Стоимость майских фьючерсов Brent на 12:31 мск снизилась на 4,3%, до $49,61 за баррель.

Стоимость нефти Brent опустилась ниже $50 за баррель

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