Энергетика

Телеканал 360°Телеканал 360°Мировые цены на нефть обрушились почти на треть

Стоимость нефти Brent рухнула почти на треть. Это произошло в первый рабочий день после распада сделки ОПЕК+. Об этом сообщило РИА «Новости».
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