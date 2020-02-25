Энергетика

ВедомостиВедомостиСтоимость нефти Brent опустилась ниже $50 за баррель

Стоимость майских фьючерсов Brent на 12:31 мск снизилась на 4,3%, до $49,61 за баррель.
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Цена нефти Brent опустилась ниже $50 за баррель

RT на русском04:37

Цена нефти Brent опустилась ниже $50 впервые с лета 2017 года

ТАСС04:28

Баррель пошел на снижение

Российская газета25 февраля в 11:00

Стоимость нефти марки Brent упала ниже $51 впервые с конца 2018 года

News.ruвчера в 09:38

Цена на нефть Brent опустилась ниже $51 впервые с 2018 года

REGNUMвчера в 09:17

Эхономика: Нефть продолжает снижение

Эхо Москвывчера в 03:23

Обвал нефтяных цен вечером усилился

Финмаркетвчера в 10:51
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Автор инициативы, размещенной на сайте РОИ, уверен, что в настоящее время эта структура представляет собой "государство в государстве на шее пенсионеров".
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Александр Панайотов опроверг новость о своем участии в «Евровидении»

Александр Панайотов прокомментировал сообщения в СМИ о том, что он выбран от России на международный песенный конкурс Евровидение-2020.
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Являясь правопреемником СССР, Россия отдала долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за границей, но не все образованные после этого на территории бывшего СССР государства передали их российской стороне, заявил президент России Владимир Путин.
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В Росгидромете рассказали о температурных аномалиях в начале марта

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Вернувшийся из-за трещины в стекле Boeing приземлился во Внуково

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В Лиге Европы завершились ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы между "Ромой" и "Гентом" и "Вулверхэмптоном" и "Эспаньолом".
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США инициировали судебные слушания в отношении Олега Тинькова

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Порошенко сам прибыл на допрос в ГБР

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Порошенко заявил, что самостоятельно придёт на допрос в ГБР, поскольку суд удовлетворил ходатайство следователей о его принудительном приводе.
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