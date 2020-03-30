Коронавирус

Газета.RuГазета.RuСтоимость нефти Brent опустилась ниже $25

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent продолжает снижаться, свидетельствуют данные торгов на 11.20 мск. На лондонской бирже цена на нефть Brent упала на 5,5% и составила до $24,9 за баррель. В свою очередь, стоимость нефти WTI уменьшалась на 1,9%, до $20,09 за баррель.
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Цена на нефть Brent упала до $25 за баррель

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Цена на нефть Brent упала ниже 23 долларов за баррель

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Цена нефти Brent опустилась ниже $23, евро подорожал до 89 рублей

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Цена нефти Brent опустилась ниже 25 долларов за баррель

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Цена нефти Brent опустилась ниже $25

ТАСС04:19
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Тела трех человек с ножевыми ранениями найдены в квартире в Красноярске, убитые являются членами одной семьи.
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В России снизилось суточное число заболевших коронавирусом

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Песков ответил на вопрос, отказался ли Путин от рукопожатий

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, изменил ли российский лидер Владимир Путин манеру приветствия или продолжает здороваться за руку при личных встречах.
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Режим лечения на дому пациентов с коронавирусом в Москве продлён

Режим лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве продлён до 6 апреля.
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Для контроля за соблюдением режима самоизоляции в Москве планируется использовать QR-коды.
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На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.
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Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве

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Трамп сообщил о присланном Россией самолете с медоборудованием

Китай прислал нам кое-что, это было отлично, Россия послала нам очень-очень большой самолет, заполненный медицинскими принадлежностями, это было очень мило.
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Пентагон отказался от эвакуации экипажа авианосца Theodore Roosevelt

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На улице в Санкт-Петербурге обнаружена мертвая обнаженная женщина со следами укусов животных.
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Окончательное решение по введению пропускного режима все еще обсуждается, уточнил на сегодняшнем брифинге глава правительства Саратовской области Александр Стрелюхин.
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Энергетика

Министры энергетики России и США обсудили цены на нефть

«Министр Бруйетт и министр Новак обсудили изменения на энергетическом рынке и договорились продолжать диалог между крупными производителями и потребителями энергоресурсов, в том числе в рамках G20, для поиска путей выхода из этого беспрецедентного периода потрясений в мировой экономике»,— сообщили в Минэнерго США (цитата по ТАСС).
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Операторы связи будут контролировать режим самоизоляции, а в случае нарушения направят информацию в том числе в МВД.
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Спотовая цена газа в Европе упала ниже российского уровня

Спотовые цены на газ в Европе под давлением рекордных остатков газа в подземных хранилищах после очень мягкой зимы и растущих поставок сжиженного природного газа (СПГ) упали до уровня внутрироссийских цен.
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В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
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Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля, повышение затронет около 4 миллионов человек.
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Госдума утвердила штрафы для нарушителей карантина

Государственная Дума РФ приняла во втором чтении законопроект, предполагающий введение административного наказания для нарушителей карантина.
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Коронавирус заменит более опасная инфекция

В будущем человечество может столкнуться с еще более опасной инфекцией, чем COVID-19, вызываемый коронавирусом SARS-CoV-2, заявил «Вечерней Москве» доктор медицинских наук, профессор, специалист в области эпидемиологии и профилактической медицины Игорь Гундаров.
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В Крыму вводят карантин из-за коронавируса

В Республике Крым с 2 апреля вводят карантин.
Коммерсантъ 04:42
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Белоруссия попросила помощи у России в борьбе с коронавирусом

По информации издания, Белоруссия попросила у Российской Федерации выделить медицинские маски, тест-системы и аппараты искусственной вентиляции лёгких.
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В итальянской провинции Феррара, которая расположена в регионе Эмилия-Романья, местные жители могут обладать иммунитетом к коронавирусу.
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На съемках «Морбиуса» нашли отсылку к «Веному»

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Представители российского биатлона призвали Драчева к отставке

Ветераны, чемпионы Олимпийских игр, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса страны в письме призвали президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева сложить полномочия главы организации.
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Госдума приняла закон об онлайн-продаже лекарств в условиях ЧС

Госдума на пленарном заседании в среду поддержала поправку к законопроекту об онлайн-продаже лекарств, которая разрешает правительству вводить на время ЧС и эпидемий дистанционную продажу рецептурных препаратов.
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