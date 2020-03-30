Стоимость фьючерса на нефть марки Brent продолжает снижаться, свидетельствуют данные торгов на 11.20 мск. На лондонской бирже цена на нефть Brent упала на 5,5% и составила до $24,9 за баррель. В свою очередь, стоимость нефти WTI уменьшалась на 1,9%, до $20,09 за баррель.

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Биатлон Представители российского биатлона призвали Драчева к отставке Ветераны, чемпионы Олимпийских игр, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса страны в письме призвали президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева сложить полномочия главы организации.