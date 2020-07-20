Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 20 июля

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 20 июля. Августовские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,62%, составив $40,34 за баррель.
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Утверждено обвинительное заключение по делу Михаила Ефремова

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При наезде автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина

В результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина.
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Клип Little Big стал лидером просмотров на канале «Евровидения»

Клип российской рейв-группы Little Big на песню Uno стал лидером просмотров на официальном канале песенного конкурса «Евровидение-2020» YouTube.
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Умер легендарный ведущий прогноза погоды Александр Беляев

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Блогер Диденко встретила новую любовь через 4 месяца после гибели мужа

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Законопроект с советскими нормами для учителей готовят в ГД

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