед" возглавил американский прокат.
Происшествия
В Колумбии два человека погибли при крушении самолета
По меньшей мере два человека стали жертвами авиакатастрофы, которая произошла в центральной части Колумбии.
Армия и оружие
Эксперты: США и Россия остаются крупнейшими экспортерами оружия в мире
Авторы доклада отмечают 17-процентный рост военного экспорта Германии, доля которой в мировом объеме составила 5,8% Занявший пятое место среди ведущих экспортеров Китай (5,5%) увеличил число стран-получателей своего оружия с 40 в 2010-2015 годов до 53 в 2015-2019 годах.
Политика
Путин объяснил идею ограничить число президентских сроков
Вопрос о необходимости ограничения президентских сроков начал широко обсуждаться после того, как Путин в январе анонсировал поправки к Конституции.
Общество
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Три новых случая заболевания коронавирусом зарегистрированы в России.
Общество
В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей
"Разумеется, пенсию свыше 50 тысяч рублей нельзя назвать обычной, но подобная информация достаточно правдоподобна", — отметила Густова.
Политика
Зеленский надеется на справедливый исход суда в Гааге по делу МН17
Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал начало судебного процесса в Нидерландах по делу о крушении Boeing MH17 в Донбассе в июле 2014 года и выразил надежду, что виновные понесут наказание, хотя ранее голландское следствие проигнорировало данные российской стороны о том, что самолет поразила принадлежавшая Украине ракета ЗРК "Бук".
Политика
Эрдоган пригрозил начать односторонние действия в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Турция оставляет за собой право на односторонние действия в Сирии ради достижения целей операции «Весенний щит», если Москва не выполнит свои обязательства.
Общество
На севере Италии ввели ограничения из-за коронавируса
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в ночь на воскресенье подписал декрет, ограничивающий въезд и выезд, а также передвижение по территории Ломбардии и 14 провинций на фоне распространения коронавируса, об этом сообщается на сайте правительства страны.
Технологии
В Германии испытали новое крылатое такси Tensor 600X
Новое шестиместное аэротакси-автожир Tensor 600X от компании Fraundorfer Aeronautics совершило свой первый полёт, сообщает Cockpit.