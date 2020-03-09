Энергетика
Телеканал 360°Мировые цены на нефть обрушились почти на треть
Стоимость нефти Brent рухнула почти на треть. Это произошло в первый рабочий день после распада сделки ОПЕК+. Об этом сообщило РИА «Новости».
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Лыжник Большунов выиграл марафон на этапе Кубка мира в Норвегии
Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в королевском марафоне классическим стилем на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене.
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В Черкесске произошла драка между фанатами и судьями на турнире по ММА
Драка произошла между болельщиками и судьями на турнире ACA Young Eagles 12 по ММА (смешанные единоборства) в Черкесске.
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В распоряжении ресурса появилось фото фары для Largus FL - и она в точности совпадает с "датсуновской".
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Джим Керри может вернуться к роли Маски в «Космическом джеме 2»
Джим Керри может поучаствовать в проекте предстоящего фильма «Космический джем 2». Об этом 8 марта собщил портал We Got This Covered.
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Украинский ЗАЗ начал собирать российские автомобили Lada
Как сообщил пресс-секретарь корпорации «Укравто» Дмитрий Скляренко, украинский ЗАЗ начал выпуск тестовых партий российских моделей Lada в рамках аудита, об их серийном выпуске речь не идет.
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OnePlus 7 Pro 5G наконец получил обновление Android 10
Обновление до Android 10 для обычных OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro без поддержки 5G вышло в октябре прошлого года.
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Путин поручил провести в России миграционную реформу
Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
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Алла Пугачева из-за болезни не смогла отпраздновать День желтых цветов
Алла Пугачева в передаче «Ты не поверишь!» рассказала, что из-за болезни не смогла отпраздновать День желтых цветов.
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В пятницу 6 марта умер американский актер Дэвид Пол — больше всего он известен по фильму «Няньки», в котором снялся вместе с братом-близнецом, Питером Полом.
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Количество жертв коронавируса в Китае выросло до 3097
Количество погибших от коронавируса COVID-19 в Китае достигло 3097 человек, сообщает Комитет по здравоохранению КНР.
Общество
Власти Москвы разъяснили правила самоизоляции из-за коронавируса
При нарушении режима самоизоляции пациенту могут выписать штраф или привлечь к уголовной ответственности, отметили в департаменте.
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В Албании выявлены два первых случая заражения коронавирусом
Два первых случая заражения новым коронавирусом зарегистрированы в Албании.
Музыка
Появился отрывок песни Little Big для «Евровидения»
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На Украине предложили усилить флот с помощью списанных кораблей США
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что Украина решила попытаться контролировать зону вокруг Крыма с помощью флота, чтобы не допустить иностранные суда в Россию.
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В Германии общество защиты окружающей среды выступило за пересмотр разрешения на строительство «Северного потока — 2», сообщает 7 марта WirtschaftsWoche.
Космос
На МКС научились выращивать вкусные и полезные салаты
Исследователи сравнили космический овощ с салатом, выращенным на Земле в условиях, аналогичных МКС, с учетом относительной влажности, концентрации углекислого газа и температуры.
Энергетика
Газпром и OMV вносят изменения в условия сделки о продаже активов
Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и председатель правления OMV AG Райнер Зеле подписали договор о внесении изменений в основополагающее соглашение о продаже активов.
Армия и оружие
США хотят поставить Киеву РЛС и патрульные катера на 125 млн долларов
Пентагон намерен поставить Украине радиолокационные станции, патрульные катера и другую технику на 125 миллионов долларов.
Кино
HBO снимет сериал по игре The Last of Us
HBO совместно с Sony собирается снять сериал по популярной видеоигре The Last of Us. В России игру выпускают под названием «Одни из нас».
Энергетика
Эксперт предсказал серьезный передел нефтяного рынка
Причиной является тот факт, что подобная линия поведения позволит США захватит освободившуюся нишу на нефтяном рынке.
Политика
Климкин предрек катастрофу для Киева на День Победы 9 мая
Визиты лидеров западных держав на День Победы в Москву грозят обернуться катастрофой, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин.
Экономика
Ливан объявил дефолт по евробондам
Премьер-министр Ливана Хасан Диаб заявил, что правительство приостановит выплату займов в размере $1,2 млрд, ознаменовав первый в истории страны, пострадавшей от кризиса, суверенный долг.
Происшествия
В Киргизии участниц женского марша против насилия избили и задержали
В Бишкеке мужчины избили участниц женского марша против насилия, после чего сами активистки были задержаны, сообщает киргизское информагентство «Апрель».
Общество
Трех членов саудовской королевской семьи арестовали
В Саудовской Аравии арестовали трех членов королевской семьи. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Общество
В Италии закрыли 14 провинций из-за коронавируса
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал указ, по которому закрываются въезд, выезд и передвижение внутри территории Ломбардии и 14 провинций из-за распространения коронавируса.