Коронавирус
РИА НовостиЦена нефти Brent опустилась ниже 25 долларов за баррель
С начала года цены упали более чем в два раза. Утром 30 марта стоимость нефти марки Brent впервые с ноября 2002-го опустилась ниже 23 долларов за баррель.
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Общество
В Подмосковье запустят систему контроля за самоизоляцией
В регионе запустят электронную платформу, где каждый сможет оформить пропуск.
Здоровье
О страшных муках больных коронавирусом рассказала медсестра
Девятнадцатилетняя медсестра, которая вынуждена работать по 13 часов в день в больнице города Саутгемптон, рассказала в интервью газете Daily Mail о муках зараженных коронавирусом пациентов.
Общество
Полиция привлекла к ответственности 1250 нарушителей карантина
Полиция привлекла к административной ответственности 1250 человек, прибывших из-за границы в Россию и нарушивших карантин, пишет пресс-служба МВД России.
Гаджеты
IPhone SE 2 может выйти 15 апреля
Поссер утверждает, что в ходе внутреннего обсуждения Apple назвала ориентировочные даты релиза iPhone Se 2. Показать миру новинку компания планирует 15 апреля, а сами продажи начнутся с 22.
Здоровье
Малышева объяснила заражение главврача Коммунарки коронавирусом
Заслуженный врач России, телеведущая Елена Малышева рассказала "МК", как мог заразиться коронавирусом главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко.
Общество
Правительство предложило продлить нерабочую неделю в России
Меры социального дистанцирования надо продлить исходя из ситуации в каждом конкретном регионе по коронавирусу, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Политика
Генсек НАТО оценил помощь России в борьбе с коронавирусом в Италии
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал помощь, которую оказывает Москва Риму в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Политика
Самолет с российской медпомощью приземлился в Нью-Йорке
В постпредстве РФ при ООН в Нью-Йорке подтвердили, что российский самолет с гуманитарной помощью Ан-124 "Руслан" прибыл в США, борт встречали российские дипломаты.
Общество
У 20% россиян с коронавирусом заболевание протекает без симптомов
У 20 процентов россиян с выявленным коронавирусом заболевание протекает без симптомов, у 14 процентов - в форме пневмонии.
Единоборства
Нурмагомедов сообщил об отмене поединка с Фергюсоном
Политика
Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС
Президент Владимир Путин подписал закон, дающий право правительству вводить режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности на всей территории России или на ее части.
Здоровье
В Коми более 50 пациентов больницы заразились коронавирусом
В Республике Коми в городской больнице Эжвинского района Сыктывкара выявлено 53 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, 32 из них — за последние сутки.
Кино
Премьера триллера «Спутник» пройдет онлайн
Премьера триллера «Спутник» Егора Абраменко пройдет онлайн 23 апреля.
Общество
Российские военврачи в Италии раскрыли первые результаты работы
Российские военврачи, работающие в Италии, в Ломбардии, рассказали о первых результатах работы.
Общество
Как жизнь россиян изменится с 1 апреля
В силу вступают несколько законов, которые коснуться всех россиян. С 1 апреля будет проведена индексация социальных пенсий.
Политика
Путин разрешил ФСО использовать боевую технику
Президент России Владимир Путин наделил правом Федеральную службу охраны (ФСО) применять боевую технику в "определенных законодательством случаях и порядке".
Игры
На консолях вышел мультяшный симулятор курьера со смешной физикой Totally Reliable Delivery Service
В Epic Games Store, PS Store, MS Store и eShop доступен для покупки симулятор курьера Totally Reliable Delivery Service: игру разработала американская студия We're Five Games.
Экономика
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Общество
Названы ключевые симптомы коронавируса
Ученые указывают на то, что в сочетании с другими симптомами у людей с потерей обоняния и вкуса вероятность наличия коронавирусной инфекции в три раза выше, и рекомендуют при появлении этих признаков прибегнуть к строгой самоизоляции на семь дней.
Происшествия
В Калужской области подтверждено пять случаев заражения коронавирусом
Калуга, 1 апреля 2020, 19:58 — REGNUM В Калужской области подтверждено пять случаев заражения коронавирусной инфекцией, один из заболевших выздоровел.
Гаджеты
Sony представила новые 8К-телевизоры
Общество
Производители сигарет остановили российские фабрики
Остановка работы крупнейших российских производителей сигарет может привести к недополученным поступлениям в бюджет в размере 10 млрд рублей в неделю, сказала Гуськова.
Политика
Путин заявил про обсуждение с ОПЕК и США цен на нефть
На фоне продолжающегося падения цен на нефть после разрыва договоренностей ОПЕК+ и в связи с мировой пандемией коронавируса президент Владимир Путин заявил, что он обсуждает ситуацию с Соединенными Штатами и партнерами в ОПЕК.
Транспорт
В Крыму из-за коронавируса остановлены морские перевозки пассажиров
Симферополь, 1 апреля 2020, 23:07 — REGNUM Морские пассажирские перевозки временно приостановлены из-за угрозы эпидемии коронавируса в Крыму.
Экономика
Госдума приняла закон о взимании НДФЛ с процентов по вкладам
Госдума 31 марта приняла закон о взимании НДФЛ с процентов по вкладам размером более 1 млн рублей.
Здоровье
В три больницы в Санкт-Петербурге занесли коронавирус. Они закрыты
Персонал и все пациенты будут обследованы на COVID-19 ГБУЗ «Городская больница святого Георгия» ГБУЗ «Александровская больница» ГБУЗ «Введенская больница» В больнице Святого Георгия врачи теперь живут на постоянке, как и пациенты.
Здоровье
Частные клиники включились в борьбу с коронавирусом
Общество
Вернувшихся в Россию из-за границы обяжут вести журнал самочувствия
Операторы связи будут контролировать режим самоизоляции, а в случае нарушения направят информацию в том числе в МВД.
Происшествия
В Москве задержали грабителя с мачете
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что злоумышленник напал на продавца магазина "Магнит" на севере Москвы, ранил его мачете и скрылся с места происшествия.
Происшествия
Воробьев потребовал разобраться в ситуации в Лобненской горбольнице
"Губернатор Московской области Андрей Воробьев потребовал разобраться в ситуации в Лобненской центральной городской больнице и наказать виновного в нарушении правил самоизоляции, он подверг риску здоровых людей", - говорится в сообщении.