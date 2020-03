Джим Керри может поучаствовать в проекте предстоящего фильма «Космический джем 2». Об этом 8 марта собщил портал We Got This Covered.

HBO совместно с Sony собирается снять сериал по популярной видеоигре The Last of Us. В России игру выпускают под названием «Одни из нас».