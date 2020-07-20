В целом, старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб прогнозирует, что «вероятный дневной диапазон для нефти марки Brent на 20 июля составит $42,6-43,4 за баррель». Добавим также, что с начала нынешнего года по мировому нефтяному рынку прокатились несколько волн падения цен на «черное золото».

Стоимость нефти Brent опустилась ниже $43 за баррель

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