Энергетика
ВедомостиСтоимость нефти Brent опустилась ниже $50 за баррель
Стоимость майских фьючерсов Brent на 12:31 мск снизилась на 4,3%, до $49,61 за баррель.
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Комментарии
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Турция планирует закрыть Босфор для кораблей России
Продолжение конфликта в сирийской провинции Идлиб, которая остаётся в руках протурецких боевиков и радикальных группировок, может вынудить Анкару закрыть пролив Босфор для кораблей ВМФ РФ.
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Юлия Михалкова переехала в США после ухода из «Уральских пельменей»
Юмористка жалуется, что написать книгу не так просто, как кажется.
Общество
Россияне предлагают ликвидировать Пенсионный фонд
Автор инициативы, размещенной на сайте РОИ, уверен, что в настоящее время эта структура представляет собой "государство в государстве на шее пенсионеров".
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Момент взрыва в жилом доме в Петербурге попал на видео
Армия и оружие
ВС Турции поразили более 200 целей сирийской армии в Идлибе
ВВС и артиллерия Турции поразили в Идлибе более 200 целей, принадлежащих сирийской армии.
Игры
В интернете появились первые скриншоты игры Baldur’s Gate 3
В интернете распространили первые скриншоты игры Baldur’s Gate 3. Многие ожидали демонстрации геймплея новинки, но кадры из отдельных сцен появились досрочно.
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Александр Панайотов опроверг новость о своем участии в «Евровидении»
Александр Панайотов прокомментировал сообщения в СМИ о том, что он выбран от России на международный песенный конкурс Евровидение-2020.
Экономика
Подсчитаны потери бюджета в случае отмены НДФЛ для бедных
Отмена НДФЛ для россиян с низкими доходами может обойтись государственному бюджету более чем в 1 трлн рублей, подсчитали в ФНС.
Политика
«Левада-центр»: 65% не понимают сути поправок в Конституцию
Согласно недавнему опросу «Левада-центра», 44% респондентов выразили уверенность в том, что поправки в Основной закон вносят в интересах большинства населения.
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Наталья Водянова раскрыла детали своей свадьбы
Российская модель Наталья Водянова заявила в интервью Elle, что ее предстоящая свадьба с французским олигархом Антуаном Арно будет рассчитана на 300 гостей.
Политика
Путин: Россия отдала долги СССР в обмен на активы
Являясь правопреемником СССР, Россия отдала долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за границей, но не все образованные после этого на территории бывшего СССР государства передали их российской стороне, заявил президент России Владимир Путин.
Кино
На Берлинале разразился скандал из-за показа «Дау. Наташа»
Tageszeitung пишет, что режиссер на съемочной площадке «Дау» создал невыносимые условия, а одна из участниц проекта обвинила Хржановского в сексуальных домогательствах.
Общество
В Росгидромете рассказали о температурных аномалиях в начале марта
Выше нормы на 5-6 градусов температура воздуха ожидается в Тверской, Ивановской, Владимирской и Костромской областях.
Происшествия
Вернувшийся из-за трещины в стекле Boeing приземлился во Внуково
Пассажирский самолет Boeing 777, который направлялся из Москвы в Бангкок, но из-за трещины в лобовом стекле вынужденно повернул назад, приземлился в аэропорту Внуково, следует из данных flightradar24.com.
Общество
ВОЗ одобрила подход России к борьбе с коронавирусом
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус одобрил шаги России и некоторых других стран в борьбе с коронавирусом, передает РИА Новости.
Гаджеты
ViewSonic VX2485-MHU: монитор формата Full HD c портом USB Type-C
Компания ViewSonic анонсировала монитор VX2485-MHU на матрице IPS, приобрести который можно будет по ориентировочной цене 200 долларов США.
Происшествия
Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой
По версии следствия, мужчина поссорился с супругой и ранил ножом ее и двоих дочерей.
Политика
В Австрии выступили против санкций в отношении «Северного потока — 2»
Австрия выступает против санкций США в отношении «Северного потока — 2» и надеется на завершение проекта, несмотря на них, заявил посол Австрии в Москве Йоханнес Айгнер.
Здоровье
Дефицит масок в аптеках: азербайджанцы опасаются распространения коронавируса
Из столичных аптек практически исчезли медицинские маски и спирт. Где они еще есть – продают по две штуки на человека.
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В Хакасии школьники получили ожоги из-за действия бактерицидной лампы
Школьники и учитель школы №20 в Абакане пострадали из-за бактерицидной лампы, установленной в классе.
Футбол
Лига Европы. «Рома» прошла «Гент», «Вулверхэмптон» убрал «Эспаньол»
В Лиге Европы завершились ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы между "Ромой" и "Гентом" и "Вулверхэмптоном" и "Эспаньолом".
Футбол
Бруну Лаге: «Тренер не может избежать увольнения»
Главный тренер "Бенфики" Бруну Лаге подвёл итоги ответного матча с "Шахтером" (3:3) в 1/16 финала Лиги Европы и прокомментировал вылет своей команды из турнира.
Происшествия
Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения наркотиков у Абызова
По факту обнаружения наркотиков в квартире у бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова возбуждено уголовное дело.
Экономика
США инициировали судебные слушания в отношении Олега Тинькова
Налоговая служба США инициировала судебные слушания в Лондоне в отношении Олега Тинькова, сообщили в пресс-службе TCS Group.
Политика
Порошенко сам прибыл на допрос в ГБР
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Порошенко заявил, что самостоятельно придёт на допрос в ГБР, поскольку суд удовлетворил ходатайство следователей о его принудительном приводе.