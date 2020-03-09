Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиСтоимость нефти Brent на открытии торгов рухнула более чем на 30%

Стоимость нефти марки Brent в первый рабочий день после распада сделки ОПЕК+ рухнула почти на треть, до 31,43 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов. На минимуме в 01.02 мск баррель североморской смеси подешевел сразу на 14 долларов, потеряв в цене 31%.
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Стоимость нефти Brent на открытии торгов рухнула более чем на 30%

РИА Новости18:39

Мировые цены на нефть обрушились на 31%

URA.Ru18:34

Цены на нефть обрушились почти на треть

Lenta.ru18:26

Цены на нефть обрушились на 20%

РБК19:20

Стоимость нефти марки Brent в первый рабочий день после распада сделки ОПЕК+ рухнула почти на треть

Эхо Москвы18:38

Цена нефти Brent на фоне распада сделки ОПЕК+ рухнула сразу на треть, до $31,43 за баррель

ПРАЙМ19:10

Мировые цены на нефть негативно реагируют на новости об отсутствии сделки ОПЕК+

ТАСС06 марта в 16:37
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Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 20:16, Ашберн

Комментарии

Общество

Трех членов саудовской королевской семьи арестовали

Lenta.ru 06 марта в 18:24
Происшествия

Задержаны пятеро напавших на участниц женского марша в Бишкеке

Сотрудники милиции задержали людей, причастных к провокациям во время женского марша на площади Победы в столице Киргизии, сообщает пресс-служба Главного управления внутренних дел (ГУВД) Бишкека.
Интерфакс 14:41
Космос

Ученые доказали наличие инопланетной жизни во Вселенной

Деловое.ТВ 06 марта в 09:28
Энергетика

«Роснефть» указала на выгоду России от развала сделки ОПЕК+

Если соглашение ОПЕК+ и сыграло позитивную роль, то лишь как психологический фактор на первом этапе — в действительности все объемы нефти, которые выбывали при неоднократном продлении сделки, оперативно и полностью замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти, заявил РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.
РБК 04:05
Армия и оружие

Северная Корея запустила три снаряда в сторону Японского моря

Российская газета 19:06
Музыка

Появился отрывок песни Little Big для «Евровидения»

Lenta.ru вчера в 05:39
Происшествия

Мужчины на каблуках устроили массовую драку в Сочи

РИА Новости 12:07
Общество

В ПФР рассказали о жительнице Омска с пенсией в 52 тысячи рублей

РИА Новости вчера в 14:46
Общество

В России выявили 4 новых случая заболевания коронавирусом

Три случая заражения коронавирусной инфекцией у граждан Российской Федерации зарегистрированы в Липецке, один случай - в Петербурге.
Газета Metro вчера в 08:22
Политика

Эксперты Sohu назвали двигатель НК-32 технологическим чудом России

Эксперты китайского издания Sohu оценили перспективы второго поколения российского турбореактивного двигателя НК-32, разработка которого идет полным ходом.
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Газета.Ru 09:53
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Woman.ru 11:58
Происшествия

Подозреваемый в убийстве в Петербурге ровесника подросток признал вину

Коммерсантъ 12:55
Армия и оружие

В Сети высмеяли видео с демонстрацией «украинской боевой мощи»

Пользователи Сети высмеяли ролик контрольного практического занятия 54-й механизированной бригады ВСУ, создатели которого стремились показать "боевую мощь" украинской армии.
РИА Новости вчера в 04:55
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Гол Эдера принес «Локомотиву» победу над «Ахматом» в матче РПЛ

Московский "Локомотив" обыграл грозненский "Ахмат" в матче 21-го тура чемпионата России.
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РИА Новости 19:10
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Немецкие врачи предупредили о четырех опасных сигналах кожи

Кожа часто реагирует первой, когда возникают внутренние заболевания.
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Происшествия

В Париже произошла стрельба в мечети

По меньшей мере один человек пострадал в результате открытой неизвестным в воскресенье вечером стрельбы в одной из мечетей на северо-востоке Парижа.
ТАСС 17:27
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В Крыму заседание Совбеза ООН сравнили с шабашем

Заседание Совбеза ООН, созванное по крымскому вопросу западными странами, напоминало пропагандистский шабаш, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
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Эрдоган: Турция не намерена аннексировать сирийскую территорию

Турция не собирается аннексировать часть территории Сирии, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
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Часть сотрудников команды уже находится в Мельбурне, многие вылетели сегодня, некоторые отправятся в Австралию завтра.
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Зинедин Зидан: «„Реал“ провел худший матч в сезоне»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал поражение от «Бетиса» (1:2) в 27-м туре чемпионата Испании.
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Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская рассказала об обстоятельствах увольнения Юрия Красножана с поста главного тренера после матча с махачкалинским «Анжи» в 2011 году.
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение временно запретить спортсменам пожимать друг другу и арбитрам руки перед началом матча из-за вспышки коронавируса COVID-19.
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Украинский экс-министр иностранных дел Павел Климкин увидел катастрофу для Киева в праздновании Дня Победы.
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Грета Тунберг раскрыла желания женщин на 8 марта

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