Энергетика
РИА НовостиСтоимость нефти Brent на открытии торгов рухнула более чем на 30%
Стоимость нефти марки Brent в первый рабочий день после распада сделки ОПЕК+ рухнула почти на треть, до 31,43 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов. На минимуме в 01.02 мск баррель североморской смеси подешевел сразу на 14 долларов, потеряв в цене 31%.
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