Коронавирус
ИзвестияСтоимость нефти Brent опустилась ниже $30
Цена нефти марки Brent упала ниже $30 впервые с января 2016 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE в понедельник, 16 марта. В 16:30 мск цена барреля Brent опустилась до $29,52.
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Политика
Путин допустил изменение даты голосования по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Центризбиркома (ЦИК) Эллой Памфиловой 17 марта заявил, что голосование по внесению поправок в Конституцию будет проводиться 22 апреля в том случае, если это позволит эпидемиологическая ситуация в стране.
Общество
Россия ограничивает въезд иностранных граждан
Правительство России приняло решение временно ограничить въезд иностранных граждан и лиц без гражданства из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Политика
Путин обратился к россиянам в связи с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин обратился к жителям страны в связи с распространением коронавируса.
Общество
За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах
За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
Авто
В России появится новый автомобильный документ
Как стало известно EVO-RUS.COM, в Российской Федерации должен появиться новый автомобильный документ.
Кино
Фильм «Заражение» набирает популярность из-за пандемии коронавируса
Фильм-катастрофа американского известного продюсера и режиссера Стивена Содерберга «Заражение», который появился на экранах еще в 2011 году, стал одним из самых популярных для просмотра онлайн во время эпидемии опасного вируса.
Гаджеты
Apple выпустит бюджетные версии iPhone 9 и iPhone 9 Plus
Презентация iPhone 9 и iPhone 9 Plus должна была состояться в марте, но в связи с эпидемией коронавируса ее перенесли на неопределенный срок.
Общество
Власти изменят правила работы ресторанов из-за коронавируса
Минпромторг разослал рекомендации торговым точкам, ресторанам и кафе по организации работы в условиях распространения коронавируса, сообщил «Интерфакс».
Общество
Умер писатель и политик Эдуард Лимонов
Хоккей
КХЛ приостановила плей-офф Кубка Гагарина
Матчи плей-офф розыгрыша Кубка Гагарина будут остановлены на одну неделю. С таким заявлением выступила Континентальная хоккейная лига.
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян забеременела в четвертый раз
В 2019-м году 39-летняя Маргарита Симоньян родила долгожданную дочку, которую назвали Маро.
Общество
В ЮВО опровергли слухи о ночной дезинфекции Волжского
В Южном военном округе опровергли информацию, пояснив, что в настоящее время ни личный состав, ни военная техника не участвуют ни в каких дезинфекционных мероприятиях.
Политика
Глава Роскомнадзора Жаров возглавит «Газпром-медиа»
Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров покинет свою должность и возглавит холдинг «Газпром-медиа», сообщил РБК со ссылкой на источники.
Футбол
Тедеско хочет видеть в «Спартаке» Зиньковского и Чернова
Речь идет о 23-летнем полузащитнике Антоне Зиньковском (20 матчей в этом сезоне в РПЛ, пять голевых передач) и 24-летнем защитнике Никите Чернове (18 игр, один гол).
Музыка
Танцор из клипа Little Big поедет на Евровидение
Танцор Дмитрий Красилов, снявшийся в клипе группы Little Big на песню Uno, поедет вместе с коллективом на Евровидение-2020.
Общество
Минкультуры закрывает подведомственные кинотеатры, музеи и цирки
Запрет коснется подведомственных театров и кино, музеев и выставок, филармоний, цирков и других заведений исполнительских искусств.
Энергетика
Саудовской Аравии придется дорого заплатить в нефтяной войне
Согласно подсчетам Bloomberg, в среднем нефтяным компаниям придется заплатить за перевозку в семь раз больше, чем обычно.
Экономика
S&P предсказало глобальную рецессию из-за коронавируса
Рейтинговое агентство S&P Global выдвинуло предположение о том, что ввиду пандемии коронавируса в мире может начаться глобальная рецессия.
Хоккей
IIHF отменила ЧМ по хоккею в первом дивизионе из-за коронавируса
Международная федерация хоккея (IIHF) отменила чемпионаты мира в первом дивизионе в группах А и В из-за коронавируса, сообщается на официальном сайте IIHF.
Здоровье
В Петербурге покойников проверят на коронавирус
Во вторник, 17 марта, главный государственный санитарный врач по Петербургу Наталия Башектова подписала постановление о введении дополнительных мер по борьбе с коронавирусом.
Наука
Эксперты назвали наиболее подверженную коронавирусу группу крови
Наиболее уязвимы и чаще других заражаются новым коронавирусом обладатели II группы крови.
Общество
Ушла из жизни вдова Юрия Гагарина
Скончалась Валентина Гагарина, вдова первого космонавта планеты Юрия Гагарина.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $29 за баррель
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже отметки в $29 за баррель впервые с 20 января 2016 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Общество
На Украине зафиксирован второй случай смерти от коронавируса
В украинском городе Черновцы умерла женщина, у которой было обнаружено острое респираторное заболевание, вызванное коронавирусом, это стало вторым случаем смерти в стране от новой инфекции; всего на Украине во вторник подтверждено семь новых случаев инфицирования, сообщает Центр общественного здоровья республики (ЦОЗ).
Экономика
Белоусов рассказал о двойном ударе по российской экономике
Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что российская экономика испытывает двойной удар из-за снижения цен на нефть и в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Армия и оружие
Украина начала применять турецкие ударные дроны Bayraktar TB2, зарекомендовавшие себя в Сирии
Журналисты отмечают, что турецкие Bayraktar TB2 зарекомендовали себя с наилучшей стороны во время военной операции Турции под названием "Весенний щит" в сирийской провинции Идлиб, когда дроны наносили удары по позициям сирийских правительственных силы, уничтожая в том числе и военную технику противника.
Общество
СМИ узнали условия ввода полного карантина в Москве
Власти Москвы отрабатывают план введения жесткого карантина в столице в том случае, если число заболевших «критически» вырастет к пятнице, 20 марта.
Здоровье
В Раде приняли закон о мерах борьбы с распространением коронавируса
Сегодня Верховная Рада Украины на экстренном заседании приняла законопроект №3219 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни».
Энергетика
Путин прокомментировал рост цен на бензин
Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".