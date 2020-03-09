Стоимость нефти марки Brent в первый рабочий день после распада сделки ОПЕК+ рухнула почти на треть, до 31,43 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов. На минимуме в 01.02 мск баррель североморской смеси подешевел сразу на 14 долларов, потеряв в цене 31%.

Стоимость нефти Brent на открытии торгов рухнула более чем на 30%

Финансы Начатый в пятницу обвал рубля и доллара продолжится на этой неделе После переговоров цены на нефть упали (марка Brent стала впервые с июня 2017 года стоить ниже 46 долларов за баррель), а 6 марта рубль обвалился: курс доллара превысил 68 рублей, курс евро — 77 рублей.

Экономика Доллар взлетел выше 72 рублей на фоне обрушения нефтяных цен Российская валюта резко подешевела по отношению к доллару и евро в ходе торгов в Лондоне. Это произошло на фоне падения цен на нефть.

Авто В Европе новые автомобили выбрасывают все больше CO2 По их данным в 2019 на один автомобиль приходилось 121,8 г/км выбросов, а это оказалось на 1,8 г/км больше, чем в 2018 году.

Космос Опубликовано фото нового марсохода NASA Perseverance Фотография нового подвижного аппарата для изучения поверхности Марса опубликована Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Авто Hyundai анонсировала обновленную Hyundai Creta для России Для сравнения в Китае Creta получила рестайлинг еще в 2017 году, в Индии это произошло в 2018 году, а в Бразилии модель была обновлена в прошлом году.

Общество В России вступил в силу новый формат полиса ОСАГО Новый формат полиса ОСАГО вступил в силу в России, с 8 марта водители могут внести информацию о договоре каско на оборотную сторону документа, пишет РИА Новости со ссылкой на указание ЦБ.

Политика Вашингтон доверяет правосудию Нидерландов в деле о крушении MH17 По словам госсекретаря США Майка Помпео, в Вашингтоне доверяют судебной системе Нидерландов относительно рассмотрения дела о сбитом в 2014 году в небе над Донбассом Boieng компании Malaysia Airlines.

Политика Эрдоган пригрозил начать односторонние действия в Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил возобновить операцию в сирийском Идлибе в одностороннем порядке, если данные Россией во время переговоров в Москве "обещания не будут сдержаны".

Происшествия В Париже произошла стрельба в мечети По меньшей мере один человек пострадал в результате открытой неизвестным в воскресенье вечером стрельбы в одной из мечетей на северо-востоке Парижа.

Здоровье Число случаев COVID-19 во Франции превысило тысячу Во Франции за сутки выявлено 177 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, общее число больных достигло 1 126, сообщили в воскресенье вечером в Главном управлении здравоохранения страны.