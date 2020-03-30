Коронавирус
Газета.RuСтоимость нефти Brent опустилась ниже $25
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent продолжает снижаться, свидетельствуют данные торгов на 11.20 мск. На лондонской бирже цена на нефть Brent упала на 5,5% и составила до $24,9 за баррель. В свою очередь, стоимость нефти WTI уменьшалась на 1,9%, до $20,09 за баррель.
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Наука
«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса
Происшествия
В Красноярске убили семью из трех человек
Тела трех человек с ножевыми ранениями найдены в квартире в Красноярске, убитые являются членами одной семьи.
Политика
Генсек НАТО заявил о возможном расширении миссии в Ираке
Главы МИД стран НАТО в четверг могут принять решение об усилении миссии в Ираке, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Общество
В России снизилось суточное число заболевших коронавирусом
Число новых случаев выявления коронавируса в России за сутки снизилось по сравнению с данными за 31 марта.
Политика
Песков ответил на вопрос, отказался ли Путин от рукопожатий
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, изменил ли российский лидер Владимир Путин манеру приветствия или продолжает здороваться за руку при личных встречах.
Общество
Режим лечения на дому пациентов с коронавирусом в Москве продлён
Режим лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве продлён до 6 апреля.
Общество
Власти Москвы рассказали о QR-кодах для контроля режима самоизоляции
Для контроля за соблюдением режима самоизоляции в Москве планируется использовать QR-коды.
Общество
В Ивановской области введут режим полной самоизоляции
Власти Ивановской области приняли решение ввести со 2 апреля режим полной самоизоляции для всех жителей региона с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщил в среду журналистам глава областного департамента здравоохранения Артур Фокин.
Технологии
Онлайн-магазин опубликовал цену PlayStation 5
Sony до сих пор не провела полноценную презентацию PlayStation 5. До этого была только длинная лекция Марка Церни.
Хоккей
Жена Малкина рассказала о травле мужа из-за американского паспорта
Жена Евгения Малкина, российского форварда клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз", рассказала о травле мужа из-за его американского гражданства.
Общество
У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.
Общество
Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве
Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
Политика
Трамп сообщил о присланном Россией самолете с медоборудованием
Китай прислал нам кое-что, это было отлично, Россия послала нам очень-очень большой самолет, заполненный медицинскими принадлежностями, это было очень мило.
Армия и оружие
Пентагон отказался от эвакуации экипажа авианосца Theodore Roosevelt
Глава Пентагона Марк Эспер не увидел необходимости в настоящее время в эвакуации всего экипажа авианосца Theodore Roosevelt, на борту которого зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом.
Происшествия
В Петербурге на улице нашли мертвую искусанную и обнаженную женщину
На улице в Санкт-Петербурге обнаружена мертвая обнаженная женщина со следами укусов животных.
Общество
Коронавирус. В саратовском транспорте стало на 60% меньше пассажиров
Окончательное решение по введению пропускного режима все еще обсуждается, уточнил на сегодняшнем брифинге глава правительства Саратовской области Александр Стрелюхин.
Энергетика
Министры энергетики России и США обсудили цены на нефть
«Министр Бруйетт и министр Новак обсудили изменения на энергетическом рынке и договорились продолжать диалог между крупными производителями и потребителями энергоресурсов, в том числе в рамках G20, для поиска путей выхода из этого беспрецедентного периода потрясений в мировой экономике»,— сообщили в Минэнерго США (цитата по ТАСС).
Общество
Вернувшихся в Россию из-за границы обяжут вести журнал самочувствия
Операторы связи будут контролировать режим самоизоляции, а в случае нарушения направят информацию в том числе в МВД.
Энергетика
Спотовая цена газа в Европе упала ниже российского уровня
Спотовые цены на газ в Европе под давлением рекордных остатков газа в подземных хранилищах после очень мягкой зимы и растущих поставок сжиженного природного газа (СПГ) упали до уровня внутрироссийских цен.
Общество
В России изменили порядок техосмотра автомобилей
В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Общество
Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля
Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля, повышение затронет около 4 миллионов человек.
Общество
Госдума утвердила штрафы для нарушителей карантина
Государственная Дума РФ приняла во втором чтении законопроект, предполагающий введение административного наказания для нарушителей карантина.
Здоровье
Коронавирус заменит более опасная инфекция
В будущем человечество может столкнуться с еще более опасной инфекцией, чем COVID-19, вызываемый коронавирусом SARS-CoV-2, заявил «Вечерней Москве» доктор медицинских наук, профессор, специалист в области эпидемиологии и профилактической медицины Игорь Гундаров.
Общество
В Крыму вводят карантин из-за коронавируса
В Республике Крым с 2 апреля вводят карантин.
Политика
Белоруссия попросила помощи у России в борьбе с коронавирусом
По информации издания, Белоруссия попросила у Российской Федерации выделить медицинские маски, тест-системы и аппараты искусственной вентиляции лёгких.
Общество
В итальянской Ферраре у жителей обнаружили иммунитет к коронавирусу
В итальянской провинции Феррара, которая расположена в регионе Эмилия-Романья, местные жители могут обладать иммунитетом к коронавирусу.
Кино
На съемках «Морбиуса» нашли отсылку к «Веному»
Один из пользователь Reddit заметил на появившихся фотографиях со съемочной площадки фильма «Морбиус» скрытый привет другому фильму Sony по комиксам Marvel — «Веному».
Биатлон
Представители российского биатлона призвали Драчева к отставке
Ветераны, чемпионы Олимпийских игр, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса страны в письме призвали президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева сложить полномочия главы организации.
Общество
Госдума приняла закон об онлайн-продаже лекарств в условиях ЧС
Госдума на пленарном заседании в среду поддержала поправку к законопроекту об онлайн-продаже лекарств, которая разрешает правительству вводить на время ЧС и эпидемий дистанционную продажу рецептурных препаратов.