Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиСтоимость нефти Brent на открытии торгов рухнула более чем на 30%

Стоимость нефти марки Brent в первый рабочий день после распада сделки ОПЕК+ рухнула почти на треть, до 31,43 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов. На минимуме в 01.02 мск баррель североморской смеси подешевел сразу на 14 долларов, потеряв в цене 31%.
Читать в источнике
Комментировать453

Подробнее о событии

После распада сделки ОПЕК+ мировые цены на нефть рухнули

Вести.Ru19:34

Курс доллара на международном валютном рынке поднялся выше 72 рублей, передает агентство РИА Новости

Эхо Москвы20:03

Мировые цены на нефть рухнули на 31%

Известия18:46

Стоимость нефти Brent на открытии торгов рухнула более чем на 30%

РИА Новости18:39

Цены на нефть обрушились почти на треть

Lenta.ru18:26

Цены на нефть обрушились на 20%

РБК19:20

Мировые цены на нефть негативно реагируют на новости об отсутствии сделки ОПЕК+

ТАСС06 марта в 16:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 20:28, Ашберн

Комментарии

Футбол

Главный тренер «Сельты»: «Смолов отличается от типичного русского»

Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия поделился мнением о нападающем Федоре Смолове. Россиянин забил один гол в шести матчах.
Спорт-Экспресс вчера в 21:00
Финансы

Начатый в пятницу обвал рубля и доллара продолжится на этой неделе

После переговоров цены на нефть упали (марка Brent стала впервые с июня 2017 года стоить ниже 46 долларов за баррель), а 6 марта рубль обвалился: курс доллара превысил 68 рублей, курс евро — 77 рублей.
Байкал24 12:09
Армия и оружие

Северная Корея запустила три снаряда в сторону Японского моря

Российская газета 19:06
Хоккей

«Спартак» обыграл «Динамо» и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ

"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча. "Спартак" сравнял счет в серии до четырех побед — 2-2.
Газета.Ru 12:43
Экономика

Доллар взлетел выше 72 рублей на фоне обрушения нефтяных цен

Российская валюта резко подешевела по отношению к доллару и евро в ходе торгов в Лондоне. Это произошло на фоне падения цен на нефть.
BFM.ru 20:10
Происшествия

Подозреваемый в убийстве в Петербурге ровесника подросток признал вину

Коммерсантъ 12:55
Спорт

Большунов победил в лыжном марафоне в Норвегии

Известия 09:11
Авто

В Европе новые автомобили выбрасывают все больше CO2

По их данным в 2019 на один автомобиль приходилось 121,8 г/км выбросов, а это оказалось на 1,8 г/км больше, чем в 2018 году.
Tvoe-avto.com вчера в 14:27
Происшествия

Массовая перестрелка байкеров произошла в США

Газета.Ru 17:08
Космос

Опубликовано фото нового марсохода NASA Perseverance

Фотография нового подвижного аппарата для изучения поверхности Марса опубликована Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).
Ридус 05 марта в 17:38
Политика

В Германии выступили против строительства «Северного потока — 2»

В Германии общество защиты окружающей среды выступило за пересмотр разрешения на строительство «Северного потока — 2», сообщает 7 марта WirtschaftsWoche.
REGNUM вчера в 13:20
Авто

Hyundai анонсировала обновленную Hyundai Creta для России

Для сравнения в Китае Creta получила рестайлинг еще в 2017 году, в Индии это произошло в 2018 году, а в Бразилии модель была обновлена в прошлом году.
Tvoe-avto.com 06 марта в 13:23
Футбол

«Бока Хуниорс» стала чемпионом Аргентины

Газета.Ru 01:50
Общество

В России вступил в силу новый формат полиса ОСАГО

Новый формат полиса ОСАГО вступил в силу в России, с 8 марта водители могут внести информацию о договоре каско на оборотную сторону документа, пишет РИА Новости со ссылкой на указание ЦБ.
RT на русском 05:59
Здоровье

В Казани находится Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко

Накануне вечером в Татарстан прибыл Министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Вести Татарстан 02:00
Политика

Gazeta Wyborcza (Польша): Катынь нас примирит (Gazeta Wyborcza)

Stop _ fotydze: — Я согласен с тем, что ты пишешь, но все-таки считаю, что ухудшение отношений с Россией — это не только вина политики Качиньских.
ИноСМИ 18:01
Политика

Вашингтон доверяет правосудию Нидерландов в деле о крушении MH17

По словам госсекретаря США Майка Помпео, в Вашингтоне доверяют судебной системе Нидерландов относительно рассмотрения дела о сбитом в 2014 году в небе над Донбассом Boieng компании Malaysia Airlines.
Московский Комсомолец 18:57
Футбол

Заболотный обратился к пустой микст-зоне

ProstoProSport 16:19
Политика

Эрдоган пригрозил начать односторонние действия в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил возобновить операцию в сирийском Идлибе в одностороннем порядке, если данные Россией во время переговоров в Москве "обещания не будут сдержаны".
РИА Новости 12:03
Наука

Физиками была создана локальная сеть для квантового компьютера

Anonsens 16:27
Футбол

«Реал» уступил «Бетису» в 27-м туре чемпионата Испании

РИА Новости 18:13
Армия и оружие

В The Aviationist рассказали о необычных наземных испытаниях Су-34

В Московской области на полигоне ГкНИПАС провели наземные испытания истребителя-бомбардировщика Су-34.
OAnews вчера в 16:33
Футбол

До оформления чемпионства «Ливерпулю» осталось набрать шесть очков

Metaratings 14:46
Политика

Климкин предрек катастрофу Киеву в День Победы

Украинский экс-министр иностранных дел Павел Климкин увидел катастрофу для Киева в праздновании Дня Победы.
Газета.Ru 11:32
Происшествия

В Париже произошла стрельба в мечети

По меньшей мере один человек пострадал в результате открытой неизвестным в воскресенье вечером стрельбы в одной из мечетей на северо-востоке Парижа.
ТАСС 17:27
Здоровье

Число случаев COVID-19 во Франции превысило тысячу

Во Франции за сутки выявлено 177 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, общее число больных достигло 1 126, сообщили в воскресенье вечером в Главном управлении здравоохранения страны.
Интерфакс 16:49
Энергетика

В «Роснефти» рассказали о вреде соглашения ОПЕК+ для России

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев рассказал о вреде соглашения ОПЕК+ для России, пишет РБК.
Мой Брянск 09:08
Политика

Путин объяснил необходимость ограничить число президентских сроков

Ограничение числа президентских сроков одного человека нужно, чтобы гарантировать сменяемость власти, заявил президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 06:49
Политика

Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России

Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
Газета.Ru 08:06
Армия и оружие

Финские военные не поедут на учения НАТО в Норвегию из-за коронавируса

РИА Новости 11:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное