Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиЦена нефти Brent опустилась ниже 25 долларов за баррель

С начала года цены упали более чем в два раза. Утром 30 марта стоимость нефти марки Brent впервые с ноября 2002-го опустилась ниже 23 долларов за баррель.
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Цена нефти Brent опустилась ниже $25

ТАСС04:43

Нефть снова опустилась до $25 за баррель

REGNUM10:00

Цена нефти Brent опустилась ниже 25 долларов за баррель

РИА Новости06:05

Новости кризиса 1 апреля: миллион россиян лишится работы, кредитные каникулы не спасут бизнес

URA.Ru11:05

Цена нефти Brent опустилась до 25 долларов за баррель

Эхо Москвы04:30

Цена барреля нефти Brent упала ниже 25,8 доллара

Взгляд.ру01:32

Цена нефти Brent опустилась ниже $23, евро подорожал до 89 рублей

Суть событий30 марта в 06:02
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Автоматически обработано 7127 источников, обновлено в 17:04, Ашберн
Общество

В Подмосковье запустят систему контроля за самоизоляцией

В регионе запустят электронную платформу, где каждый сможет оформить пропуск.
Российская газета 12:02
Здоровье

О страшных муках больных коронавирусом рассказала медсестра

Девятнадцатилетняя медсестра, которая вынуждена работать по 13 часов в день в больнице города Саутгемптон, рассказала в интервью газете Daily Mail о муках зараженных коронавирусом пациентов.
Live24 01:13
Общество

Полиция привлекла к ответственности 1250 нарушителей карантина

Полиция привлекла к административной ответственности 1250 человек, прибывших из-за границы в Россию и нарушивших карантин, пишет пресс-служба МВД России.
Газета.Ru 15:34
Гаджеты

IPhone SE 2 может выйти 15 апреля

Поссер утверждает, что в ходе внутреннего обсуждения Apple назвала ориентировочные даты релиза iPhone Se 2. Показать миру новинку компания планирует 15 апреля, а сами продажи начнутся с 22.
IT-World 10:29
Здоровье

Малышева объяснила заражение главврача Коммунарки коронавирусом

Заслуженный врач России, телеведущая Елена Малышева рассказала "МК", как мог заразиться коронавирусом главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко.
РИА Новости 15:24
Общество

Правительство предложило продлить нерабочую неделю в России

Меры социального дистанцирования надо продлить исходя из ситуации в каждом конкретном регионе по коронавирусу, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
РИА Новости 12:55
Политика

Генсек НАТО оценил помощь России в борьбе с коронавирусом в Италии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал помощь, которую оказывает Москва Риму в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Городовой 06:23
Политика

Самолет с российской медпомощью приземлился в Нью-Йорке

В постпредстве РФ при ООН в Нью-Йорке подтвердили, что российский самолет с гуманитарной помощью Ан-124 "Руслан" прибыл в США, борт встречали российские дипломаты.
Интерфакс 16:14
Общество

У 20% россиян с коронавирусом заболевание протекает без симптомов

У 20 процентов россиян с выявленным коронавирусом заболевание протекает без симптомов, у 14 процентов - в форме пневмонии.
Телеканал Санкт-Петербург 12:31
Единоборства

Нурмагомедов сообщил об отмене поединка с Фергюсоном

Коммерсантъ 15:55
Политика

Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС

Президент Владимир Путин подписал закон, дающий право правительству вводить режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности на всей территории России или на ее части.
Ведомости 12:16
Здоровье

В Коми более 50 пациентов больницы заразились коронавирусом

В Республике Коми в городской больнице Эжвинского района Сыктывкара выявлено 53 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, 32 из них — за последние сутки.
RT на русском 10:55
Кино

Премьера триллера «Спутник» пройдет онлайн

Премьера триллера «Спутник» Егора Абраменко пройдет онлайн 23 апреля.
Культуромания 10:45
Общество

Российские военврачи в Италии раскрыли первые результаты работы

Российские военврачи, работающие в Италии, в Ломбардии, рассказали о первых результатах работы.
ToDay News Ufa 14:03
Общество

