Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 20 июля
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 20 июля. Августовские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,62%, составив $40,34 за баррель.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 14:14, Ашберн
Экономика
Минфин предложил снизить траты на госпрограмму вооружений на 5% в год
Минфин предложил сократить ассигнования на государственную программу вооружений (ГПВ) на 5% в 2021–2023 годах, следует из опубликованной 20 июля методики распределения бюджетных ассигнований, с которой ознакомился РБК.
РБК 13:34
Политика
Названа выигравшая от коронавируса страна
Экономика Германии будет процветать после пандемии, страна показала свои сильные стороны и сможет выиграть от коронавируса, в отличие от Китая и США.
Lenta.ru 13:29
Энергетика
Европа нашла замену российскому газу
Израиль может стать новым поставщиком для Европы, которая ищет замену «Газпрому».
Lenta.ru 12:17
Общество
В ООН заявили об угрозе продовольственной безопасности в 27 странах
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) и Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН определили в новом докладе 27 государств, которым угрожает продовольственный кризис, обусловленный пандемией коронавируса нового типа, сообщается в пресс-релизе ФАО.
РИА Новости 12:49
Политика
Путин принял участие в закладке десантных кораблей в Крыму
Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии закладки универсальных десантных кораблей (вертолётоносцев) на заводе «Залив» в Керчи.
RT на русском 07:29
Происшествия
Российский полицейский получил взятку через жену и был задержан ФСБ
Сотрудники ФСБ и МВД задержали супругов сразу после передачи денежных средств.
Lenta.ru 13:23
Общество
Жириновский направил Фургалу телеграмму о митингах
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отправил находящемуся в СИЗО губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу телеграмму, в которой, судя по всему, известил о проходящих в регионе митингах.
Национальная служба новостей 07:46
Общество
В Екатеринбурге передвижной морг уехал от ЦГКБ № 24
На сегодняшний день патологоанатомическое отделение ЦГКБ № 24 рассчитано на одиннадцать тел.
Уральский меридиан 11:27
Происшествия
МИД подтвердил похищение семерых россиян с танкера в Гвинейском заливе
МИД РФ в своем сообщении подтвердил похищение семи россиян с танкера в Гвинейском заливе, пираты пока не выдвигали требований.
РИА Новости 13:35
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
В августе семьи, воспитывающие детей, могут получить несколько детских пособий, если они не получали выплат в первые два месяца лета.
Evo-rus.com 01:24
Гаджеты
Samsung назвала дату выхода гибкого смартфона Galaxy Fold 2
Компания Samsung положила конец слухам, официально объявив дату презентации второго поколения гибкого смартфона Galaxy Z Fold 2.
Piter.tv 06:39
Культура
Начата кампания по возвращению россиян в кинотеатры
Российских зрителей хотят вернуть в кинотеатры. Необходимое для этого условие – разрешение властей.
Параграфист 13:31
Политика
МИД России опроверг утверждения о якобы разногласиях Москвы и Дамаска
В МИД России опровергли утверждения о якобы снижении доверия между Москвой и Дамаском.
RT на русском 14:09
Армия и оружие
Индия собирается истребителями Rafale укрепить границу с Китаем
Индия закупила шесть воздушных судов, которые пополнят ряды истребителей Rafale, уже состоящие из четырёх аналогичных единиц.
Evo-rus.com 08:35
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Михаила Ефремова
Москва, 20 июля 2020, 16:38 — REGNUM По делу известного актёра Михаила Ефремова утверждено обвинительное заключение.
REGNUM 09:38
Кино
В Сети появился список лучших фильмов ужасов первой половины 2020 года
ToDay News Ufa 12:15
Экономика
Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады
Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru 02:45
Происшествия
При наезде автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина
В результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина.
РБК 03:18
Музыка
Клип Little Big стал лидером просмотров на канале «Евровидения»
Клип российской рейв-группы Little Big на песню Uno стал лидером просмотров на официальном канале песенного конкурса «Евровидение-2020» YouTube.
Известия 13:45
Общество
Умер легендарный ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Легендарный ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев скончался на 72-м году жизни.
BFM.ru 11:09
Шоу-бизнес
Блогер Диденко встретила новую любовь через 4 месяца после гибели мужа
Считанные часы назад Екатерина, отвечая на очередную порцию вопросов от подписчиков, прозрачно намекнула на новый роман.
Территория новостей 03:48
Футбол
Решение по «Химкам» будет принято 22 июля
Решение по выступлению подмосковных "Химок" в Российской премьер-лиге (РПЛ) будет объявлено 22 июля, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 13:50
Космос
Ученые раскрыли неисчерпаемый источник воды и нефти
Специалисты выяснили, что межзвездное органическое вещество – это источник нефтяных компонентов и воды в космосе.
ToDay News Ufa 11:02
Общество
Законопроект с советскими нормами для учителей готовят в ГД
Госдума занимается подготовкой законопроекта, который обеспечит возвращение советских норм для педагогов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:55
Общество
Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией
Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте Алексей Навальный.
РИА Новости 08:23
Футбол
Медведев: Без ошибок арбитров «Спартак» был бы в зоне вылета
Кстати, есть исследование, что ошибки арбитров дали «Спартаку» восемь дополнительных очков.
Нева Спорт 12:55
Армия и оружие
Эсминец ВМС США Porter выдвинулся в Черное море для участия в учениях
«Ракетный эсминец USS Porter класса «Арли Берк» начал переход в Черное море 19 июля 2020 года, чтобы усилить региональную стабильность на море, участвуя в 20-х учениях Sea Breeze–2020, организуемых США и Украиной», — цитирует «РИА Новости» данное заявление.
Известия вчера в 09:37
Общество
Франция 20 июля возобновила выдачу виз россиянам
Визовые центры Франции, расположенные на территории РФ, с 20 июля возобновили свою работу.
Народные новости 07:16
Происшествия
СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году.
Газета.Ru 11:59