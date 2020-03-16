Коронавирус

ИзвестияИзвестияСтоимость нефти Brent опустилась ниже $30

Цена нефти марки Brent упала ниже $30 впервые с января 2016 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE в понедельник, 16 марта. В 16:30 мск цена барреля Brent опустилась до $29,52.
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На бирже в Лондоне дешевеет нефть

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Нефть Brent подорожала более чем на 3%

ТАССвчера в 20:53

Цена нефти Brent опустилась ниже $30 за баррель

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Нефть упала ниже 30 долларов

Lenta.ruвчера в 09:31

Стоимость нефти обновила четырехлетний минимум

Коммерсантъвчера в 10:47

Цена нефти марки Brent упала ниже $30 за баррель

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Нефть марки Brent дешевеет из-за опасений за спрос

РИА Новостивчера в 01:32
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Политика

Путин допустил изменение даты голосования по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Центризбиркома (ЦИК) Эллой Памфиловой 17 марта заявил, что голосование по внесению поправок в Конституцию будет проводиться 22 апреля в том случае, если это позволит эпидемиологическая ситуация в стране.
Известия 14:28
Общество

Россия ограничивает въезд иностранных граждан

Правительство России приняло решение временно ограничить въезд иностранных граждан и лиц без гражданства из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 14:20
Политика

Путин обратился к россиянам в связи с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин обратился к жителям страны в связи с распространением коронавируса.
Наша версия 11:29
Общество

За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах

За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
РБК 10:54
Авто

В России появится новый автомобильный документ

Как стало известно EVO-RUS.COM, в Российской Федерации должен появиться новый автомобильный документ.
Evo-rus.com 07:13
Кино

Фильм «Заражение» набирает популярность из-за пандемии коронавируса

Фильм-катастрофа американского известного продюсера и режиссера Стивена Содерберга «Заражение», который появился на экранах еще в 2011 году, стал одним из самых популярных для просмотра онлайн во время эпидемии опасного вируса.
Evo-rus.com 07:07
Гаджеты

Apple выпустит бюджетные версии iPhone 9 и iPhone 9 Plus

Презентация iPhone 9 и iPhone 9 Plus должна была состояться в марте, но в связи с эпидемией коронавируса ее перенесли на неопределенный срок.
Piter.tv 12:25
Общество

Власти изменят правила работы ресторанов из-за коронавируса

Минпромторг разослал рекомендации торговым точкам, ресторанам и кафе по организации работы в условиях распространения коронавируса, сообщил «Интерфакс».
Ведомости 13:48
Общество

Умер писатель и политик Эдуард Лимонов

Ведомости 13:32
Хоккей

КХЛ приостановила плей-офф Кубка Гагарина

Матчи плей-офф розыгрыша Кубка Гагарина будут остановлены на одну неделю. С таким заявлением выступила Континентальная хоккейная лига.
Peterburg2.ru 04:33
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян забеременела в четвертый раз

В 2019-м году 39-летняя Маргарита Симоньян родила долгожданную дочку, которую назвали Маро.
Gazeta.SPb вчера в 05:04
Общество

В ЮВО опровергли слухи о ночной дезинфекции Волжского

В Южном военном округе опровергли информацию, пояснив, что в настоящее время ни личный состав, ни военная техника не участвуют ни в каких дезинфекционных мероприятиях.
Волгоградская правда 10:44
Политика

Глава Роскомнадзора Жаров возглавит «Газпром-медиа»

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров покинет свою должность и возглавит холдинг «Газпром-медиа», сообщил РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 14:16
Футбол

Тедеско хочет видеть в «Спартаке» Зиньковского и Чернова

Речь идет о 23-летнем полузащитнике Антоне Зиньковском (20 матчей в этом сезоне в РПЛ, пять голевых передач) и 24-летнем защитнике Никите Чернове (18 игр, один гол).
Спорт-Экспресс 14:12
Музыка

Танцор из клипа Little Big поедет на Евровидение

Танцор Дмитрий Красилов, снявшийся в клипе группы Little Big на песню Uno, поедет вместе с коллективом на Евровидение-2020.
RT на русском 07:17
Общество

Минкультуры закрывает подведомственные кинотеатры, музеи и цирки

Запрет коснется подведомственных театров и кино, музеев и выставок, филармоний, цирков и других заведений исполнительских искусств.
Ведомости 10:45
Энергетика

Саудовской Аравии придется дорого заплатить в нефтяной войне

Согласно подсчетам Bloomberg, в среднем нефтяным компаниям придется заплатить за перевозку в семь раз больше, чем обычно.
Lenta.ru 03:36
Экономика

S&P предсказало глобальную рецессию из-за коронавируса

Рейтинговое агентство S&P Global выдвинуло предположение о том, что ввиду пандемии коронавируса в мире может начаться глобальная рецессия.
Live24 11:39
Хоккей

IIHF отменила ЧМ по хоккею в первом дивизионе из-за коронавируса

Международная федерация хоккея (IIHF) отменила чемпионаты мира в первом дивизионе в группах А и В из-за коронавируса, сообщается на официальном сайте IIHF.
РИА Новости 13:16
Здоровье

В Петербурге покойников проверят на коронавирус

Во вторник, 17 марта, главный государственный санитарный врач по Петербургу Наталия Башектова подписала постановление о введении дополнительных мер по борьбе с коронавирусом.
Форпост Северо-Запад 05:34
Наука

Эксперты назвали наиболее подверженную коронавирусу группу крови

Наиболее уязвимы и чаще других заражаются новым коронавирусом обладатели II группы крови.
Газета.Ru 08:47
Общество

Появились первые рецензии на DOOM Eternal

Faktom 12:58
Общество

Ушла из жизни вдова Юрия Гагарина

Скончалась Валентина Гагарина, вдова первого космонавта планеты Юрия Гагарина.
78.ru 11:13
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $29 за баррель

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже отметки в $29 за баррель впервые с 20 января 2016 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 14:09
Общество

На Украине зафиксирован второй случай смерти от коронавируса

В украинском городе Черновцы умерла женщина, у которой было обнаружено острое респираторное заболевание, вызванное коронавирусом, это стало вторым случаем смерти в стране от новой инфекции; всего на Украине во вторник подтверждено семь новых случаев инфицирования, сообщает Центр общественного здоровья республики (ЦОЗ).
Интерфакс 14:45
Экономика

Белоусов рассказал о двойном ударе по российской экономике

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что российская экономика испытывает двойной удар из-за снижения цен на нефть и в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 09:40
Армия и оружие

Украина начала применять турецкие ударные дроны Bayraktar TB2, зарекомендовавшие себя в Сирии

Журналисты отмечают, что турецкие Bayraktar TB2 зарекомендовали себя с наилучшей стороны во время военной операции Турции под названием "Весенний щит" в сирийской провинции Идлиб, когда дроны наносили удары по позициям сирийских правительственных силы, уничтожая в том числе и военную технику противника.
Российский Диалог 14 марта в 14:42
Общество

СМИ узнали условия ввода полного карантина в Москве

Власти Москвы отрабатывают план введения жесткого карантина в столице в том случае, если число заболевших «критически» вырастет к пятнице, 20 марта.
РБК 04:47
Здоровье

В Раде приняли закон о мерах борьбы с распространением коронавируса

Сегодня Верховная Рада Украины на экстренном заседании приняла законопроект №3219 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни».
RuNews24.ru 08:28
Энергетика

Путин прокомментировал рост цен на бензин

Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:29
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