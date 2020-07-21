Энергетика

ТАССТАССЦена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне превысила $44

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2020 года на лондонской бирже ICE ускорила рост до 1,87% и достигала $44,09 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 11:38 мск.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне превысила $44

ТАСС04:59

Нефть подорожала на новостях о вакцине от коронавируса

Взгляд.ру01:17

Рост котировок Brent и WTI ощутимо ускорился

Росбалт07:46

Нефть незначительно дорожает на бирже, стоимость барреля Brent превысила 43 доллара

Эхо Москвы02:33

Нефть подорожала на оптимизме вокруг вакцины от коронавируса

Интерфакс01:39

Цена нефти Brent превысила $44 впервые с 9 марта

РБК04:47

Мировые цены на нефть растут

RT на русском01:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 11:38, Ашберн
Футбол

Дзюба ответил болельщику на обвинения в подкупе судей «Зенитом»

Rambler News Service 09:52
40
Общество

В метро Москвы установят систему распознавания лиц за 1,4 млрд рублей

Власти Москвы объявили конкурс на установку системы распознавания лиц в 1500 вагонах метрополитена, следует из материалов, размещенных на сайте госзакупок.
Ведомости 10:05
14
Общество

Мадонна похвасталась штрафом в $1 млн за концерт в России

РБК 03:56
38
Общество

В Сочи смерч вышел на берег и разрушил пляж

Краснодар, 21 июля 2020, 15:21 — REGNUM Пляж в Олимпийском парке на Имеретинской низменности Сочи получил разрушения из-за смерча 21 июля, об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.
REGNUM 08:21
60
Политика

Госдума приняла закон о многодневном голосовании на выборах

Госдума в ходе заседания во вторник, 21 июля, приняла закон с поправками о многодневном голосовании на выборах всех уровней.
RT на русском 06:19
978
Политика

МИД прокомментировал британский доклад о «российском вмешательстве»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала доклад комитета парламента Великобритании о якобы имевшем место вмешательстве Москвы во внутреннюю политику Соединенного Королевства.
РИА Новости 06:33
349
Происшествия

Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова

BFM.ru вчера в 09:07
381
Общество

Работникам старше 40 лет дали ежегодный выходной для диспансеризации

Работникам в возрасте 40 лет и старше дадут гарантии по освобождению от работы на 1 рабочий день 1 раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.
ИА Клерк.Ру 06:46
3
Общество

Мэр Анапы ушел в отставку после критики губернатора региона

Национальная служба новостей вчера в 15:40
122
Общество

Фургал описал свое пребывание в СИЗО анекдотом

Бывший глава Хабаровского края Сергей Фургал рассказал корреспонденту "МК" о пребывании в московском СИЗО "Лефортово".
РИА Новости 09:39
149
Общество

Захвативший заложников в Луцке выдвинул требования

На официальной странице Зеленского в социальной сети Facebook опубликовано сообщение, в котором президент Украины заявил, что держит ситуацию в Луцке под личным контролем.
REGNUM 05:02
19
Общество

Навальный объявил о закрытии Фонда борьбы с коррупцией

Вести.Ru вчера в 08:38
2,8K
Политика

В Хабаровске два депутата вышли из ЛДПР после смены губернатора

Два депутата в Хабаровском крае приняли решение выйти из ЛДПР после назначения врио губернатора Михаила Дегтярева.
РБК 01:11
167
Космос

Убежищем для древней инопланетной жизни могут быть лавовые трубы

Когда-то в древности жизнь планеты, потерявшей свою атмосферу и воду на поверхности, могла в поисках последнего убежища переместиться в лавовые трубы.
LentaChel.ru 18 июля в 11:20
Общество

В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
1,2K
Политика

Дегтярев в Хабаровске заявил о готовности работать с командой Фургала

Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края заявил о готовности работать с командой экс-губернатора региона Сергея Фургала и добавил, что пока вопрос его участия в выборах губернатора не рассматривается, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 10:02
316
Общество

Петербург обошел Москву в рейтинге РБК по качеству жизни в регионах

Санкт-Петербург возглавил рейтинг регинов по качеству жизни, составленный РБК.
РИА Новости 04:30
579
Армия и оружие

Украина обвинила Россию в разработке секретного оружия в Черном море

Экс-командующий ВМС Украины Сергей Гайдук совместно с другими экспертами провел исследование, которое показало, что Российская Федерация в тайне от других разрабатывает эшелонированную систему освещения надводной и подводной обстановки в акватории Черного моря.
Капитал страны вчера в 10:54
359
Транспорт

Проезд по М-12 от Москвы до Казани обойдется в 1,6 тыс. рублей

По данным "Автодора", стоимость строительства трассы М-12 составит 690,9 млрд рублей.
Интерфакс 04:23
455
Происшествия

В Луцке обстреляли здание полиции, где находился Аваков

В Луцке обстреляли здание полиции, в котором глава МВД Украины Арсен Аваков проводит совещание по переговорам с захватчиком автобуса.
Rusvesna.su 09:03
Общество

На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России

На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия вчера в 21:19
463
Общество

Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет

Владимир Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни россиян до 78 лет, сообщила пресс-служба Кремля Такое поручение глава государства дал в рамках подписанного указа "О национальных целях развития России на период до 2030 года".
РИА Новости 05:40
5,7K
Политика

По мнению Трампа, США победили в двух мировых войнах

Действующий президент США заявил, что он, как и «большинство других людей», против переименования баз «Форт Брэгг» и «Форт Роберт Ли».
Newstracker.ru вчера в 11:45
1K
Футбол

«Спартак» победит «Рубин» в последнем туре РПЛ 22 июля

Матч 30-го тура РПЛ «Рубин» - «Спартак» начнется в 19:00 по московскому времени и пройдет с ограниченным количеством болельщиков на трибунах.
ODDS.ru 03:26
Общество

Двух моряков из РФ приговорили в Греции к 253 годам колонии каждого

Двух российских моряков приговорили в Греции к 253 годам колонии каждого за перевозку нелегалов.
Известия 11:08
77
Наука

Учёные обнаружили на дне Тихого океана существ, похожих на инопланетян

Учёные провели на дне Тихого океана экспедицию Okeanos Explorer, в ходе которой сделали важное открытие.
Актуальные Новости 06:54
29
Хоккей

Семь хоккеистов ЦСКА сдали положительные тесты на коронавирус

Отмечается, что с момента возвращения хоккеистов ЦСКА из отпуска команда в полном составе сдает тесты на коронавирус еженедельно.
РИА Новости 11:02
Политика

Рамзан Кадыров попал под санкции США из-за нарушения прав человека

Причиной стала якобы причастность Кадырова к нарушениям прав человека. Об этом заявил 20 июля госсекретарь Майкл Помпео, передает ТАСС.
ToDay News Ufa 09:12
2,8K
Политика

Ограничения на въезд в Абхазию продлили до 28 июля

Ограничения по пересечению границы Абхазии с Россией продлены до 28 июля из-за ситуации с коронавирусом, сообщается во вторник на сайте президента республики.
ТАСС 09:21
10
Путешествия

Стали известны условия перелетов в Турцию для российских туристов

Отправиться в Турцию этим летом российские туристы смогут только регулярными рейсами, чартерные в программу полетов пока не включены.
Anews 10:23
8
Как работают Яндекс.Новости?
Главное