Как жизнь россиян изменится с 1 апреля

В силу вступают несколько законов, которые коснуться всех россиян. С 1 апреля будет проведена индексация социальных пенсий.
Privet-Rostov.ru 06:46
Политика

Путин разрешил ФСО использовать боевую технику

Президент России Владимир Путин наделил правом Федеральную службу охраны (ФСО) применять боевую технику в "определенных законодательством случаях и порядке".
Газета.Ru 09:53
Игры

На консолях вышел мультяшный симулятор курьера со смешной физикой Totally Reliable Delivery Service

В Epic Games Store, PS Store, MS Store и eShop доступен для покупки симулятор курьера Totally Reliable Delivery Service: игру разработала американская студия We're Five Games.
ЭндлессГеймОвер 06:50
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru 07:59
Общество

Названы ключевые симптомы коронавируса

Ученые указывают на то, что в сочетании с другими симптомами у людей с потерей обоняния и вкуса вероятность наличия коронавирусной инфекции в три раза выше, и рекомендуют при появлении этих признаков прибегнуть к строгой самоизоляции на семь дней.
РИА Новости 10:25
Происшествия

В Калужской области подтверждено пять случаев заражения коронавирусом

Калуга, 1 апреля 2020, 19:58 — REGNUM В Калужской области подтверждено пять случаев заражения коронавирусной инфекцией, один из заболевших выздоровел.
REGNUM 12:58
Гаджеты

Sony представила новые 8К-телевизоры

Megaobzor.com 06:37
Общество

Производители сигарет остановили российские фабрики

Остановка работы крупнейших российских производителей сигарет может привести к недополученным поступлениям в бюджет в размере 10 млрд рублей в неделю, сказала Гуськова.
Интерфакс 12:23
Политика

Путин заявил про обсуждение с ОПЕК и США цен на нефть

На фоне продолжающегося падения цен на нефть после разрыва договоренностей ОПЕК+ и в связи с мировой пандемией коронавируса президент Владимир Путин заявил, что он обсуждает ситуацию с Соединенными Штатами и партнерами в ОПЕК.
Московский Комсомолец 14:58
Транспорт

В Крыму из-за коронавируса остановлены морские перевозки пассажиров

Симферополь, 1 апреля 2020, 23:07 — REGNUM Морские пассажирские перевозки временно приостановлены из-за угрозы эпидемии коронавируса в Крыму.
REGNUM 16:07
Экономика

Госдума приняла закон о взимании НДФЛ с процентов по вкладам

Госдума 31 марта приняла закон о взимании НДФЛ с процентов по вкладам размером более 1 млн рублей.
Известия вчера в 04:28
Здоровье

В три больницы в Санкт-Петербурге занесли коронавирус. Они закрыты

Персонал и все пациенты будут обследованы на COVID-19 ГБУЗ «Городская больница святого Георгия» ГБУЗ «Александровская больница» ГБУЗ «Введенская больница» В больнице Святого Георгия врачи теперь живут на постоянке, как и пациенты.
КМВ Новости 11:12
Здоровье

Частные клиники включились в борьбу с коронавирусом

РИА Новости 16:45
Общество

Вернувшихся в Россию из-за границы обяжут вести журнал самочувствия

Операторы связи будут контролировать режим самоизоляции, а в случае нарушения направят информацию в том числе в МВД.
REGNUM 06:04
Происшествия

В Москве задержали грабителя с мачете

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что злоумышленник напал на продавца магазина "Магнит" на севере Москвы, ранил его мачете и скрылся с места происшествия.
ТАСС 09:33
Происшествия

Воробьев потребовал разобраться в ситуации в Лобненской горбольнице

"Губернатор Московской области Андрей Воробьев потребовал разобраться в ситуации в Лобненской центральной городской больнице и наказать виновного в нарушении правил самоизоляции, он подверг риску здоровых людей", - говорится в сообщении.
РИА Новости 12:54
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