С начала года цены упали более чем в два раза. Утром 30 марта стоимость нефти марки Brent впервые с ноября 2002-го опустилась ниже 23 долларов за баррель.

Цена нефти Brent опустилась ниже 25 долларов за баррель

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