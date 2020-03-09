Стоимость нефти Brent рухнула почти на треть. Это произошло в первый рабочий день после распада сделки ОПЕК+. Об этом сообщило РИА «Новости».

Мировые цены на нефть обрушились почти на треть

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